Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Вяльбе осталась недовольна самостоятельным решением Большунова 08:34
Россияне рассказали о любимых новогодних фильмах 08:32
Мужа кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная... 07:48
Общество

«Неприятно об этом говорить». Кем Путин работал в 90-е

Путин признался, что подрабатывал таксистом

Слушать
Остановить
Президент России Владимир Путин впервые рассказал, что был вынужден в 1990-е годы подрабатывать таксистом. Раньше российский лидер говорил, что задумывался над такой работой после того, как мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в 1996 году не смог переизбраться на должность главы города. Путин тогда возглавлял его предвыборный штаб. В итоге после поражения Собчака будущий президент переехал из Петербурга на работу в Москву.

Путин поделился воспоминаниями в фильме «Новейшая история», отрывок интервью выложил телеканал «Россия 24».

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

Ранее президент говорил, что в 90-е годы во время работы в мэрии Петербурга ездил на машине марки Nissan.

«Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась», — признавался он.

Как развивалась карьера Путина в 90-е

До 90-х Путин жил в ГДР, где работал в местном представительстве КГБ. На родину будущий президент вернулся в январе 1990 года и сначала устроился в Петербурге помощником ректора Ленинградского государственного университета. Но уже через несколько месяцев, в мае 1990 года, Путин перешел на работу в команду Собчака и стал его советником, когда тот еще был председателем Ленинградского городского совета.

В 1991-м Собчака выбрали мэром Петербурга, а Путин возглавил комитет по внешним связям петербургской мэрии. В 1992 году Путин параллельно получил вторую должность – заместителя мэра, которую сохранил до конца срока Собчака, постепенно став его первым замом. Путин, в том числе, возглавлял комиссию мэрии по оперативным вопросам и заменял мэра в его отсутствие в городе.

Политолог Алексей Шустов, член предвыборного штаба Собчака на губернаторских выборах, вспоминал, что Путин фактически управлял городом наравне с Собчаком.

«Собчак, конечно, в большей мере занимался представительской деятельностью, к этому у него больше лежала душа. Конечно, он принимал важнейшие решения, но огромный объем рутинной работы лежал на Путине. И конечно, такой опыт ему существенно помог, когда он стал президентом. Всю эту рутину управления пятимиллионным городом он на кончиках пальцев чувствовал и в 1991-м, и в 1992-м, и в 1993-м, и в 1994 году», — рассказал эксперт в интервью «Радио Свободе» (признано в России иноагентом).

«Независимая газета» писала, что Путин как заммэра занимался дипломатическими представительствами, гостиницами, игорным бизнесом, общественными объединениями и, естественно, курировал все силовые структуры и обеспечивал взаимодействие с подразделениями армии, МВД, ФСК, прокуратурой, таможней.

Сам Путин рассказывал, что 90-е в Петербурге были настолько неспокойным временем, что он ночевал с ружьем под рукой. По словам российского лидера, ситуация была «боевой».

«Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», — пояснял президент.

О том же говорил и виолончелист Сергей Ролдугин, гостивший на даче у Путина в те времена. «Как-то он туда [на дачу] приехал, и у него было ружье с собой. Я зашел к нему в спальню и смотрю — он ружье кладет рядом с кроватью. Я говорю: «Ты чего?» Он говорит: «Понимаешь, помочь не поможет, но так спокойнее». Я ушел в другую комнату и подумал — неужели настолько серьезно?» — вспоминал музыкант.

Собчак был последним мэром Петербурга, поскольку должность переименовали в губернатора. Первые выборы губернатора Петербурга прошли в 1996 году, и их Собчак проиграл. Вместо него город возглавил Владимир Яковлев.

Историк, глава «Мемориала» (организация признала иноагентом в России) в Петербурге Александр Марголис отмечал, что многие из команды Собчака после его поражения перешли работать к Яковлеву.

«А вот Путин сказал: «Нет, у меня есть репутация, и я ею дорожу». И он остался без работы – в чистом виде без работы», — пояснял историк.

Сам Путин также признавался, что после поражения Собчака фактически стал безработным. «Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну а куда деваться, двое детей маленьких», — говорил он.

Однако Путину предложили переехать в Москву и заняться юридической работой в управлении делами президента. Он согласился и в июне 1996-го покинул пост в мэрии Петербурга. В августе того же года Путин начал работу в Москве, куда переехал вместе с семьей. Он курировал юридическое управление и занимался российской недвижимостью за рубежом. В 1997 году Путин стал заместителем руководителя администрации президента и начальником Главного контрольного управления (ГКУ) администрации президента. С июля 1998 года Путин возглавлял ФСБ. В 1999 году стал премьер-министром, в 2000-м — президентом России.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+