План по борьбе с «омикроном». Что решили на совещании Путина с правительством

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что QR-коды на транспорте не стоит вводить под Новый год. По его мнению, это осложнит жизнь россиян. В то же время вице-премьер Татьяна Голикова попросила регионы в ближайшее время не снимать ограничения, направленные против распространения коронавируса. Кроме того, она представила меры, учитывающие появление нового типа вируса — «омикрон»-штамма.

Ранее президент уже призывал обойтись без «опрометчивых решений» в вопросе введения QR-кодов на транспорте.

«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — сказал российский лидер во вторник, 14 декабря.

Путин высказался против введения кодов в ближайшее время после доклада секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта Виталия Савельева.

Турчак отметил, что мера вызывала у россиян много вопросов. Например, человек после прививки не сразу получает сертификат о вакцинации, а ему может понадобиться срочно воспользоваться транспортом, и непонятно, как быть в таком случае. По словам Турчака, законопроект о введении QR-кодов затрагивает интересы «огромного количества людей», но в своем нынешнем виде не готов даже к тому, чтобы пройти первое чтение в Госдуме. В итоге законопроект сняли с рассмотрения Думы и отправили на доработку.

Савельев, в свою очередь, пообещал, что законопроект будет доработан, в том числе с учетом вопросов, которые задавали граждане.

Надбавки медикам к Новому году

Во время совещания Путин поручил выплатить в двойном размере надбавки медикам, которые будут помогать больным COVID-19 в новогодние праздники. Аналогичные выплаты правительство организовало под прошлый Новый год. Путин отметил, что сейчас ситуация с распространением коронавируса в России «не такая, может быть, как в январе текущего года, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок».

Савельев в ответ сообщил, что резерв для проведения таких выплат есть. По его оценкам, на это потребуется около 8 млрд рублей.

Как «омикрон» осложнит празднование Нового года

Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания сообщила, что поручила регионам усилить контроль за соблюдением ограничений в предстоящие праздники. Она пояснила, что в длинные выходные люди чаще собираются вместе или ездят в отпуск, а это способствует распространению заболевания.

«Традиционно предпраздничные периоды влекут большое скопление людей, безусловно, корпоративы. <…> У нас, конечно, есть беспокойство по поводу того, чтобы мы не получили рост нагрузки на медицинский персонал», — отметила специалист.

Особое внимание близящиеся новогодние выходные вызывают из-за «омикрон»-штамма, который уже успел проникнуть в страну. Голикова напомнила, что пока в России выявили 16 человек, зараженных новым типом вируса.

Она предупредила, что нельзя исключить дальнейшее распространение «омикрона» в стране на фоне праздников. Вице-премьер отметила, что штамм отличается высокой заразностью. Один инфицированный «омикроном», по ее словам, может заразить трех и более человек.

Текущая ситуация

Голикова отметила, что сейчас в России заболеваемость снижается. Однако, предупредила она, ситуация меняется быстро, это снижение неустойчиво. «Мы наблюдаем по итогам каждой из недель то снижение, то повышение. На прошлой неделе было увеличение количества регионов, где идет повышение заболеваемости, на этой — снижение», — пояснила Голикова.

Вице-премьер доложила, что сейчас под наблюдением врачей в России находятся 745 тыс. зараженных коронавирусом. Из них 79,2% — на амбулаторном лечении, остальные лежат в больницах.

Всего в стране развернуто почти 207 тысяч коек для больных с коронавирусом. Это на 100 тыс. меньше, чем во время последнего подъема заболеваемости. Но расслабляться, по словам Голиковой, не стоит.

«Ситуация напряженная и напряженность ситуации мы видим по тому, что в 24 регионах страны наблюдается рост количества граждан, которые госпитализируются в тяжелом состоянии», — сказала она, добавив, что число госпитализированных в тяжелом состоянии растет в Хабаровском крае, Калужской, Тульской, Калининградской и Сахалинской областях.

Какие меры принимает государство

Голикова рассказала, что правительство выделило регионам из резервного фонда 89 млрд рублей на помощь госпитализированным с коронавирусом.

Вице-премьер добавила, что власти подготовили план по борьбе с «омикроном», который включает четыре блока мер. Власти будут регулировать их в зависимости от ситуации.

Первый блок — создание барьеров, призванных снизить темпы распространения коронавируса. В это входит ограничение на въезд в страну, контроль за действующими внутри страны ограничительными мерами. Второй — поддержание повышенной готовности системы здравоохранения, то есть обеспечение необходимых запасов лекарств, медицинского кислорода, коек. Третий — поддержка тех, кто занят в борьбе с коронавирусом, сюда входят выплаты медикам.

Среди мер профилактики, которые разработало правительство, также повышение эффективности выявления новых заболевших (четвертый блок мер). Вице-премьер уточнила, что сейчас в России зарегистрированы 77 систем ПЦР-тестов, из них 56 — отечественного производства. Все они способны выявить актуальные штаммы вируса, в том числе «омикрон».