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Общество

«Девочка спровоцировала». За что убили бывшего оператора «Мосфильма»

Суд арестовал двух подростков по обвинению в убийстве 40-летнего мужчины в Долгопрудном

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Артем Геодакян/ТАСС
СК по Московской области сообщил, что двух несовершеннолетних обвиняют в убийстве 40-летнего мужчины 12 декабря. Жертвой стал бывший сотрудник «Мосфильма». Соседи подростков утверждают, что 16-летняя девушка одного из обвиняемых спровоцировала парней. Она ему рассказала, что убитый якобы ее изнасиловал.

В Московской области арестовали двух несовершеннолетних по обвинению в убийстве. Им инкриминируют п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), говорится на сайте ГСУ СК России по региону.

Следствие считает, что подростки 12 декабря этого года напали на 40-летнего мужчину на спортплощадке в Долгопрудном. Причина – «личные неприязненные отношения».

«Один из подозреваемых повалил мужчину на землю, после чего второй злоумышленник нанес потерпевшему удары ножом в область головы», – отмечают в ведомстве.

После избиения, они ушли с места трагедии. Убитого обнаружил прохожий. В СК добавили, что причастность молодых людей к преступлению была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Их задержали в ближайшее время после убийства. Следственные мероприятия продолжаются. Правоохранители закрепляют доказательственную базу. Уже проведены очные ставки, допрошены обвиняемые, назначены экспертизы.

Что рассказали свидетели, знакомые

Предполагается, что убитым оказался бывший оператор «Мосфильма» Николай Устинов, пишет РЕН ТВ. По словам родных, у него не было врагов, как и криминального прошлого. Некоторое время он снимал рекламу и сериалы. В последнее время работал инженером по обслуживанию и установке водных фильтров.

Жил Устинов в родительской квартире – с матерью и старшей сестрой. С женой давно развелся, его 14-летняя дочь живет с ней в Санкт-Петербурге.

Мать Устинова рассказала изданию, что последние три года он занимался джиу-джитсу. По словам матери и сестры убитого, изначально задержали трех подростков: двух парней и девушку.

«Он уходил в хорошем настроении. Если бы он куда-то шел, на какую-то серьезную встречу, конфликтную, это было бы видно», – вспоминают родственницы, которые видели Устинова в последний раз вечером 11 декабря.

Соседка одного из подростков сообщила журналистам, что девушка рассказала своему молодому человеку, что Устинов якобы ее изнасиловал. 16-летний подросток решил разобраться с мужчиной. Для этого он позвал 17-летнего друга. «Вот они его и отлупили. Она спровоцировала их, эта девочка, а потом сказала, что он и не насиловал ее. Она ему позвонила, чтобы он вышел. И он вышел. А ребята с ней были», – рассказала женщина.

Другая соседка, наоборот, считает девушку «положительной»: «Она учится где-то в Москве, в колледже. Ничего плохого не могу про нее сказать».

О том, что 16-летняя девушка действительно причастна к трагедии, говорят улики. По данным РЕН ТВ, правоохранители нашли на месте преступления следы женской обуви, брошку в виде гитары и сумочка – в ней был телефон.

В полиции она рассказала, что заманила своего бывшего возлюбленного Устинова на заброшенную спортплощадку, пишет СМИ. Но арестовали только обвиняемых, девушку следователи считают свидетелем.

Тело, по данным РЕН ТВ, обнаружил сторож Юрий Голубев. Он вспомнил, что случайно разминулся с подростками. Мужчина считает, что он мог оказаться второй жертвой – как свидетель. При этом убитый якобы находился в странной позе – будто сидел в воздухе. На месте трагедии было много крови, которая, как отмечают очевидцы, до сих пор видна.

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