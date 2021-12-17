Дело о вырванном зубе: продюсеру ужесточат обвинение после смерти стоматолога

После смерти стоматолога следователи переквалифицируют уголовное дело в отношении продюсера Мурата Оганесяна, подозреваемого в нападении на медика. Причиной конфликта двух мужчин стало удаление зуба, который перед этим несколько раз пломбировали.

По делу о нападении на стоматолога в Москве СК ужесточит статью.

«В связи со смертью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы следователями ГСУСК по Москве на ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», – сообщила представитель ведомства Юлия Иванова. Эта статья предполагает до 15 лет лишения свободы (без отягчающих обстоятельств).

13 декабря 59-летний мужчина ударил ножом в живот врача столичной стоматологической клиники по адресу Ясный проезд, 6. Очевидцы инцидента вызвали скорую помощь и полицию. 41-летнего Джамала Адилова госпитализировали в тяжелом состоянии.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД сообщал, что злоумышленника задержал участковый полиции. В то же время Telegram-канал «112» отмечал, что мужчина сам пришел к правоохранителям. Почти сразу была установлена личность нападавшего. Им оказался продюсер Мурат Оганесян.

«По предварительным данным, мужчина был недоволен результатом лечения и нанес ножевое ранение стоматологу», – отметил представитель МВД.

Оганесян якобы ходил в эту клинику на протяжении трех месяцев. Стоматолог-женщина несколько раз ставила ему пломбу на зуб. Но на приеме у другого врача медики решили этот зуб удалить – вырвал зуб Адилов. Вскоре после этого к медику пришел возмущенный пациент, пишет Telegram-канал Shot.

Директор продюсерского центра «Парадиз» Артур Гюлумян рассказал, что Оганесян работал «в группе компаний «Парадиз». Однако к продюсированию фильмов подозреваемый не имеет отношения. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Гюлумян уточнил, что Оганесяну несколько лет назад пришлось покинуть должность из-за ментальных проблем. «Он не был генеральным директором Продюсерского центра «Парадиз», он был руководителем другой группы компаний «Парадиз». Но, если я не ошибаюсь, то лет пять назад он по состоянию здоровья с психическими проблемами покинул группу компаний», – сообщил он.

При этом Гюлумян заметил, что когда общался с коллегой лет 8-10 назад, то не замечал за ним никаких странностей.

По данным «Известий», Оганесян принимал участие в съемках фильма «Сволочи». СМИ также утверждали, что злоумышленнику принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа». Они занимались выпуском фильмов на разных носителях, но двумя годами ранее Оганесян их якобы продал.

Во время заседания по избранию меры пресечения Оганесян, по данным Telegram-канала SHOT, начал трястись и схватился за голову. Несмотря на доводы защиты, его арестовали до 13 февраля 2022 года.