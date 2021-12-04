Успел проработать месяц. Задержан вице-мэр Краснодара

В мэрии Краснодара второй раз за месяц прошли обыски. По неподтвержденной информации, силовиками задержан вице-мэр Кирилл Мавриди, который занял свое кресло месяц назад. Предположительно, он подозревается в получении взятки. До этого заявление по собственному желанию написал еще один вице-мэр Артем Доронин — тоже, как утверждают СМИ, из-за проблем с законом.

Вице-мэр Краснодара Кирилл Мавриди задержан, стало известно СМИ. По имеющейся информации, это произошло еще 3 декабря. Операцию проводили сотрудники Федеральной службы безопасности и экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК), также ими были проведены обыски в городской администрации — видеозаписи с правоохранителями, выводящими неизвестного человека из мэрии, были опубликованы вчера, после чего появились предположения, что это может быть связано с Мавриди.

«Как сообщают нам наши знакомые из администрации, сейчас дело одними обысками не ограничилось — вице-мэра вывели из здания и увезли на беседу», — писал Telegram-канал «Телетайп Краснодара».

Имя Мавриди при этом не называлось, но местные Telegram-каналы «ПолитКультура» и «Kurator23», а также портал 93.ru уточняли, что силовики заинтересовались именно им.

В администрации визит силовиков никак не прокомментировали. Также сведения о возможном задержании Мавриди ведомства пока официально не подтверждают.

Тем не менее, согласно источникам из СМИ, Мавриди был задержан, предположительно, за получение взятки в размере 500 тыс. рублей.

42-летний Мавриди был утвержден на должность заместителя главы Краснодара чуть больше месяца, до этого он занимал пост первого заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края, а в прошлом — замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и разные посты в администрации Туапсинского района. В статусе вице-мэра Мавриди курирует управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства и управление закупок, сказано в его профайле на сайте городской администрации.

Мавриди — один из шести заместителей руководителя города Андрея Алексеенко. И его случай не единственный, когда к чиновникам из мэрии Краснодара после ухода бывшего мэра Евгения Первышова, покинувшего пост в связи с выборами в Госдуму, приходят силовики.

В прошлом месяце написал заявление об отставке замглавы краевого центра и координатор по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Артем Доронин. На этой неделе он подал в суд на одно из региональных СМИ за неудобный вопрос журналиста, отвечая на который заявил, что вопросами закупок электротранспорта должны заниматься правоохранительные органы.

Но правоохранительные органы вскоре занялись самим Дорониным.

22 октября в мэрии Краснодара прошли обыски, а в дальнейшем вице-мэр написал заявление об отставке и одновременно решил судиться со СМИ. Журналистам удалось узнать, что уход Доронина связан с тем, что чиновник стал фигурантом административного дела по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение). По другой версии, он может быть причастен к уголовному делу о хищении средств для строительства и ремонта дорог — 880 тыс. рублей.

После ситуации с Дорониным мэр Алексеенко анонсировал масштабные кадровые перестановки в администрации. В общей сложности незадолго до и уже после прихода нового главы города, кроме Доронина, уволились главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Сергей Тебеньков и вице-мэр по внутренней политике Антон Смертин. Их в подозрениях с криминалом, впрочем, впоследствии не уличали.