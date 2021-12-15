Подлог и прогулы. За что хотят наказать экс-судью Хахалеву

Коллегия судей разрешила СК России возбудить уголовное дело в отношении бывшей судьи Елены Хахалевой. По версии следствия, она похитила более 1 млн рублей и прогуляла 127 рабочих дней. Хахалева «прославилась» еще в 2017 году. Тогда адвокат Сергей Жорин опубликовал видео со свадьбы дочери судьи. Организацию мероприятия он оценил в $2 млн. Сейчас же Жорин сообщил «Газете.Ru», что он «не особо рад» последнему решению ВККС.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила возбудить уголовное дело против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, передает ТАСС. Как запрашивал глава СК РФ Александр Бастрыкин, оно будет заведено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

На заседании ВККС Хахалевой не было. Лично вручить ей документы для участия в мероприятии сотрудники коллегии не смогли.

«Хахалева, по данным ФСБ, вылетела за границу – в Ереван 8 декабря. Сведений о ее возвращении пока не имеется», – отмечается в заявлении ВККС.

По версии следствия, за время службы она похитила 1 млн 195 тыс. рублей. Кроме того, экс-судья прогуливала работу. «Хахалева с 2016 по 2019 год отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них», – приводит ТАСС слова представителя СК Михаила Спивакова. Внесение ложных сведений в рабочие документы правоохранители расценили как подлог.

Летом 2020 года из-за прогулов ее лишили статуса судьи Краснодарского края. Тогда ВККС пояснила, что общее количество прогулов посчитано за несколько лет. «Так, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, в 2018 году ею рассмотрено только пять дел»,

– рассказали в ведомстве.

Адвокат Сергей Жорин, который в 2017 инициировал проверку в отношении судьи из Краснодара Елены Хахалевой, прокомментировал «Газете.Ru» заседание ВККС, по итогам которого в отношении женщины будет возбуждено уголовное дело.

«Сегодня мне многие присылают информацию о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении Хахалевой. Однако я не испытываю какой-либо радости от этого. Скорее напротив. Моя работа защищать, а не обвинять. Действительно, некоторые мои посты в социальных сетях получают широкий общественный резонанс. Однако не правильно считать, что все произошедшее – это последствия только моей публикации», – сказал адвокат.

Кубанская судья стала широко известна в 2017 году благодаря видеозаписи, которую разместил Жорин. Она касалась свадьбы дочери Хахалевой, которая, по подсчетам адвоката, обошлась в $2 млн. Гостей якобы развлекали звезды российского шоу-бизнеса: Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Но в беседе с «Газетой.Ru» Жорин отметил, что разместил пост не по причине неприязни к судье.

«Вопреки распространенным слухам, информация размещенная мною в социальных сетях, не была чьим-либо заказом. Я поделился информацией, которая уже была доступна в публичном пространстве. У меня по этому поводу, впоследствии был разговор с Иосифом Кобзоном, который отругал меня за тот пост», – поделился адвокат.

Скандал, который дошел до Кремля

В июне 2017 года состоялась свадьба дочери Елены Хахалевой. После того, как разгорелся скандал, на тот момент судья Краснодарского края заявила, что некоторые артисты были гостями торжества. Она также утверждала, что мероприятие оплатил ее бывший муж.

Роберт Хахалев подтвердил, что оплатил свадьбу дочери. Но, по его словам, она обошлась значительно дешевле. «Стоимость мероприятия мне обошлась до 5 млн [рублей], если обратиться ко всем тем структурам, где мы заказывали эту свадьбу», – сказал он в комментарии ТАСС.

Хахалев заметил, что Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе действительно были гостями. «Это мои друзья. С Меладзе и Павлиашвили я с детства дружу, еще с Грузии. Часто мы отмечаем все мероприятия. Они были мной приглашены как мои гости»,

– подтвердил он слова бывшей супруги.

Тем не менее в отношении Елены Хахалевой была инициирована проверка. На скандал также обратили внимание в ОНФ, Госдуме и Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в администрации главы государства обратили внимание на новости, связанные с кубанской судьей. Но «это не является прерогативой Кремля каким-то образом реагировать на подобные проявления».

Также были сообщения о том, что диплом Хахалевой – подделка. По результатам проверки совет судей края и СК РФ не нашли подтверждения фактам, которые порочат репутацию судьи. Тем не менее в 2018 году она лишилась должности председателя судебной коллегии по административным делам краевого суда.