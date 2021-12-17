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Общество

Москва вступает в мусорную реформу: что изменится с Нового года

Как с 1 января в Москве изменится вывоз мусора для коммерческого сектора

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Столица вслед за остальной Россией вступает в мусорную реформу. У Москвы как у города федерального значения была трехлетняя отсрочка (как у Санкт-Петербурга и Севастополя), но с 1 января за обращение с отходами в городе будет отвечать региональный оператор «Экотехпром». За две недели до старта реформы уже можно представить, как это будет работать: в интернете опубликованы тариф, нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и типовые договоры для компаний и предпринимателей. «Газета.Ru» объясняет, как с 2022 года изменится вывоз мусора для коммерческого сектора.

Всеобщая повинность

Основные изменения в связи с мусорной реформой затронут, прежде всего, коммерцию — кроме нового тарифа, глобально для жителей столицы ничего не изменится. С 1 января 2022 года москвичи будут платить за вывоз 1 кубометра мусора 839,23 руб., то есть 7,27 руб. за 1 кв. м общей площади. Единый тариф регионального оператора за обращение с ТКО утвердил Департамент экономической политики и развития Москвы.

В соответствии с п. 4 ст. 24.7 Закона 89-ФЗ собственники ТКО (собственники частных жилых домов и частей жилых домов, собственники нежилых помещений в многоквартирных домах, управляющие компании/ТСЖ/жилищные кооперативы, юридические лица и предприниматели, в результате деятельности которых образуется ТКО) обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с Региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления, — говорит пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Наталья Невмержицкая («ЭкоЛайн» стал оператором комплексной услуги по обращению с ТКО в ЦАО и САО, об этом речь пойдет ниже).

Другими словами — это все, кто производит ТКО: жители многоквартирных домов, собственники офисных, коммерческих и других помещений в столице (владельцы магазинов, складов, парикмахерских, больниц и т. п.). За обычных жителей это сделает Управляющая компания (правила утверждены постановлением правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354), а компании и предприниматели должны позаботиться об этом самостоятельно, если они владеют помещениями вне зоны ответственности УК.

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Операторы в округах и чужие контейнеры

В разных округах Москвы работают представители регоператора, которые непосредственно занимаются вывозом отходов в разных округах — это операторы комплексной услуги (ОКУ).

«Они берут на себя весь цикл работы с пользователями от заключения договора до обслуживания контейнерной площадки. Таким образом, для удобства компаний им нужно будет заключить договор именно с ОКУ в конкретном округе (для многих организаций это будет означать просто переоформление отношений с контрагентом, который уже сейчас оказывает им свои услуги)», — говорит кандидат экономических наук, исполнительный директор Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Например, в ЦАО и САО вывозом отходов будет заниматься исключительно «ЭкоЛайн», а в ЗАО и ЮЗАО — «МКМ-Логистика».

При этом предприниматели и компании не смогут безнаказанно выбрасывать отходы в любой попавшийся контейнер.

«Каждый владелец недвижимости должен четко понимать, к какому баку он «прикреплен», кому данная контейнерная площадка принадлежит и какой ОКУ ее обслуживает. Если у организации нет своей площадки, ей необходимо согласовать использование чужой — оформить договор с владельцем удобного для нее контейнера», — добавляет Губайдуллин.

Типовые договоры

Оформить отношения с регоператором компании должны с помощью типового договора на оказание услуг по обращению с ТКО. Они уже есть в открытом доступе — их можно скачать на сайте «Экотехпрома». При этом у предпринимателей и организаций, которые заключат договоры напрямую с ОКУ, будет возможность урегулировать с оператором график и периодичность вывоза отходов, а также вывоз отходов, которые не относятся к ТКО (и выходят за рамки типовых соглашений). С оператором комплексной услуги можно будет решить вопрос с контейнерами и площадкой (регоператор может предоставить баки в аренду, если у компании нет своих или они в ненадлежащем состоянии). Кроме того, при заключении договора можно будет согласовать и отдельные детали: адрес, по которому будет приходить корреспонденция от регоператора, и/или потребность в малогабаритной машине, которая будет вывозить отходы (например, если контейнерная площадка компании расположена в узком переулке).

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Взаимодействие с региональным оператором

У любого отходообразователя будет возможность выстраивать отношения с регоператором в электронном виде, чтобы не подписывать бумажные документы. В большинстве компаний подобный процесс давно налажен — бизнес активно пользуется экосистемами вроде «1С», «Сбис» и «Контур». Кроме того, такую же форму взаимодействия предпочитают и операторы комплексной услуги: в частности, у одного из крупных игроков на рынке обращения с отходами в Москве вообще нет ни одной «живой» подписи.

Заключить договор с регоператором можно по круглосуточному телефону «горячей линии»: 8 (495) 150-43-03, при этом ИП или юридическое лицо сразу переключат на ОКУ, который обслуживает конкретный округ. Представители «Экотехпрома» проконсультируют пользователей, какой вариант договора и с каким оператором комплексной услуги им нужно заключить.

Отказ от заключения типовых договоров и неправильное обращение с отходами чреваты для компаний штрафами. За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Сумма штрафа для юрлиц может достигать 250 тыс. рублей. Такая же сумма прописана в ст. 4.33 и 4.34 московского КоАП.

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