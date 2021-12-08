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Общество

«Пришел получать паспорт, а мне отказали»: Глазов объяснил стрельбу в МФЦ

Убивший двух человек в МФЦ признал свою вину

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Убивший двоих человек в московском МФЦ Сергей Глазов пришел за паспортом, заявил источник в силовых структурах. По его словам, мужчина был вооружен австрийским пистолетом, переделанным из охолощенного обратно в боевой. Причиной нападения Глазов назвал требование надеть маску — без нее ему паспорт не отдавали. По словам задержанного, конвоиры в СК ударили его электрошокером.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявили, что стрелявший в МФЦ в Москве мужчина признал свою вину в убийствах, пишет «Интерфакс».

«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», — цитируют в ОНК слова Сергея Глазова.

«У него синяки на голове, с его слов, полученные при задержании. Также он заявил, что во время конвоирования в СК сопровождавшие применили к нему электрошокер», — добавили в комиссии.

Глазов уточнил, что у него ничего не болит и ему не требуется помощь врача, психолога и назначенного адвоката. Он сообщил пришедшим к нему в камеру членам ОНК, что не имел разрешения на оружие.

«Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ, пришел туда за новым паспортом, который, по предварительной информации, был готов. Что стало мотивом его действий, устанавливается», — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что мужчина мог готовиться к нападению заранее.

Сложное оружие

В публикации 8 декабря источник ТАСС заявил, что Глазов переделал в боевое оружие спортивный австрийский пистолет ISSC М22 Austria. С собой у него якобы было более двух десятков патронов калибра 5,45x39, которые используются для снаряжения автомата Калашникова.

При этом, передает kp.ru со ссылкой на источник, Глазов зачем-то взял с собой около 3 млн рублей наличными – в разной валюте, а также муляж взрывного устройства с батарейками и проводками.

Оружие, которое использовал нападавший, вызывает вопросы.

«Обычный ISSC М22 Austria — это «мелкашка», а 5,45, которым стрелял Глазов, — очень серьезный калибр. Да, есть и гражданская версия таких патронов, но именно найденные 5,45х39 — это армейский вариант. Скорее всего этот автоматный патрон переделывали или заказывали отдельно. Вообще, такой автоматный патрон легче унести украсть с каких-нибудь военных объектов, прихватив пару пачек. Поэтому вопросов по происхождению оружия стрелка очень много»,

— заявил kp.ru оружейный эксперт Вячеслав Ванеев.

Telegram-канал SHOT опубликовал фотографии, предположительно снятые в квартире Глазова. Там он якобы переделывал оружие, проверяя его боеспособность – стрелял по книгам и доскам.

Военный пенсионер поверил в заговор

Видеозапись задержания и допроса Сергея Глазова опубликовал Следственный комитет РФ. При этом на записи частично отсутствует звуковая дорожка – на моментах самого допроса. На кадрах видны полицейские и мужчина в наручниках. В кабинете из кармана брюк задержанного изъяли зип-лок с несколькими патронами.

«Проблем с законом у Глазова не было, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. На учете у психиатра или нарколога не состоял. По предварительным данным, долгов не имел», — рассказал источник ТАСС. Он добавил, что задержанный — бывший военнослужащий, демобилизовавшийся в 2010 году в звании подполковника.

Как сообщает mk.ru, Сергей Глазов в 1993 году поступил в академию ФСБ на специальность «криптография», служил в секретной части Службы внешней разведки. До февраля 2010 года Глазов был младшим офицером службы связи СВР.

«В рамках предварительного следствия опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. Следователи установят все обстоятельства случившегося, в том числе мотивы совершенного преступления», — говорится в сообщении на сайте СКР.

Источник РИА «Новости» в силовых структурах заявил, что Глазов не смог объяснить свои действия. При этом он рассуждал о пандемии COVID-19, называя ее результатом мирового заговора.

Нападение произошло в МФЦ «Рязанский» во вторник, 7 декабря, на 1-й Новокузьминской улице на юго-востоке Москвы. В результате стрельбы погибли двое человек, четверо, включая десятилетнюю девочку, были ранены и госпитализированы. Врачи экстренно провели операции и спасли пострадавших.

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