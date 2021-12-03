ВОЗ: «Омикрон» выявили уже в 38 странах мира

«Омикрон»-штамм коронавируса охватил уже 38 стран мира, заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове. Однако доминирующим по-прежнему остается «дельта»-штамм, отметила она. Рост заболеваемости в Европе идет пока что за счет «дельты», но «омикрон» может серьезно ухудшить положение дел.

Распространение «омикрон»-штамма коронавируса Sars-CoV-2 продолжается – его зафиксировали уже в 38 странах мира. Об этом со ссылкой на руководителя технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию Ван Керкхове сообщает РИА «Новости».

«Новый штамм [«омикрон»] может усугубить ситуацию», — сообщила она. Тем не менее, доминирует в Европе и мире по-прежнему «дельта»-штамм коронавируса. Именно из-за «дельты» в европейских странах заболеваемость растет уже второй месяц подряд.

В случае с «омикроном» основной рост числа заболевших отмечается в Африке. Ван Керкхове также подчеркнула, что для сдерживания «дельты» нужно усилить кампании по вакцинации. По последним данным, «омикрон» нашли в Мексике, Германии, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Бразилии, Австралии, Японии, всех скандинавских странах и Финляндии, а также в Великобритании и Индии. В России новый штамм пока не обнаружили, но им могли быть заражены двое россиян, заболевших ковидом в ЮАР и прилетевших в Москву в ночь на 3 декабря. Они находятся в больнице под наблюдением врачей.

«Рано или поздно он [«омикрон»-штамм] все равно будет у нас. И не из Южной Африки, а из Европы придет, как и китайский вирус первый. Его же из Италии привезли наши граждане. Люди вышли из самолета, их обследовали, изолировали», — сказал экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.

Данных о смертности нет

Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил ранее, что сведения о летальных исходах после заражения «омикрон»-штаммом коронавируса отсутствуют.

«Я еще не видел записей о смертях, связанных со штаммом «омикрон». Но мы собираем все свидетельства, и их будет больше, потому что больше стран отслеживают это и тестируют людей. Так что у нас будет больше заражений, больше информации, но, надеюсь, не смертей», — сказал он.

Линдмайер уточнил, что через несколько недель появятся более точные данные об этом штамме, но уже можно говорить о том, что «омикрон» может оказаться более заразным по сравнению с другими вариантами COVID-19.

Заразный, но не такой опасный

Основные симптомы при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса похожи на грипп, заявил южноафриканский врач Унбен Пиллэй. «Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Напоминает случаи прошлых волн ковида», — сказал он.

Другие врачи из ЮАР также перечислили характерные для «омикрон»-штамма симптомы. При заражении этой разновидностью коронавируса не пропадают обоняние и вкус, но характерны жар и упадок сил. У большинства больных учащается пульс.

Заболевают из-за заражения «омикроном» пока в основном молодые люди, как вирус поведет себя в организмах пожилых людей – пока не ясно.

Кроме того, специалисты Южноафриканского центра эпидемиологического моделирования и анализа Национального института инфекционных заболеваний заявили, что штамм коронавируса «омикрон» характеризуется более высоким риском повторного заражения, чем «дельта».