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Общество

«Просто стыдно за его действия». Матвиенко будет жаловаться на министра просвещения

Совфед отклонил закон о школьных онлайн-платформах из-за «чехарды» и «технической ошибки»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила министра просвещения Сергея Кравцова в том, что он пытался надавить на сенаторов и заставить принять законопроект с ошибками. Матвиенко заявила, что «ей стыдно» за министра, и пообещала пожаловаться на него правительству. Закон, о котором идет речь, обязывает школы и колледжи использовать при дистанционном обучении только те онлайн-ресурсы (в том числе сервисы, через которые проводят лекции) и электронные учебники, что одобрило государство.

«Взяли и вычеркнули два слова»

Госдума 9 декабря в третьем и окончательном чтении приняла законопроект об использовании в школах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебников. Однако, как пояснила ранее Матвиенко, когда законопроект проходил второе чтение в Думе, его текст по ошибке изменили.

«Идет закон. Приняли в первом чтении, во втором. Во втором чтении взяли и вычеркнули два слова, что концептуально поменяло закон. <…> Сейчас все говорят, что она [ошибка] техническая, можно по-разному назвать, но она меняет суть закона, который внесен», — указала спикер 10 декабря на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Матвиенко пояснила, что в таком виде Совет Федерации не может принять законопроект. Его вернут Думе для исправления, после чего сенаторы снова обсудят документ.

Профильный комитет Совфеда в своем заключении указал, что техническая ошибка в тексте закона создает «внутреннее противоречие», из-за нее документ можно неправильно трактовать.

Как пояснила ТАСС глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, которая является одним из авторов законопроекта, из-за прокравшейся в документ ошибки возникла «чехарда».

«Когда все это перепечатывалось, допечатывалось, получилась техническая ошибка — в двух местах слово «исключительно» убрали и получилось двойное трактование. Теперь кто-то считает, что нужно вообще запретить дистанционные технологии. Или наоборот — только с их использованием. Получилась чехарда, которая противоречит изначальному замыслу», — указала сенатор.

«Под столом начинается мышиная возня»

По мнению спикера, в том, что Совфед получил законопроект с ошибками, виноват статс-секретарь — замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев. Матвиенко пояснила, что при внесении поправок Корнеев должен был их проработать с Советом Федерации. «В том числе в этом смысл работы статс-секретарей», — напомнила спикер.

Матвиенко добавила, что подобные ошибки не красят Минпросвещения. «Мы не можем согласиться с тем, что сделало Минпросвещения. Так не делается. Это знаете, когда под столом начинается мышиная возня, она все равно вылезает рано или поздно, это не к лицу министерству таким стилем пользоваться», — упрекнула она.

В среду на пленарном заседании Матвиенко сообщила, что министр просвещения был в курсе произошедшего. Но, вместо того, чтобы постараться быстрее исправить ситуацию, он якобы попытался «протолкнуть» закон через Совет Федерации в исходном виде.

«Я не могу удержаться, чтобы не сказать о том, что очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка <…> вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и исправить, он включил все свои рычаги — ну, правда, рычаги слабые, — чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой. <…> Усилия, которые предпринимал министр, — ну мне просто стыдно за его действия», — отметила Матвиено.

По ее мнению, «это вообще ненормальный стиль для руководителя такого уровня». «Я проинформирую правительство о том, что так действовать недопустимо», — пообещала спикер.

Матвиенко подчеркнула, что никакие «силы» не могут заставить Совет Федерации пойти против закона.

Суть отклоненного законопроекта

Изначально в законопроекте, который стал камнем преткновения между Совфедом и Минпросвещения, вообще не шла речь о том, чтобы запретить школам и колледжам использовать любые дистанционные платформы на их усмотрение. В первой версии закон только наделял региональные власти возможностью за счет государства помогать ученикам 10-11 классов получить профессию в колледже.

Однако ко второму чтению в законопроект внесли несколько поправок (тогда же в документ и вкрались «технические ошибки»). Поправки были подготовлены для исполнения поручения президента, их внесли депутаты от «Единой России», включая председателя комитета Думы по информационным технологиям Александра Хинштейна, и один депутат от фракции »Справедливая Россия — За правду» Яна Лантранова.

Согласно этим поправкам, российские школы и колледжи (речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании) во время дистанционного обучения должны использовать только онлайн-платформы, одобренные Минпросвещения. Это значит, что учителей, например, могут заставить отказаться от проведения лекций через Zoom или Skype. На данный момент единственный сервис видеоконференций, который одобрило Минпросвещения – это «Сферум», совместная разработка «Ростелекома» и социальной сети «ВКонтакте». Сейчас рейтинг «Сферума» в Appstore составляет всего 1,5 баллов из пяти, приложение собрало большое количество негативных отзывов.

В поправках также появилось требование, что при обучении по программам начального, основного общего и среднего общего образования ученики могут использовать только те электронные образовательные ресурсы, в том числе электронные учебники, которые одобрило Минпросвещения. Специалисты министерства будут проводить экспертизу материалов этих учебников.

По словам Хинштейна, это «нормальная практика», ведь если говорить о печатных учебниках, то в образовательных учреждениях также могут использоваться только сертифицированные государством издания.

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