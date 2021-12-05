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Общество

Искали месяц. Сбежавшего из психбольницы убийцу задержали

МВД подтвердило задержание убийцы, сбежавшего из психбольницы Кутузова

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В Ростовской области задержан осужденный за убийство Александр Кутузов, ранее сбежавший из психиатрической больницы в Подмосковье, где находился на принудительном лечении. Его поиски продолжались больше месяца. Попытки побега он предпринимал и ранее.

Сбежавший из психбольницы в Подмосковье 33-летний Александр Кутузов задержан. Как сообщается в релизе на сайте МВД Медиа, местоположение осужденного установили сотрудники ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области — там же была проведена операция по его задержанию.

«Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кутузов бежал из ПКБ № 5 в селе Троицкое Чеховского городского округа 4 ноября. В медицинском учреждении он отбывал наказание с 2006 года. Тогда суд признал его виновным в совершении убийства — он дважды пырнул ножом своего знакомого во время пьяного конфликта. Однако, поскольку экспертиза постановила, что у Кутузова есть психическое расстройства и он невменяемый, по решению суда его направили на принудительное лечение.

Как стало известно СМИ, незадолго до побега Кутузов занимался спортом, хотя по распорядку дня была прогулка. По этой причине ему сделала замечание медсестра, но мужчина стал возмущаться. Тогда сотрудница позвала дежурного врача, чтобы успокоить его и отправить с остальными осужденными во двор. В это время Кутузов заметил, что охранник у ворот учреждения покинул свой пост, после чего перелез через забор и убежал в неизвестном направлении.

Выяснилось, что это не первая попытка побега Кутузова.

Telegram-канал Mash, ссылаясь на соседа осужденного по палате, писал, что в 2016-м мужчина ждал выписки, однако в итоге был отправлен в отделение для нарушителей режима. Из его карты также удалили все отметки об улучшении, необходимые для выписки. После этого он во время прогулки подбежал к той же будке охранника, успел забраться на нее, чтобы перепрыгнуть забор, но медбрат успел схватить его за ногу. После этого контроль за Кутузовым был усилен, также ему назначили увеличение дозы препаратов.

Спустя три дня после удачного побега Кутузова появилась информация, что мужчина задержан в Подольске, примерно в 30 км от психиатрической больницы, но впоследствии эти данные не подтвердились, и поиски беглеца продолжались.

Новости о поисках появились накануне, 4 декабря. В правоохранительных органах сообщили, что есть основания полагать, что

Кутузову удалось скрыться за пределы Московской области.

Источник ТАСС из ведомства добавил, что осужденный, вполне возможно, в ходе общения с местными жителям может давить на жалость и «вероятнее всего, живет у какой-нибудь бабушки в другом регионе»

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