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Общество

Сотрудница банка из Ачинска пропала с 23 млн руб. Ее могли шантажировать

В полицию подали заявление о пропаже кассира банка, укравшей 23 млн руб.

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Анна Григорьева

Анна Григорьева

SHOT/Telegram
Кассир банка в городе Ачинск Красноярского края украла 22,5 млн рублей. Недостачу в отделении заметили спустя несколько дней. За это время 30-летняя Анна Григорьева пыталась свести счеты с жизнью, угрожала самоубийством своему супругу, а потом пропала. По словам мужчины, в последнее время его жена жаловалась на психологические проблемы. Судя по прощальной записке, Григорьеву могли шантажировать неизвестные. У ее мужа при этом насчитали долгов на сумму 800 тыс. рублей.

Полиция в Красноярском крае разыскивает 30-летнюю кассира отделения «Альфа-банка» в Ачинске. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, после смены Анна Григорьева 3 декабря забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тыс. долларов и 49 тыс. евро наличными. Возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере по статье 160 УК РФ.

Ситуация осложняется суицидальными наклонностями подозреваемой.

Муж пропавшей заявил, что 5 декабря Анна размолола в блендере таблетки и запила их коньяком. После чего написала ему сообщение, что «сейчас ей будет хорошо». Женщину успели госпитализировать и промыть желудок, пишет Telegram-канал SHOT.

На следующий день она позвонила супругу и потребовала забрать ее из больницы. В противном случае Григорьева угрожала выпрыгнуть из окна.

«Денис приезжает, Аня выходит к нему прямо в пижаме. Муж отвозит ее домой, где она весь день спит. Затем супруги до трех ночи смотрели фильм. Денис утверждает, что уснул, а Аня ушла из дома, больше он ее не видел», — говорится в сообщении канала.

Пропажу крупной суммы в банке заметили лишь 7 декабря – через четыре дня после того, как кассирша вынесла наличные в сумке. Одновременно с этим мать Анны написала в полицию заявление об исчезновении дочери и опубликовала пост о ее пропаже в группе «Поиск пропавших детей - Красноярск. Волонтеры».

«Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, светлые волосы, стрижка «каре». Особые приметы: правый глаз — зеленого цвета, левый — карий, шрам под левой бровью. Была одета: черная матерчатая удлиненная куртка. С собой: паспорт, ключи от дома», — отмечается в сообщении.

Бывшая коллега Ольга в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что не замечала странностей за Григорьевой.

«Работала год назад в одном коллективе с ней, отношения были только рабочие, на тот момент никаких странностей в поведении не замечала, веселая и отзывчивая девушка, суицидальных наклонностей тоже не было замечено. Как я уволилась с банка, с ней больше не общалась вообще», — сказала женщина.

По данным Telegram-канала SHOT, Григорьеву могли шантажировать – во всяком случае, это следует из опубликованных предсмертных записок кассира, которые она написала перед неудавшейся попыткой суицида 5 декабря.

«Они все знают про мою семью. Следили и заставляли так делать», — говорится в записке.

Мать девушки также рассказала полицейским, что несколько лет назад у той начались проблемы со здоровьем. Отношения с мужем, по мнению женщины, не могли стать причиной проблем. При этом девушка содержала супруга — он не работал.

«Друзья семьи сообщили полиции, что Денис часто бывал в букмекерской конторе, а возле дома его периодически караулили неизвестные люди, которые грубо с ним разговаривали. Позже выяснилось, что у мужа пропавшей Ани есть долги на 770 тысяч», — отмечается в посте.

Сам Денис заявил, что в последнее время его жена стала чаще выпивать и вести себя напряженно. Он связывал это с проблемами со здоровьем и неудачными попытками завести детей.

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