«Неприятно об этом говорить». Кем Путин работал в 90-е

Президент России Владимир Путин впервые рассказал, что был вынужден в 1990-е годы подрабатывать таксистом. Раньше российский лидер говорил, что задумывался над такой работой после того, как мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в 1996 году не смог переизбраться на должность главы города. Путин тогда возглавлял его предвыборный штаб. В итоге после поражения Собчака будущий президент переехал из Петербурга на работу в Москву.

Путин поделился воспоминаниями в фильме «Новейшая история», отрывок интервью выложил телеканал «Россия 24».

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

Ранее президент говорил, что в 90-е годы во время работы в мэрии Петербурга ездил на машине марки Nissan.

«Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась», — признавался он.

Как развивалась карьера Путина в 90-е

До 90-х Путин жил в ГДР, где работал в местном представительстве КГБ. На родину будущий президент вернулся в январе 1990 года и сначала устроился в Петербурге помощником ректора Ленинградского государственного университета. Но уже через несколько месяцев, в мае 1990 года, Путин перешел на работу в команду Собчака и стал его советником, когда тот еще был председателем Ленинградского городского совета.

В 1991-м Собчака выбрали мэром Петербурга, а Путин возглавил комитет по внешним связям петербургской мэрии. В 1992 году Путин параллельно получил вторую должность – заместителя мэра, которую сохранил до конца срока Собчака, постепенно став его первым замом. Путин, в том числе, возглавлял комиссию мэрии по оперативным вопросам и заменял мэра в его отсутствие в городе.

Политолог Алексей Шустов, член предвыборного штаба Собчака на губернаторских выборах, вспоминал, что Путин фактически управлял городом наравне с Собчаком.

«Собчак, конечно, в большей мере занимался представительской деятельностью, к этому у него больше лежала душа. Конечно, он принимал важнейшие решения, но огромный объем рутинной работы лежал на Путине. И конечно, такой опыт ему существенно помог, когда он стал президентом. Всю эту рутину управления пятимиллионным городом он на кончиках пальцев чувствовал и в 1991-м, и в 1992-м, и в 1993-м, и в 1994 году», — рассказал эксперт в интервью «Радио Свободе» (признано в России иноагентом).

«Независимая газета» писала, что Путин как заммэра занимался дипломатическими представительствами, гостиницами, игорным бизнесом, общественными объединениями и, естественно, курировал все силовые структуры и обеспечивал взаимодействие с подразделениями армии, МВД, ФСК, прокуратурой, таможней.

Сам Путин рассказывал, что 90-е в Петербурге были настолько неспокойным временем, что он ночевал с ружьем под рукой. По словам российского лидера, ситуация была «боевой».

«Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», — пояснял президент.

О том же говорил и виолончелист Сергей Ролдугин, гостивший на даче у Путина в те времена. «Как-то он туда [на дачу] приехал, и у него было ружье с собой. Я зашел к нему в спальню и смотрю — он ружье кладет рядом с кроватью. Я говорю: «Ты чего?» Он говорит: «Понимаешь, помочь не поможет, но так спокойнее». Я ушел в другую комнату и подумал — неужели настолько серьезно?» — вспоминал музыкант.

Собчак был последним мэром Петербурга, поскольку должность переименовали в губернатора. Первые выборы губернатора Петербурга прошли в 1996 году, и их Собчак проиграл. Вместо него город возглавил Владимир Яковлев.

Историк, глава «Мемориала» (организация признала иноагентом в России) в Петербурге Александр Марголис отмечал, что многие из команды Собчака после его поражения перешли работать к Яковлеву.

«А вот Путин сказал: «Нет, у меня есть репутация, и я ею дорожу». И он остался без работы – в чистом виде без работы», — пояснял историк.

Сам Путин также признавался, что после поражения Собчака фактически стал безработным. «Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну а куда деваться, двое детей маленьких», — говорил он.