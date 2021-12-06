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Общество

Что изменится в правилах получения пенсионных средств всей суммой сразу

«МК»: подать заявление на выплату пенсионных накоплений можно будет через «Госуслуги»

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Павел Лисицын/РИА «Новости»
Минтруд разработал новый порядок выплат пенсий: поправки затронут тех, кто имеет право получить свои накопления единовременно всей суммой. Изменения вступят в силу с 1 июля, пишет «МК». Новые правила изменят формат взаимодействия с сотрудниками ПФР и уточнят сроки получения такой выплаты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Минтруде подготовили пакет поправок в несколько приказов, касающихся правил начисления и расчетов трудовых пенсий. Предполагается, что новый порядок заработает с 1 июля 2022 года. Об этом написала газета «Московский Комсомолец».

По данным издания, изменения затронут тех пенсионеров, кто имеет право получить свои накопления единовременно всей суммой. Речь идет о двух категориях получателей выплат.

Первая — социально незащищенные граждане, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Ко второй относятся люди, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения им страховой пенсии по старости, а также имеется недобор по пенсионным баллам (для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет).

Что изменится

Новые правила изменят формат взаимодействия перечисленных групп населения с сотрудниками Пенсионного фонда, пишет «МК».

Подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений можно будет в электронном виде через сайт «Госуслуг».

Этот же сервис будет доступен и для работников, которые перевели свои пенсионные средства в негосударственный фонд.

Еще одно нововведение касается сроков получения единовременной выплаты — обратиться за ней повторно можно будет только через пять лет.

На рассмотрение заявление гражданина у сотрудников ПФР будет пять дней. О своем решении — платить или нет — они сообщат также через портал Госуслуг. Если же у пенсионера нет аккаунта в электронной базе, письмо придет ему по обычной или электронной почте.

Индексация пенсий в 2022 году

В 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%, сообщал ранее министр труда и социального развития Антон Котяков.

Ожидается, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 18 521 руб. В 2021 году средний размер пенсии по регионам варьируется в пределах 14-17 тыс. руб. (в целом по стране, по данным Росстата на 31 октября, — 15 851 руб.).

С 1 января 2022-го в России заработают новые нормы, касающиеся пенсионных выплат.

Сколько денег россияне тратят на еду…

В период с 22 по 28 ноября средние недельные расходы россиян составили 5533 рубля, что на 0,4% (22 рубля) больше, чем в предыдущие семь дней, следует из данных компании «Ромир».

В годовом выражении этот показатель увеличился на 19% (884 рубля).

Эксперты также отмечают, что в октябре произошло существенное ускорение роста цен на товары повседневного спроса. «Инфляционный рост совпал с сезонным повышением цен на овощи и фрукты, в первую очередь на томаты, огурцы и картофель», — комментирует ситуацию исполнительный директор холдинга Инна Караева.

…и на лекарства

В III квартале 2021 года средняя доля затрат россиян на медицинские товары составила 3,3% от общих расходов.

В годовой динамике индекс сократился на 5,7%. «Причина в более медленной инфляции основных потребляемых населением лекарств по сравнению с другими продуктами повседневного спроса. Но стоит отметить, что в целом люди стали больше экономить на лекарствах, что тоже сказывается на низких показателях индекса в 2021 году», — отметила Ксения Пайзанская, директор Romir Consumer Scan Panel.

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