«Ледокол идет по ледяной пустыне, он ломает лед». Что можно увидеть на Северном полюсе

Спрос на круизы до Северного полюса среди россиян за год вырос на 200%, сообщили представители туриндустрии. Развитие этого направления заложено и в тематический национальный проект. Специалисты отмечают, что маршрут никогда не станет массовым, такие путешествия по определению не могут стоить дешево. Что ждет туристов в самой северной точке мира, и для чего люди туда едут — в материале «Газеты.Ru».

Спрос растет

В этом году россияне стали активнее интересоваться турами на Северный полюс, сообщили «Газете.Ru» в клубе полярных путешествий Poseidon Expeditions. В процентном отношении спрос вырос на 200% в сравнении с 2020 годом.

«Число желающих отправиться на Северный полюс среди наших соотечественников значительно увеличилось, особенно если сравнивать статистику 3-5 летней давности. В 2021 году на двух круизах нам удалось собрать порядка 200 российских путешественников. Делать выводы по следующему сезону пока рано, так как бронирования на Северный полюс в 2022 году идут полным ходом», — рассказали в компании.

При этом русскоязычные туристы составляют порядка 50% пассажиров атомного ледокола, который везет путешественников на Северный полюс.

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В России существует несколько компаний, которые предлагают подобные туры. Помимо Poseidon Expeditions, на рынке работают, например, Russia Discovery и Expedition Cruises. Стоимость предложения стартует от $28,7 тыс. (2,1 млн рублей).

«Организация такого сложного и отдаленного путешествия заведомо не может быть низкобюджетной. Фрахт самого мощного в мире атомного ледокола, вертолет на борту, организация кейтеринга и высокой кухни, приглашение опытных экспертов и ученых, которые сопровождают наших путешественников в течение всего круиза, — это малая часть организационного процесса, из которого формируется цена», — говорят в Poseidon Expeditions.

Ледовитый океан, медведи и могила полярника

Такие туры длятся 13 дней и начинаются в Мурманске, до которого путешественникам предлагается добраться самостоятельно. Из городского порта их забирает атомный ледокол «50 лет Победы» — он выходит в море и берет курс к Северному Ледовитому океану.

В пути туристы с открытых палуб могут посмотреть, как судно ломает трехметровые толщи льда. Для них запланированы короткие высадки для фотосессий посреди океана, а также полеты на вертолете.

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К седьмому дню ледокол добирается до точки с координатами 90° С.Ш. Это и есть главная цель маршрута – оказаться на географической отметке Северного полюса. Отсюда во все стороны будет расположен лишь юг, ведь здесь сходятся все меридианы.

Далее по программе — архипелаг Земля Франца-Иосифа. 24-часовой полярный день позволяет туристам круглые сутки наблюдать за жизнью местных обитателей – белых медведей и моржей. Здесь же нашел последнее пристанище русский гидрограф Георгий Седов – в 1887 он организовал экспедицию на Северный полюс, но не достиг его. Его могилу можно увидеть на острове Рудольфа.

На острове Нортбрук когда-то спаслись оставшиеся в живых члены экспедиции военачальника Алексея Брусилова. Они пытались покорить самую северную точку Земли на баркентине «Святая Анна», спущенной на воду в 1867 году. На острове Джексон семь месяцев провели знаменитые норвежские путешественники Фритьоф Нансен и Ялмар Йохансен.

В бухте Тихая хорошо сохранились постройки первой советской полярной станции. Здесь также расположена база национального парка Русская Арктика.

После знакомства туристов с архипелагом ледокол начинает обратный путь до Мурманска.

Точка на карте

По словам члена правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, подобные путешествия относятся к сегменту эксклюзивного вип-туризма. Однако в тематический нацпроект заложены меры по увеличению доступности Арктики.

«Речь идет об инфраструктуре, развитии возможностей путешествий с использованием флота и другого транспорта», — пояснил он.

Однако, подчеркнул эксперт, стоит понимать, что дешевым и доступным в той же степени, что и другие туристические маршруты, это направление не станет никогда: не стоит ждать здесь отелей на 250 номеров. Арктика – труднодоступный и удаленный регион, путь туда крайне затратный: путешествие на ледоколе стоит десятки тысяч долларов.

«Но есть платежеспособные туристы, в том числе иностранные, готовые на такие путешествия, несмотря на их дороговизну. На Арктику, действительно, есть мода. Кроме того, в туризме есть понятие «точка на карте» — у многих путешественников висят дома карты с флажками, которые отмечают, где они побывали. И это не просто флажок – это мечта. Посетить Арктику – цель многих путешественников», — сказал Горин.

С точки зрения обывателя, люди, которые едут на Северный полюс, ничего особенного увидеть не могут, отметил полярник, член координационного совета по детскому туризму при Правительстве РФ Матвей Шпаро.

«Ледокол идет по ледяной пустыне, он ломает лед, все достаточно однообразно. Но в результате ты оказываешься в уникальной точке «Северный полюс». Даже если в тот момент, когда ты находишься там, кто-то поднимется на Эверест, ты все равно окажешься выше. Полюс – это некая магическая история, люди всегда стремились к ней», — пояснил он.

Счет людей, которые побывали на Серверном полюсе, идет на тысячи, добавил Шпаро. По сравнению с населением Земли – это капля в море, и «стать частью этой капли» приятно.