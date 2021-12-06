Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Абхазия предложила Грузии определить границы 12:02
МФЦ «Рязанский» в Москве возобновил работу после... 11:59
Стало известно об имуществе Градского в Израиле 11:57
Адвокат рассказал, что грозит экс-главе петербургской Федерации борьбы... 11:56
В России выявлено 30 209 случаев заражения коронавирусом... 11:52
Школьница из Австралии отбилась от акулы, спасая себя и друга 11:48
Польша настаивает на антимонопольном разбирательстве против... 11:46
Вышел тизер эпизода «Южного парка», где повзрослевшие... 11:45
Жительницы Омска в прямом эфире напоили младенца пивом «для... 11:45
Украина представит обновленный проект перемирия в Донбассе 11:44
Общество

В Москву придет сильнейший снегопад. Такого не было со времен Сталина

Синоптики предупредили москвичей о сильнейшем за 72 года снегопаде

Слушать
Остановить
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»
Грядущей ночью в Москве начнется самый мощный снегопад за последние 72 года. Ожидается до 14 миллиметров осадков в сутки. Вместе со снегом в столичный регион придет потепление до нуля градусов. К утру среды дороги покроются льдом.

В ближайшие два дня в Москве ожидается сложная погодная ситуация. Днем 7 декабря потеплеет до +3°C, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Вместе с изменением температуры во вторник ожидается сильнейший снегопад с момента открытия метеорологической станции на ВДНХ в 1948 году.

«Такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю», — сказал ведущий научный сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Тем не менее, суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметра осадков», — отметил синоптик.

Ожидается, что завтра в столице выпадет до 20% месячной нормы осадков.

Снег постепенно начнет падать сегодня ночью. «Особенно сильный снег крупными хлопьями будет валить в период с 9:00 до 15:00, когда видимость ухудшится до 500-1000 метров. В этот период и произойдет существенный прирост снежного покрова — сугробы вырастут с 10 см до 15-17 см, что соответствует показателям последней декады декабря», — добавил Тишковец.

Он отметил, что такие большие сугробы в начале зимы вырастают не чаще одного раза в пять лет. Снег налипнет на провода и ветви деревьев, ухудшится дорожная ситуация, передает АГН «Москва».

Не исключены задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах.

Сопровождать снегопад будет также сильный ветер — с 21:00 6 декабря до 21:00 7 декабря в Московском регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильных порывов.

Ночью со вторника на среду мокрый снег замерзнет и дороги покроются льдом.

В первых числах декабря из-за снегопада, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность столичных дорог к 18.00 достигала 9 баллов из 10 возможных. Наибольшие проблемы возникли в центре столицы, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на некоторых участках МКАД.

В соцсетях водители также сообщали о многочисленных авариях на столичных и подмосковных дорогах и жаловались на буксующие фуры, которые не могли преодолеть заснеженные подъемы на МКАД и ЦКАД.

Этой зимой москвичей ждет снежная зима, считает Евгений Тишковец. Что касается осадков, высота снежного покрова в Москве будет колебаться от 10-15 см в начале зимы до 30-35 см к концу сезона. При этом количество осадков прогнозируется в пределах многолетней нормы. В декабре будет немного больше осадков, в январе их количество будет в норме, а в феврале прогнозируется недобор.

При этом синоптик подчеркнул, что долгосрочному прогнозу погоды можно доверять «лишь на 60-70%».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+