Помочь найти себя: «Большая перемена» подводит итоги 2021 года

В этом году в «Большой перемене» – проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – приняли участие более 2,5 миллиона человек, что более чем в 2 раза превысило число участников 2020 года. Наряду со школьниками и студентами участниками всероссийского конкурса стали более 125 тысяч педагогов-наставников, которых приглашали сами конкурсанты. Педагоги не только помогали школьникам развивать их проекты, но уже и открыли в школах по всей стране более 100 клубов «Большой перемены».

«Большая перемена» - это всероссийский конкурс для учеников средних и старших классов, главная цель которого предоставить возможность проявить себя каждому подростку, найти свои сильные стороны, которые сложно разглядеть с помощью оценок успеваемости или олимпиад. И это уже больше, чем конкурс. Проект превратился в сообщество единомышленников, объединившее и детей, и их наставников.

Победители

Старт конкурса 26 марта 2021 года поддержал президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». В этом году конкурс «Большая перемена» проходил по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, государственная оборона и безопасность, развитие образовательных технологий и молодежное предпринимательство.

Специальным направлением проекта стал семейный трек, который проходил в этом году впервые. Он объединил семьи, дети которых активно проявили себя на «Большой перемене». Первая семейная смена «Родные – любимые» прошла в июле в Архызе, вторая – в сентябре на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.

close 100% пресс-служба «Таврида.АРТ»

Победителями конкурса стали 300 учеников 11 классов и 150 студентов 4 курсов среднего профессионального образования (СПО). Они получили по 1 миллиону рублей на образование.

300 учеников 9-10 классов и 150 студентов 2-3 курсов СПО – по 200 тысяч рублей. ТОП-50 образовательных организаций получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди учеников 9-11 классов и студентов СПО, получили по 150 тысяч рублей, а учителя школьников 5-7 классов – по 100 тысяч рублей.

В 2021 году в конкурсе вместе со старшеклассниками впервые приняли участие более 1 миллиона учеников 5-7 классов. Победителями в этой возрастной категории стали 303 школьника. В сентябре они проехали от Москвы до Владивостока на поезде «Большой перемены», и это стало их первым образовательным путешествием по России для школьников.

Грантовая поддержка

Участники региональных команд «Большой перемены» выступили с инициативой проведения волонтерской акции «Добрая суббота». С момента создания акции проведено 48 «Добрых суббот», в рамках которых десятки тысяч школьников помогали пожилым учителям, заботились о бездомных животных в приютах, организовывали тематические уроки для учеников младших классов, проводили праздничные мероприятия для ветеранов ко Дню Победы.

Одним из популярных направлений «Большой перемены» является вызов «Делай добро!», посвященный волонтерству, в рамках которого конкурсанты создали собственные проекты.

Так, например, всероссийский волонтерский проект «Дай пять!» был создан первым координатором региональной команды Московской области Натэллой Дьячковой и Романом Ковалевым из Республики Мордовия в рамках проектировочной недели «Мы вместе», которая прошла в сообществе «Большой перемены». Проект построен по принципу «дети – детям». В нем старшеклассники помогают ребятам младшего возраста с освоением материалов учебной программы. И к нему уже присоединились 4 тысячи участников из 56 регионов страны.

Спектакль-дискуссия «Один» – еще проект победителя «Большой перемены», одиннадцатиклассницы Елизаветы Кочетковой.

Идея создания спектакля, посвященного буллингу, появилась у школьницы в 2020 году во время участия в первом сезоне конкурса. Премьера спектакля состоялась на полуфинале конкурса в Московской области и на финале «Большой перемены» в МДЦ «Артек» в Крыму. Автором идеи и режиссером-постановщиком стала Елизавета Кочеткова, все роли в спектакле исполнили участники конкурса. На финале конкурса «Большая перемена» проект победил в грантовом конкурсе Росмолодежи, и до ноября 2022 года планируются гастроли спектакля в Санкт-Петербурге, в городах Центрального Федерального округа и в Республике Крым.

Отдельно стоит отметить, что 15 проектов участников «Большой перемены» вышли в финал Международной премии «Мы вместе», а 17 проектов конкурсантов получили грантовую поддержку Росмолодежи. Они посвящены сохранению исторической памяти и связи поколений, это культурные и экологические проекты, а также образовательные и социальные инициативы.