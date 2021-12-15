«Этим надо воспользоваться». Как Путин провел совещание по нацпроектам

Владимир Путин провел заседание по стратегическому развитию и национальным проектам. Во время него президент России затронул проблемы несанкционированных свалок в городах, роста цен на стройматериалы и развития туризма в стране. В частности, президент поинтересовался, кто в правительстве конкретно лично отвечает за ликвидацию свалок и контроль за ростом цен, а также куда делись выделенные на развитие туризма деньги.

«Фамилию этого человека можете назвать?»

Во время заседания Путин обратил внимание на проблему несанкционированных свалок в российских городах. Он напомнил, что до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 такой объект. На то, чтобы избавиться от крупной свалки в черте города, в среднем уходит не менее двух лет. При этом по 104 свалкам, как указал президент, еще даже нет проектной документации на их ликвидацию. Путин призвал конкретно разбираться по каждому объекту и поинтересовался у министра экологии Александра Козлова, кто будет решать этот вопрос.

«Я бы хотел услышать, кто у вас, в министерстве, конкретно занимается этим вопросом? Фамилию этого человека можете назвать? Кто он?» — спросил президент.

Козлов в ответ назвал несколько имен, в том числе своего заместителя Мурада Керимова, однако Путин продолжил уточнять.

«Вы мне назвали трех человек, которые работают в вашем министерстве. Из них кто основной, главный, кто несет личную, персональную ответственность за результаты работы?» — уточнил президент.

Козлов попытался ответить, что за все несет персональную ответственность он сам, однако Путин быстро его перебил. «Нет-нет, понятно, вы за все несете ответственность в министерстве. Кто по этому направлению отвечает за эту работу?» — подчеркнул Путин.

С третьего раза Козлов ответил, что главную ответственность несет Керимов. «Хорошо, я услышал его фамилию. Один. Ну и вы потом, конечно. Ясно», — резюмировал президент.

«Перспективы-то какие?»

Российский лидер также задал вопросы насчет национального проекта по развитию туризма. Формально, отметил Путин, он выполнен уже более чем на 80%. Но при этом большая часть денег пошла не на реальные работы, а попала в уставной капитал корпорации «Туризм.рф».

«Может быть, я ошибаюсь, тогда прошу внести соответствующие коррективы. Если нет, то прошу рассказать, что будет делаться в ближайшее время. У нас по этому направлению в целом фиксируется исполнение на 83,1%, но значительные деньги пошли не на реальную работу, не на строительство инфраструктуры, строительство объектов, а на взносы в уставной капитал корпорации «Туризм.рф»,

— уточнил президент.

Основные работы же по проекту были выполнены лишь на 51%. «Перспективы-то какие, Дмитрий Николаевич?» — поинтересовался Путин у вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Тот рассказал, что деньги, вложенные в «Туризм.рф», пойдут на запуск инвестиционных проектов. «Это деньги возвратные, которые будут возвращаться по мере того, как проекты будут запущены», — успокоил президента Чернышенко. По его словам, такая стратегия принесет «наибольший эффект для наших туристов».

Комментируя слова Чернышенко, президент попросил «подтолкнуть» реализацию данных программ. Как добавил Путин, «жизнь так распорядилась, что этот вид услуг, центр его в значительной степени переместился на внутренний туризм». «Как в известном фильме, помните, говорили: «Этим надо воспользоваться», — призвал Путин.

Очевидно, президент имел ввиду советский художественный фильм режиссера Виктора Титова, «Здравствуйте, я ваша тетя», выпущенный в 1975 году. В картине герой Армена Джигарханяна произносит фразу, которая стала крылатой: «Она любит выпить! Этим надо воспользоваться!»

«Что гравий-то вырос?»

На заседании также обсудили проблему подорожания стройматериалов. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что не понимает, почему так сильно подорожал песок.

«Мы проанализировали, что у нас, – к сожалению, мы констатируем факт, – металл вырос порядка 70 процентов, битум, как вы говорили, порядка 70 процентов, различные лесоматериалы. Но в то же время, Владимир Владимирович, у нас, например, вырос на 100 процентов песок. Мы не понимаем, с чего песок, где доли импорта вообще нет, должен вырастать на 100 процентов», — недоумевает вице-премьер.

По мнению Хуснуллина, нужно «кратно усилить» контроль над ростом цен, привлечь регионы, ФАС и профильные министерства.

Путин в ответ поинтересовался, как сам вице-премьер участвует в этом вопросе. Он также обратил внимание на подорожание еще ряда материалов.

«А как вы участвуете в рассмотрении вопросов, связанных с удорожанием? Вот вы сказали о некоторых строительных материалах, таких как песок, гравий, вы мне раньше еще об этом говорили. Что гравий-то вырос? Ладно, бензин подорожал – довезти сложнее. Но это же не те объемы удорожания, которые фиксируются. Вы как-то принимаете участие или ФАС принимает участие в определении этих объемов удорожания по инертным материалам, по строительным общим материалам и так далее? Они же там по-разному могут нарисовать», — спросил российский лидер.

Хуснуллин в ответ сообщил, что правительство тесно работает с ФАС и отслеживает все факты необоснованного роста цен. «По ряду регионов мы выявили, что, например, кирпич подорожал на 40 процентов абсолютно необоснованно. Мы проводим профилактическую беседу, чтобы, пользуясь монопольным положением, просто не задирали эти цены», — указал вице-премьер.

Путин призвал не просто проводить профилактические беседы, а создать «механизм контроля» и «прямой диалог». «Вы сказали, что ждете соответствующей информации от регионов <…> Но ждать можно сколько угодно: разные управленческие команды в разных регионах. Нужно это держать под контролем, нужно конкретные сроки поставить, конкретные сроки должны быть», — пояснил Путин.

«Есть, Владимир Владимирович», — ответил Хуснуллин.

«Не надо хитрить»

Путин также в ходе заседания отчитал министра транспорта Виталия Савельева. Со следующего года в России должна заработать программа комплексного развития общественного пассажирского транспорта. Путин поинтересовался, удастся ли уложится в срок.

«Вопрос: программа-то сама готова или нет?» — спросил президент.

Савельев сообщил, что программа «готова, находится в стадии согласования». Такой ответ не понравился президенту.

«Мы с вами давно работаем вместе и не надо хитрить: если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова», — сказал Путин.