«Иногда включается борьба за справедливость». В Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса

Мать больного ДЦП мальчика рассказала, как ее сына выгнали из городского автобуса на мороз. Инцидент произошел в Сургуте, когда подросток возвращался с тренировки и пропустил свою остановку. В ответ на просьбу вернуться назад кондуктор попыталась выхватить у него из рук телефон и пригрозила вызовом полиции. Власти города рассказали «Газете.Ru», что идут «серьезные разбирательства» произошедшего.

В Сургуте кондуктор выгнала из автобуса ребенка, больного ДЦП. Водитель проехал мимо остановки школьника, а на следующей мальчик попросил вернуть его обратно. В ответ ребенку пригрозили вызовом полиции, потребовав покинуть салон. Об обстоятельствах инцидента в четверг, 16 декабря, сообщила его мама Елена Ермакова: В Сургуте начались «серьезные разбирательства» из-за высадки ребенка с ДЦП из автобуса Начальник управления массовых коммуникаций администрации Сургута Вероника Крылович рассказала «Газете.Ru», что... 16 декабря 20:17

«На улице -17°C. Сын возвращается на автобусе после тренировки домой. На автобусе большого класса, не маленького. И понимает, что водитель проехал мимо его остановки, не останавливаясь. Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте.

В ответ услышал «Выходи. Ты не стоял около двери».

Сын пытался объяснить, что он не обязан был стоять. В правилах поведения в автобусе написано «Подходить к входным дверям автобуса нужно только после полной остановки». Кроме того, автобус по правилам обязан останавливаться на каждой остановке», — отмечается в публикации женщины в Instagram.

Подросток начал снимать происходящее на камеру телефона.

«Понятное дело, что кондуктору это не понравилось, и она сделала попытку смахнуть телефон из рук.

Кто знаком со Славой, знают, он совершенно неконфликтный ребенок. Ни в какие разборки не лезет, не орет, не возмущается. Но есть в нем качество — иногда включается «борьба за справедливость». Что и случилось в тот день в автобусе», — говорится в записи.

На опубликованном видео слышен диалог юноши с кондуктором:

— В гараж увезем тебя!

— Нет, обратно!

— Выходи!

— Обратно!

— Мы не поедем обратно.

— Почему?

— Ты не встал на выход…

— И что?

— Выходи, я сейчас полицию вызову!

«Он мне потом сказал: «Ладно было бы лето. Но на улице мороз -17. За спиной тяжелый рюкзак, и мне пришлось пешком идти гораздо большее расстояние, чем нужно.

Ну они же обязаны были остановиться или хотя бы спросить, может, кто будет выходить».

Возможно, эта ситуация так меня затронула, потому что у Славы ДЦП, проблемы с походкой, дефекты речи и он не всегда может донести свои мысли до другого человека правильно и спокойно. А мне как маме всегда очень переживательно из-за этого…» — рассказала Ермакова.

Водителю автобуса грозит штраф в размере 5 тыс. рублей — если не наступили «иные более тяжкие последствия, содержащие признаки уголовно наказуемого деяния», пояснила эксперт в области права. «Оставлять одних детей на дороге опасно.

С 1 мая вступил в силу закон о том, что детей нельзя высаживать из общественного транспорта.

Полицию следовало бы вызвать как раз водителю, поскольку они доставили бы ребенка до дома или связались с его родными, разобрались бы в ситуации. А просто высадить ребенка в незнакомой местности — опасно и нарушает его права», — прокомментировала «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко. В Сургуте кондуктор высадила из автобуса ребенка с ДЦП В Сургуте из автобуса высадили молодого человека с ДЦП. Автобус проехал мимо остановки, а... 16 декабря 20:17

Администрация Сургута пообещала проверить инцидент. «Как только это видео было выложено в интернет, через 10 минут доложили главе города Андрею Филатову. Он моментально дал распоряжение провести служебное расследование. Комиссия была собрана в течение 12 минут. Сейчас она анализирует материалы с видеокамер, а также материалы, которые есть в публичном доступе, сделанные мальчиком.

Сейчас полностью прорабатывается все поведение людей — участников конфликта.

Это сотрудники АО «СПОПАТ» — «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта». Как только комиссия придет к какому-то решению, мы оперативно известим СМИ. Сейчас идут очень серьезные разбирательства», — рассказал «Газете.Ru» начальник управления массовых коммуникаций администрации города Вероника Крылович.

Собственную проверку проводит и прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС.