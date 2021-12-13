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Общество

Дизайн всего: как SberDesign Conf объединила технологии, творчество и бизнес

Все 15 сессий SberDesign Conf выложены в открытый доступ

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Сбер провел свою первую цифровую конференцию по дизайну - SberDesign Conf. Видеозаписи 15 сессий, в которых приняли участие ведущие мировые эксперты, были опубликованы на сайте конференции 12 декабря и доступны для всех желающих. SberDesign Conf будет интересна самой широкой аудитории, так как затрагивает совершенно разные темы: от дизайна одежды, технологических устройств, музыкальных произведений и архитектуры до дизайна человека, бизнеса или бренда.

Метавселенная дизайна

Уникальное мероприятие, организованное Сбером, объединило специалистов и руководителей международного уровня из России и других стран. Лучшим ответом на вопрос о том, чем же эта конференция выделяется из массы других мероприятий по дизайну, является название сессии-открытия – Design of everything («Дизайн всего»). SberDesign Conf предлагает максимально широкий взгляд на вещи, рассматривает дизайн как междисциплинарное явление, которое в современном мире странно ограничивать и обсуждать только в рамках отдельных отраслей. По мнению организаторов, дизайн охватывает все аспекты жизни и работы человека, как цифровые, так и аналоговые.

«Первая цифровая дизайн-конференция Сбера, SberDesign Conf – это мероприятие для широкой публики. Мы понимаем, что мы все больше и больше становимся дизайнерской компанией. Наши клиенты уже оценивают нас как компанию с крутым дизайном, с продуктами в разных сферах –это и наши умные устройства SberPortal и SberBox, и мобильного приложения СберБанк Онлайн, и наших новых офисов.Все это вместе создает восприятие нас как дизайнерской компании», — отметил старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

По его словам, Сберу было важно сделать конференцию, первое серьезное, большое мероприятие, которое становится точкой сборки для коммьюнити, для сообщества дизайнеров в широком смысле этого слова.

«Мы говорим и про цифровой дизайн, и про архитектуру, и про дизайн одежды, и про дизайн в кинематографе, и про дизайн с точки зрения технологий и искусственного интеллекта, который создает дизайн, про дизайн с точки зрения психологии. Наша открывающая панель как раз собирает этот междисциплинарный подход. Мы делаем мероприятие не только для того, чтобы сообществу было интересно – мы хотим еще и развивать сообщество», — подчеркнул Крейнин.

Подобный подход к дизайну объясняет большой интерес к мероприятию как со стороны профессионалов, так и просто интересующейся публики – сессии конференции посмотрели более 200 тыс. раз, также удалось собрать сообщество более чем из 25 тыс. единомышленников, которые проявили интерес и зарегистрировались. Все видеоматериалы конференции бесплатно доступны на сайте SberDesign Conf.

Дизайн как основа и «эмоциональный клей»

Помимо Владислава Крейнина, в открывающей панельной сессии приняли участие Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Клим Шипенко, художник, промышленный дизайнер, создатель первых дизайнов Sony и Apple Росс Лавгроув и другие.

И подобное разнообразие приглашенных гостей вовсе не кажется странным. Как подчеркнул режиссер Клим Шипенко, если в России до недавнего времени дизайнерами называли только тех, кто работал в сфере моды или интерьера, то в англоязычном мире понятие «дизайн» давно охватывает максимально широкий спектр занятий. В частности, в кино дизайн позволяет правильно выстроить кадр и наполнить его предметами, позволяющими усилить визуальное впечатление от происходящего на экране, точнее передать мысль, которую в свое произведение вкладывает режиссер.

«Дизайн в кино как широкая составляющая — это основной инструмент, которым я пользуюсь с самого начала карьеры. Я каждый день принимаю решения и микрорешения в сфере дизайна — и в итоге создаю общую картину», - поделился Шипенко.

Другие 14 сессий, прошедших в рамках конференции, также отличались разнообразием тем и приглашенных участников. Ведущие российские и международные эксперты креативных индустрий совместно с топ-менеджерами и специалистами Сбера делились своим опытом и знаниями, касающимися цифровых аватаров, моды, промышленного дизайна, музыки, дизайна цифровых продуктов и ESG-трансформации, дизайн-систем, этики, тренда на клиентоцентричность, виртуальную и дополненную реальность, дизайн архитектуры и шрифтов, а также многие другие сферы деятельности.

Взаимосвязь дизайна с основными трендами развития современного бизнеса обозначил CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский. Он подчеркнул, что при разработке продуктов и решений важно концентрироваться не только на технологических аспектах, но и на эмоциональной составляющей для пользователя.

«Сегодня во всем мире восприятие людей направлено не столько на технологии, которые используются в каком-то продукте, сколько на сам продукт. Хуже всего создать супертехнологичное и очень сложное решение, но не получить от конечного потребителя тех эмоций, на которые рассчитываешь. В большинстве случаев это происходит, когда создатели забывают об элегантности решения, которое является «эмоциональным клеем», связывающим бренд, продукт и клиента», - считает Рафаловский.

Об актуальности еще одного тренда, экологической повестки, говорил Росс Лавгроув. Он полагает, что современный дизайн находится на том этапе развития, когда происходит переход к природе: в моде лаконичность, натуральные материалы, паттерны с природными мотивами, экологичность и минимализм. Новые технологии позволили сократить количество материалов, используемых в дизайне, при этом обеспечивая наращивание комфорта. Важную роль в этом процессе, как полагает Лавгроув, играет цифровизация, однако важно не забывать и о реальном, физически существующем мире.

«Сейчас на дизайн колоссальное влияние оказывает цифровой мир. Но я люблю, когда органический аспект жизни сохраняется. И мы должны понимать, что будет много новых идей, однако органичная база неизменна. Цифровизация вдохновляет, но мы думаем о том, чего ожидать от будущего, также благодаря режиссерам, которые создают вдохновляющий дизайн», - считает он.

Участники SberDesign Conf также отметили тренд на движение к метавселенным, выражающийся в бурном развитии виртуального мира и, например, цифровых аватаров – причем не только в гейминге, но и как инструмента общения. Хотя более интенсивному переходу в цифровые миры пока мешает недостаточный уровень решений в сфере виртуальной реальности, эксперты полагают, что уже в ближайшие несколько лет плоская картинка начнет резко проигрывать объемному изображению - 3D- и VR-трансляциям.

«Самое интересное — это взгляд на дизайн со всех сторон, обзор в 360 градусов. Наша конференция — это возможность узнать, каким бывает дизайн в музыке, кино, моде и других индустриях, какие тренды существуют на рынке, что такое дизайн-системы и как их создавать. Смысл нашего мероприятия я вижу в следующем: если ты силен в одной дизайн-дисциплине, то сможешь увидеть всю междисциплинарность и широту дизайна в различных сферах — и это продвинет тебя в профессиональном развитии. Мы хотим, чтобы контент, который мы создали с участием ведущих дизайнеров России и мира и который мы сделали общедоступным, помогал специалистам становиться лучшей версией себя, а нашей стране в целом — выходить на лидирующие позиции в дизайне», - заявил старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

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