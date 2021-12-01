20 идей по развитию России: сделать госслужбу эффективной

Одна из идей по развитию России, предложенных предпринимателем Дмитрием Давыдовым в 2016 году и актуальных по сей день, заключается в повышении эффективности труда госслужащих за счет внедрения механизмов мотивации, исходя из результатов их деятельности.

Чтобы повысить заинтересованность аппарата госслужащих в реализации государственных задач и программ, Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России», предлагает ввести новую модель мотивации и поощрения. Он считает, что лучшая мотивация для чиновников — повышение оплаты их труда в зависимости от его эффективности, и в связи с этим предлагает оставить текущую заработную плату госслужащих в России на прежнем уровне, но при этом узаконив возможность получать дополнительное вознаграждение.

Мотивация для высокого ранга

По мнению активиста, в мотивации госслужащих высокого ранга нужно отталкиваться от значения превышения фактического размера ВВП над его прогнозом. При этом, при расчете бонусов стоит исключить связанные с экспортом нефти и газа показатели роста. Средства для выплаты бонусов, в свою очередь, активист предлагает включить отдельной статьей в расходную часть бюджета.

Исходя из доли в ВВП страны каждого субъекта РФ, проценты от превышения можно распределить между руководителями этих субъектов и полномочными представителями президента в федеральных округах. При этом, чтобы прогноз ВВП не занижался намеренно, Давыдов считает необходимым ввести его ежегодное автоматическое увеличение как минимум на фактические показатели за предыдущий год.

Мотивация для вовлеченных в фискальную политику государства

Для госслужащих, вовлеченных в фискальную политику государства, на случай превышения показателей плана поступлений следует предусмотреть разделение мотивационных выплат для центрального государственного аппарата — 0,3% от сверхпоступлений ответственному за план поступлений министру РФ; 0,2% — руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС); 0,1% — ответственному за план поступлений заместителю министра РФ; 0,1% — каждому заместителю руководителя ФНС; также 0,5% от поступлений сверх нормы распределить между сотрудниками центрального аппарата ФНС.

«Кроме того, предлагаем отчислять процент от суммы сверхпоступлений руководителям Межрегиональных инспекций ФНС, Управлений ФНС по субъектам Российской Федерации, Межрайонных инспекций ФНС, Инспекций ФНС по районам, а также иным руководящим сотрудникам инспекций ФНС. Чтобы заинтересовать непосредственных исполнителей, каждому инспектору ФНС определить местный план поступлений, при перевыполнении которого ему будут отчислять 10% от сверхпоступлений», — добавляет Давыдов.

Чтобы избежать намеренного занижения плана по сборам налогов, по аналогии с ВВП, стоит установить ежегодную планку не меньше фактических показателей за предшествующий год.

«Таможенная служба при такой системе будет напрямую заинтересована в 100% таможенной очистке грузов, импортируемых в Россию, т.к. от этого будет зависеть размер их премирования. Соответственно, размер контрабандного товара существенно сократится, что положительно повлияет на борьбу с теневой экономикой», — уверен активист.

Мотивация для сельскохозяйственного комплекса и министерств

Дмитрий Давыдов предлагает по аналогичной схеме ввести систему мотивации для госслужащих сельскохозяйственного комплекса и различных министерств. В сельскохозяйственном комплексе она должна зависеть от превышения запланированных объемов при реализации продукции агропромышленного и животноводческого комплекса. Здесь за основу можно взять показатели эффективности и привязать их к размерам экспорта определенных категорий товаров и их продаж на внутреннем рынке.

«Соответственно, у государственных служащих появится личная заинтересованность своевременно решать проблемы аграриев и животноводов, так как при такой системе доход государственных служащих будет полностью зависеть от результатов действий участников рынка», — уверен предприниматель.

Чтобы все чиновники из министерства промышленности и торговли, министерства здравоохранения, министерства обороны и других министерств были дополнительно заинтересованы в высоких показателях у курируемых ими отраслей, Давыдов предлагает привязать премиальную часть к результатам деятельности как самих министерств, так и работающих для них предприятий-партнеров или организаций.

«Так широкие возможности откроются и для бизнеса. Именно развитие предпринимательства поможет государственному аппарату успешно реализовать целенаправленную и эффективную модель управления государством. Государственный аппарат будет заинтересован в повышении конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, чтобы предприниматели могли получать больше доходов, а значит — платили больше налогов», — отмечает автор идеи. Он добавляет, что таким образом каждый госслужащий будет относиться к предпринимателям и росту их бизнеса как к индикатору оценки собственной эффективности, а также источнику получения вознаграждения за свои высокие показатели.

Особая модель

У такой модели, по мнению Дмитрия Давыдова, множество преимуществ. Государство при такой схеме не несет дополнительных расходов, поскольку бонусы госслужащим будут выплачиваться исключительно при росте экономики. Бюджет страны значительно вырастет, поскольку чиновники не смогут получать проценты от перевыполнения плана без роста поступлений. Кроме того, высокий уровень доходов госслужащих, напрямую связанных со сбором налогов, станет абсолютно легальным, что нанесет серьезный удар по коррупции и теневой экономике.

«Коррупция будет выдавлена изнутри госслужбы по причине появления прямой связи коррупционных действий с уменьшением потенциальных доходов госслужащих, так как нет более действенного механизма, чем тот, когда сам трудовой коллектив стремится выявить коррупционера. К тому же, снизится недовольство граждан государственными служащими, которые будут демонстрировать высокий уровень достатка, так как его источником будет официальный легальный заработок», — уверен активист.

Госаппарат с внедрением идеи будет способствовать максимальному привлечению инвестиций в экономику страны, поскольку именно от числа новых прибыльных предприятий будет напрямую зависеть заработок его сотрудников.

«Так у государства появится возможность значительно поднять заработную плату для госслужащих, которые в рамках своей деятельности прямо не влияют на рост экономики (врачи, военные, учителя и другие), а также существенно увеличить платежи для лиц, получающих поддержку из государственного бюджета (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, матери-одиночки и так далее)», — добавляет Давыдов.

Таким образом, все госслужащие будут напрямую заинтересованы в повышении уровня жизни граждан, так как высокая покупательная способность населения будет стимулом повышения активности предпринимателей, источником повышенных доходов государства и бонусов госслужащими. При этом автор идей подчеркивает, что внедрение подобной практики возможно только при активной поддержке государства на законодательном уровне.