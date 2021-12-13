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Общество

«Находился в глубокой депрессии»: что известно о подорвавшем СВУ в монастыре юноше

Подруга устроившего взрыв в монастыре рассказала о его состоянии незадолго до инцидента

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Сотрудники правоохранительных органов у Серпуховского Введенского Владычного женского монастыря, 13 декабря 2021 года

Сотрудники правоохранительных органов у Серпуховского Введенского Владычного женского монастыря, 13 декабря 2021 года

Максим Григорьев/ТАСС
В Московской области 18-летний бывший ученик гимназии при Серпуховском женском монастыре устроил взрыв на его территории. По версии следствия, таким образом юноша пытался совершить самоубийство. В последнее время он страдал от глубокой депрессии, стал очень ранимым и вспыльчивым, рассказала «Газете.Ru» его подруга. По ее словам, ментальное расстройство спровоцировал перенесенный в 2015 году рак щитовидной железы — после лечения юноша сильно поправился.

Житель подмосковного Серпухова 18-летний Владислав Струженков, который устроил взрыв в женском монастыре, в последнее время страдал от глубокой депрессии — любая шутка в его сторону могла спровоцировать агрессию. Об этом «Газете.Ru» рассказала его близкая подруга Карина (имя изменено).

«Последние пару месяцев он находился в глубокой депрессии, стал очень ранимым и вспыльчивым. Например. скажешь ему что-то в шутку, а он потом мог неделю не разговаривать, сильно обижался на все.

Это началось после того, как он начал толстеть после болезни, это очень сказалось на его состоянии. Еще и мать два года назад перевела его в эту школу, он не хотел там учиться», — поделилась она.

Telegram-канал SHOT передавал, что Струженкову в 2015 году диагностировали онкологическое заболевание.

«Ему удалили щитовидную железу, это из-за онкологии. Почти полгода он в больнице пролежал. Это было лет пять назад. После этого его и перевели в православную гимназию. После гимназии он никуда не поступил. Хотел в армию, но его не взяли из-за той болезни. Почти все время он сидел дома, играл в танки на компьютере», — пояснил kp.ru приятель юноши.

Также с 2020 года Струженков якобы принимал антидепрессанты из-за психического расстройства и суицидальных мыслей, но на учете он не состоял, писал SHOT.

При этом он говорил, что не видит своего будущего и не хочет жить. В православной гимназии с ним даже заключили так называемый «антисуицидальный контракт» — письменное соглашение о том, что он берет на себя обязательство сохранять свою жизнь и не причинять себе вреда до 1 января 2022 года.

Родители Струженкова были в разводе — он проживал с матерью и отчимом либо дома у бабушки.

«Да с мамой, иногда оставался у бабушки. С отчимом у него не было никаких отношений, как говорил Влад, ему плевать на него. Мама его сильно дергала, чтобы он учился, но оценки были так себе», — отметила подруга.

Как рассказал тренер юноши по стритлифтингу, в коллективе Струженков вел себя спокойно.

«Воспитанием его занималась бабушка. Про отца ничего не говорил, мама жила с другим мужчиной. Бабушка его привела для того, чтобы он занимался спортом, был повеселее. У него не было друзей, спорт помог найти компанию», — сообщил он «112».

С отцом юноша проводил много времени — они участвовали в соревнованиях по стрельбе или ходили в музеи. «Влад больше времени любил проводить с отцом, он у него и во всяких соревнованиях участвовал и музеи ездил, ему было с ним интересно», — добавила Карина.

Знакомые отца характеризуют его положительно.

«Знаю только отца как отличного человека, доброго и отзывчивого. Как такое могло произойти с его сыном, в уме не укладывается. Андрей окна устанавливает, у него один сын», — сказал знакомый отца Струженкова «Газете.Ru».

Между тем СМИ обратили внимание, что на его странице много фотографий с оружием. «Были такие фото, но это так — фарс и не больше», — отметил он.

Взрыв в гимназии при монастыре произошел утром 13 декабря. По последним данным, пострадали 12 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

Следственный комитет по Подмосковью считает, что Струженков пытался совершить суицид «общеопасным способом».

«Сегодня около 8.30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогу образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом», — пояснила помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

По ее словам, попытка самоубийства не удалась — молодой человек остался жив, но сильно ранен. «Проводятся допросы родителей, родственников, также сотрудников образовательного учреждения и окружения бывшего ученика гимназии. Устанавливается вся картина произошедшего, мотивы и обстоятельства», — пояснила Врадий.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что причиной взрыва СВУ в монастыре стал личный конфликт выпускника с другими гимназистами и преподавателями.

«Он рассказывал, что над ним смеются педагоги приходской школы, что он их ненавидит, но, чтобы причинить им какой-нибудь вред, никогда. Педагоги всегда старались помочь, поддержать — они хорошие. Я бы не сказала, что прямо издевались», — уточнила Карина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сейчас пострадавшим детям помогают врачи, их жизни находятся вне опасности.

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