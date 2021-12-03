«Было очень много крови». Что известно о стрельбе в центре Москвы

Полиция задержала уроженца Днепропетровска после стрельбы в центре Москвы. По предварительной информации, Дмитрий Махалов вступил в конфликт с водителем такси, и после непродолжительной драки несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета. Мужчина, как стало известно, ранее был неоднократно судим и в этом году устроил драку с автомобилистом, который не пропустил его на дороге.

Дорожный конфликт в центре Москвы завершился стрельбой. Инцидент произошел в районе 2-й Брестской улицы. По информации Telegram-каналов, участниками происшествия стали водитель автомобиля Cadillac Escalade 39-летний Дмитрий Махалов и 34-летний Алманбет Абдрахманов, управлявший машиной такси.

Пострадавший получил огнестрельное ранение в руку и был госпитализирован в Боткинскую больницу, подтвердили в пресс-службе московской полиции.

Виновник случившегося – Махалов – место происшествия покинул. Правоохранители объявили план «Перехват», и вскоре злоумышленника задержали на Большой Грузинской улице. Сейчас сотрудники полиции проводят с ним следственные действия, пишет ТАСС.

Один из очевидцев событий рассказал РИА «Новости», что изначально складывалось ощущение, что произошла авария. Вскоре после этого на место прибыли полицейские машины и врачи. Пострадавшего мужчину на носилках транспортировали в машину скорой помощи.

«Он был в переломанном состоянии. Лицо у него было такое страдающее, ему было больно, похоже. И у него было очень много крови из руки», — рассказал мужчина.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые публикует Mash, виден момент начала конфликта. По ним можно сделать вывод, что машина Махалова стояла позади автомобиля такси на полосе одностороннего движения. Судя по цветовой индикации светофора, весь период, когда горел зеленый свет, такси Абдрахманова не выполняло движения, из-за чего образовалось скопление машин.

Можно предположить, что Махалову не понравилось, что Абдрахманов остановился в неположенном месте и заблокировал проезд другим машинам. Махалов вышел из автомобиля, направился к обидчику и расстрелял в него обойму травматического пистолета.

В правоохранительных органах также допустили, что причиной конфликта могла стать остановка таксиста не в том ряду.

Когда загорается красный свет, Махалов выходит из своего автомобиля, направляется к такси и дергает дверцу за ручку. Мгновения спустя появляется водитель, а через несколько секунд Махалов наносит ему акцентированный удар рукой. Между мужчинами возникает потасовка, и Абдрахманов своими действиями заставляет противника отойти к машине. Махалов достает какой-то предмет из салона своего авто, приближается к таксисту, но вновь сталкивается с серьезным отпором, после чего стреляет – а Абдрахманов держится за руку и отходит от него.

У Махалова своя версия развития событий. Он утверждает, что причиной недовольств стало то, что таксист начал «поджимать» его – катиться назад. По словам мужчины, он вышел из машины и пошел спросить, что происходит. После этого завязалась драка и стрельба. Махалов намерен обратиться в полицию с заявлением о побоях и настаивает, что пытался оказать первую помощь пострадавшему.

Пояснения в историю внесла и девушка, к которой направлялся Абдрахманов. Как оказалось, таксист выполнял заказ по доставке букета цветов стоимостью восемь тысяч рублей, а когда девушка вышла его встретить, то обнаружила водителя раненым.

Свой букет девушка так и не получила, призналась она Telegram-каналу 112.

О личности Махалова также появились некоторые детали. Как выяснилось, ранее у задержанного уже были проблемы с законом, включая конфликты на проезжей части.

Махалов – уроженец Днепропетровска и работает экспертом-оценщиком ювелирных изделий, телефонов и прочего, утверждает Telegram-канал SHOT. В 2009-м мужчину задерживали за кражу, когда он работал на Савеловском рынке. Спустя восемь лет Махалов получил судимость за причинение тяжких телесных повреждений – он ударил человека в грудь отверткой в Химках.

Также есть информация, что Махалов состоял на учете в наркодиспансере. А в мае этого года он оказался замешан в инциденте на проспекте Мира, устроив драку с водителем машины Mercedes-Benz из-за того, что тот не уступил ему дорогу.

По факту произошедшего проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела. Инцидент находится на контроле столичной прокуратуры.