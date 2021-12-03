«Сказалась пандемия»: россияне стали чаще жаловаться на проблемы с сердцем

В пандемию россияне стали чаще жаловаться на проблемы с сердцем, заявил кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Юрий Серебрянский. На это повлияли возросший уровень стресса и магнитные колебания. На этом фоне заметно «помолодели» инфаркты и инсульты. Как сохранить сердце здоровым, вовремя распознать заболевания и снизить уровень стресса, — в интервью Серебрянского «Газете.Ru».

— Есть ли отрицательная или положительная динамика в сфере кардиологических заболеваний?

Я статистику не проводил, но кардиологических заболеваний за пандемию не уменьшилось, а, наоборот, стало больше. Во-первых, очень сильно сказалась пандемия. Во-вторых, такой период сейчас — то магнитные бури, то солнечное затмение, то различные погодные изменения серьезные. Все это сказывается на состоянии людей с кардиологической патологией.

— Как именно пандемия сказалась на людях с кардиологическими заболеваниями?

Она привела к обострению тех заболеваний, которые относились к функциональным: гипертонии, инфаркта миокарда, инсульты стали нередкими явлениями. Сегодня чаще у людей наблюдается мигрень, чаще бывают гипертонические кризы, чаще бывает острый коронарный синдром – предвестник инфаркта. Нередко бывают и мозговые инсульты.

Здесь во многом виноват стресс, который появился на фоне пандемии. С одной стороны, ковид заметно порушил экономику страны: люди потеряли работу, цены возросли, нет стабильности. Естественно, это вызывает обеспокоенность. С другой, люди боятся самого вируса. Особенно риски возросли среди пожилых людей.

— А среди молодежи?

Конечно. Там тоже достаточно причин для стресса: когда стоит вопрос о получении образования, дистанционном обучении, его качестве, это рождает переживания, и они сказываются на здоровье.

— Как снижать уровень стресса?

Для уменьшения стрессового воздействия человек должен избавиться от вредных привычек — курения, злоупотребления алкоголем, нормализовать сон, правильно питаться, заниматься физическими упражнениями.

— Как понять, что нужно обратиться к кардиологу?

Если болит в зоне сердца, конечно, надо показаться врачу. Но иногда бывает другая локализация. Например, сердце болит, а отдает в челюсть, в зуб – то есть распространяется по корешкам нервов. Поэтому лучше всего вовремя проходить диспансеризацию.

— Как сегодня обстоит ситуация с инфарктами?

Инфаркты помолодели. Мы их относили раньше к возрасту 60 лет и старше, а сейчас инфаркты бывают и у молодых ребят, которым 26-30 лет. Помолодел и мозговой инсульт.

— Почему это произошло?

Здоровье населения в целом упало — из-за этого рождаются дети с проблемами здоровья.

— Как распознать предынфарктное и предынсультное состояние?

Если мы говорим об инфаркте, это сильные боли сжимающего, давящего характера в области грудной клетки, спереди. Они отдаются в левую руку, левую лопатку, левую сторону челюсти. Одышка, которая нарастает, увеличивается. И, конечно, в этой ситуации первая помощь – это взять нитроглицерин под язык. Померить давление и так далее, но это лучше все же вызвать «Скорую» и не экспериментировать. А инсульт – это выраженные головные боли, головокружение, шаткость в походке. А потом будет больше – это может быть провисание руки и ноги, нарушение речи.

— Как часто нужно измерять давление, чтобы контролировать?

Если есть проблемы, то надо мерить утром и вечером. Дальше записывать, смотреть закономерность, обсуждать это с лечащим врачом.

Некоторым нужно обязательно дополнительно мерить перед сном — особенно, если наблюдается гипертония ночная. Потому что больные сердечники чаще всего умирают ночью или под утро.

— Какие общие рекомендации для здоровой работы сердца вы можете дать?

Вести здоровый образ жизни. Прекратить курение, прекратить злоупотребление алкоголем. Жить более радостной, более насыщенной жизнью. Гулять, отдыхать, работать, растить детей, радоваться, что на твоем пути появился человек, который тебя любит. Когда все в совокупности, все идет нормально.