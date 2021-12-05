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Общество

Девять заболевших на два самолета. Как проверяют туристов, вернувшихся из Африки

У девяти вернувшихся из ЮАР россиян обнаружили COVID-19

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Михаил Джапаридзе/ТАСС
Девять прилетевших из ЮАР россиян сдали положительный тест на коронавирус, сообщили в Роспотребнадзоре. Врачи сейчас устанавливают, какой именно штамм вызвал заболевание у туристов. Позавчера и вчера из Южной Африки, родины «омикрон»-штамма, в Москву прибыли два самолета с российскими гражданами. Все они ближайшие две недели проведут в обсерваторе.

Положительным оказался тест на COVID-19 у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА «Новости».

«Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается», — говорится в сообщении.

Прибывших из Южной Африки рейсом Ethiopian Airlines россиян (58 пассажиров) поместили после сдачи ПЦР-тестов в обсерватор. Там они ежедневно сдают тесты, отметили в ведомстве.

Ситуация находится «под особым контролем» Роспотребнадзора. Главный санитарный врач РФ Анна Попова ранее заявила, что всех прибывших из южноафриканского региона туристов ждет двухнедельный карантин. Всего 3 и 4 декабря в Москву двумя рейсами прилетели 170 путешественников. По данным СМИ, на карантин отправили даже привитых «Спутником V» и тех, у кого ПЦР-тест показал отрицательный результат.

При этом вечером 4 декабря в аэропорту Домодедово оставались два десятка «туристов-бунтарей», сообщал Telegram-канал SHOT. Они отказывались ехать в обсерватор, расположенный в подмосковном Сергиевом Посаде.

«Обещают, что в обсерваторе нам выдадут больничный лист. Сидеть нам, предварительно, 14 дней, то есть до 18 декабря», — говорил один из участников протеста.

Однако после десяти часов, проведенных в «Домодедово», туристы согласились отправиться на двухнедельный карантин. На автобусе их вывезли в обсерватор.

Как сообщил ранее «Московский Комсомолец», в ЮАР отменили почти все авиарейсы в Россию.

«Более того, часть авиакомпаний не пускают на рейс транзитных пассажиров из ЮАР. Осталось только две компании, которые могут вывезти нас в Россию: «Эфиопские авиалинии» и «Люфтганза». При этом те, кто пользовался услугами турецкой авиакомпании, узнали об отмене рейсов за 2-3 дня до вылета», — сообщил изданию один из россиян, потерявших возможность вылететь из Кейптауна.

Сейчас в ЮАР находятся тысячи россиян в схожей ситуации.

Новый штамм коронавируса «омикрон» нашли в ЮАР и Ботсване в конце ноября. Он отличается большим количеством мутаций, высокой заразностью и способностью заражать даже привитых и переболевших COVID-19 ранее. По мнению ряда ученых, омикрон-штамм возник в Африке в организме пациента, зараженного ВИЧ. Другие их коллеги считают, что вирус мог попасть от человека к животному, мутировать и перейти обратно.

При этом болеют после заражения омикрон-штаммом в основном молодые люди. Симптомы COVID-19 в данном случае отличаются от классической версии болезни – это очень сильная усталость и жар. Потери вкуса и обоняния нет, насморк и кашель также нехарактерны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что доминирующим в мире по-прежнему остается штамм «дельта». В России до сих пор не выявили случаев заражения «омикроном». Штамм выявили в 38 странах мира, ни одной смерти от «омикрона» пока не зарегистрировано.

В ВОЗ предупредили, что на то, чтобы понять, насколько заразен этот вариант коронавируса, могут уйти недели. Также ученым предстоит определить, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания и насколько эффективны против него существующие лекарства и вакцины.

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