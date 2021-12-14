Неравенство и коррупция: к чему приведет зачисление в вузы по портфолио

В Рособрнадзоре предложили к 2030 году проработать возможность поступления в вуз по результатам не ЕГЭ, а портфолио, в котором будут учтены все достижения ученика: творческие, спортивные и волонтерские. Вместе с тем в ВШЭ отмечают, что реформа может спровоцировать коррупцию и гендерное неравенство, а в Национальном родительском комитете полагают, что в уязвимом положении окажутся школьники из небольших населенных пунктов и неблагополучных семей.

Портфолио выпускников школ при поступлении в вуз может стать альтернативой Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом «Российской газете» заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, роль портфолио существенно возрастет к 2030 году.

«Класса с шестого школьники уже будут «копить» свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством. Словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», — пояснил Музаев.

По его словам, на данный момент портфолио не интересует учеников до 9-11 классов, поскольку вузы не учитывают их достижения.

«Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с шестого класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ. Когда все достижения — учебные и нет — суммированы в один «файл», нам эта идея кажется перспективной», — подчеркнул глава ведомства.

Академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов напомнил, что во всем мире есть практика учета портфолио при зачислении в вузы.

«И в России она есть — например, в вузах спорта, культуры — наряду с предметными экзаменами. Я полностью поддерживаю предложение про учет портфолио, но все-таки начал бы обсуждать риски и сохранил форму независимой оценки учебных знаний и компетенций детей», — сказал он «Газете.Ru».

С ним согласна заслуженный профессор НИУ ВШЭ, специалист в области образования Ирина Абанкина. По ее словам, постепенно в России расширяется список того, что может быть включено в портфолио и учитываться в качестве дополнительных баллов.

«Все эксперты говорят о том, чтобы в качестве дополнительных баллов засчитывалось участие в разных олимпиадах, выполнение проектов. Здесь шаги сделаны, расширен список олимпиад, результаты которых признаются. Кроме того, постепенно дело движется к тому, чтобы все эти состязания перевести в электронную среду», — пояснила эксперт.

На данном этапе оценить качество знаний школьника при поступлении в вуз может только ЕГЭ, а портфолио должно помогать добирать баллы для зачисления, считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Инициатива, на первый взгляд, выглядит очень заманчивой, но мы понимаем, что здесь нужно взвесить все «за» и «против» перед тем как принимать подобные решения. В той информации, которая представлена в СМИ, мы не увидели обоснования, которое бы указывало на то, что портфолио будет равноценной заменой ЕГЭ», — заявила омбудсмен в беседе с «Газетой.Ru».

По словам экс-главы Рособрнадзора, важно четко прописать критерии оценки достижений.

«Например, ребенок получил грамоту за первое место в районной олимпиаде — по бегу или математике. И вот, две грамоты, первое место у обоих — это одинаковый вклад или нет? Вес естественно у них разный», — подчеркнул Болотов.

Кроме того, есть риск дискриминации детей, которые живут в небольших населенный пунктах, отметила Абанкина.

«В разных регионах может вовсе не быть учреждений, где ученик сможет набрать дополнительные баллы, и тут нужно понимать, что у кого-то, в частности ребят из мегаполисов, будут преференции из-за того, что это доступно», — уточнила эксперт.

Того же мнения придерживается и Волынец. По ее словам, хорошее портфолио возможно собрать, если в ребенка вкладывают много времени и денег.

«Насколько равные возможности у детей, которые находятся, например, в сложной жизненной ситуации или проблемных семьях, и детей, которые растут в благополучных семьях? Понятно, что уровень портфолио у этих детей будет отличаться. Соответственно, шансы ребенка, который растет в неблагополучной или бедной семье, ничтожно малы. Ребенок из неблагополучной семьи к 11 классу будет либо без портфолио, либо будет иметь работы ниже по уровню», — подчеркнула она.

Кроме того, может возникнуть и гендерный дисбаланс, например, среди тех, кто хочет поступать в вузы технической направленности, добавила Абанкина.

«Есть вопрос к техническим специальностям — в соревнованиях, в основном, принимают участия мальчики. В командах, куда попадают одаренные в этой сфере дети, тоже. Гендерный дисбаланс налицо — нужно не допустить, чтобы по результатам портфолио в вузы попадали только мальчики», — отметила профессор ВШЭ.

Еще одной проблемой может стать фальсификация документов, добавил Болотов.

«Как только мы начнем давать баллы за портфолио, тут же появятся попытки фальсификации. И возникает вопрос, как это проверять. Но эта проблема, скорее всего, решаемая», — пояснил экс-глава Рособрнадзора. Его поддержала Абанкина — по ее словам, педагоги будут приписывать достижения за дополнительную плату.

На данный момент баллы при поступлении в вуз добавляют за различные достижения, которые не всегда связаны с учебой. Преимущество можно получить за отличный аттестат в школе или в колледже, а еще за успехи в спорте — знак ГТО, творчестве, за волонтерскую деятельность.

При этом каждый конкретный вуз сам решает, сколько дополнительных баллов он дает абитуриентам за их успехи. Максимум дополнительных баллов, на которые можно рассчитывать при поступлении — 10, даже, если в сумме получается гораздо больше.