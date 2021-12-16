«Каждый поздравляет, как умеет»: YouTube заблокировал новый немецкий канал RT

Видеохостинг YouTube заблокировал новый немецкий канал Russia Today — RT auf Sendung. В Google, владеющей Youtube, рассказали, что решение о блокировке немецкоязычных ресурсов RT было принято еще в сентябре — и новых каналов это тоже касается. Представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что никакой другой реакции ожидать и не приходилось.

Утром 16 декабря холдинг Russia Today (RT) объявил о запуске нового новостного круглосуточного телеканала RT Deutsch (RT auf Sendung), который будет вещать на немецком языке. В программу войдут новости, ток-шоу и документальные фильмы. Студии находятся в Москве и Берлине.

Акцент будет сделан на распространение канала на европейского потребителя, преимущественно – на немецкоговорящие страны. Такие как Германия, Швейцария и Австрия. Главный редактор RT Маргарита Симоньян указал, что впервые эта процедура оказалась столь проблематичной – из-за позиции немецких властей и общественных деятелей, не уточнив, что имеет в виду.

Уже спустя несколько часов в RT сообщили, что аккаунт RT Deutsch заблокирован на видеохостинге YouTube. Стрим эфира доступен на платформе сети.

«Но нам не страшно. Мы готовы ко всему», — написала в своем Telegram-канале руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России во время того, как канал заблокировали, давала интервью RT DE. По ее словам, ничего другого ожидать и не стоило.

«Как говорится, каждый поздравляет с премьерой как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толченым стеклом, подсыпанным в туфли», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Оказалось, что причиной блокировки стал обход наложенных на RT DE сентябрьских ограничений.

«У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых говорится о том, что разрешено на платформе», – пояснили в пресс-службе Google в России.

В YouTube эту позицию подтвердили.

«Если канал удален, то владелец не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube», – заявили в компании.

В конце сентября этого года, напомним, онлайн-видеохостинг удалил два немецких YouTube-канала RT (RT DE и Der Fehlende Part) без возможности восстановления. В компании расценили эти действия как «объявление Германией медийной войны России» и подали апелляции. В Роскомнадзоре, в свою очередь, назвали случившееся актом цензуры, а в МИД РФ – «беспрецедентной информационной агрессией».

В Google мотивировали блокировку «нарушением правил сообщества» и напомнили, что ранее RT было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. По версии корпорации, после приостановления прав на публикацию видео RT попытался обойти ограничения, используя другой свой канал для публикации этого контента. В итоге оба канала были заблокированы.

Роскомнадзор направил в Google требование прояснить причины наложения ограничений и разблокировать каналы. При отказе ведомство пригрозило холдингу штрафом до 1 млн рублей, при повторном отказе сумма может достичь 3 млн рублей.