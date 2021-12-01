«Шумел, делал ремонт». Электрик подкараулил и взорвал соседа в лифте дома

В Иркутске местный житель с помощью самодельного взрывного устройства подорвал лифт в собственном подъезде. Таким образом, как предполагает следствие, подозреваемый пытался расправиться со своим соседом из-за давнего конфликта из-за шума. Другая соседка подтвердила «Газете.Ru», что в подъезде действительно не соблюдали тишину — «все шумят и делают ремонты». Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту взрыва в лифте одного из многоэтажных домов, расположенных на Маршала Конева, 20/12 в Иркутске. Мощный хлопок произошел в дневное время, 30 ноября.

30-летний мужчина, находившийся в лифте в это время, получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.

По версии следствия, причиной взрыва оказалось сработавшее пиротехническое устройство без поражающих элементов кустарного изготовления. Предварительно, его установил 50-летний житель этого же дома — он уже задержан правоохранительными органами. Мотивом преступления стали «личные неприязненные отношения» с пострадавшим, говорится в релизе.

Теперь подозреваемому грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.105 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

Других подробностей официальное ведомства не сообщает, однако СМИ стали известны некоторые детали конфликта.

Как пишет Telegram-канал Baza, самодельное взрывное устройство изобрел и собрал электрик Александр Чернов, сосед пострадавшего. Мужчин связывала давняя вражда, обострившаяся из-за того, что незадолго до инцидента потерпевший начал ремонт в квартире.

Чернов решил избавиться от источника шума нестандартным способом: установил СВУ в кабине лифта, дождался, пока туда зайдет сосед, и привел устройство в действие. Спустя несколько часов подозреваемого задержали, а в ходе обыска обнаружили у него компоненты для создания бомбы и брелок дистанционного управления.

Пострадавшего с признаками контузии же вытащили из искореженной кабины лифта и отправили в больницу с переломами ног.

По информации Telegram-канала Mash, на допросе подозреваемый признался, что намеревался подорвать соседа из мести.

Очевидцы в свою очередь рассказали, что изначально подумали о неисправности лифта, приведшем к хлопку. «Был громкий хлопок, грохотнул весь дом. После чего выбежали в подъезд, вонь стояла от карбита. Полностью задымлено было все», — приводит версию жильцов Telegram-канал Readovka.

«Газета.Ru» связалась с еще одной соседкой участников конфликта. Она призналась, что не в курсе, были ли ссоры между соседями.

Однако пояснила, что в подъезде действительно не соблюдали тишину — все шумят и делают ремонты, «все через это проходят».

«Сильный был хлопок, везде все отвалилось. Было страшно. Приехала полиция, кого там только не было, полный подъезд. Мы зашли с ребенком обратно домой», — поделилась она.

В управляющей компании дома рассказали агентству «ИрСити», что подорванный лифт полностью разрушен и не подлежит восстановлению. Со слов представителя компании, когда пострадавший заходил в лифт, на поручне висел пакет. После взрыва сработала система аварийного торможения, и лифт остановился между вторым и третьим этажом. «Ложусь спать, они начинают сверлить». Что привело к конфликту со стрельбой в Подмосковье В Балашихе недовольный шумом работ жилец обстрелял из травматического пистолета ремонтников... 07 ноября 19:39

История из Иркутска — не первый случай за последнее время, когда конфликт на бытовой почве приводил к крупным происшествиям.

Так, в начале ноября в подмосковной Балашихе недовольные шумом жильцы напали на рабочих, которые занимались ремонтом лифтового оборудования. После непродолжительной драки нападавшие вернулись с оружием, а один из них выстрелил в ремонтника из травматического пистолета.

Предположительно, у местных жителей не выдержали нервы из-за длительного ремонта — они утверждали, что ни один из шести лифтов в доме не работает еще с середины лета, а рабочие чинят его круглые сутки, включая ночное время. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.