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Общество

Аномальные морозы: на юге России ожидается минусовая температура

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: температура воздуха будет до 20 градусов ниже нормы

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
В «Гидрометцентре» назвали регионы, где к концу декабря установится аномально холодная погода. Предполагается, что температура воздуха будет на 16-20 градусов ниже нормы. При этом столбики термометра опустятся как на севере России, так и на юге. Например, в Ростовской области ожидается понижение до -16°C.

В несколько регионов России в ближайшее время придут аномальные морозы. Например, в Московской области похолодает до -26°C, рассказал в комментарии РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Такие неслабые морозы на прогностической карте обозначены иссине-черным цветом. В Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края на карте черный цвет – там на 16-20 градусов ниже нормы», – пояснил синоптик.

По его словам, на Ямале температура опустится до -38… -45°C. В Эвенкии будет на 11-18 градусов ниже нормы. Минимальная отметка термометра в это время опустится до -55°C, в Туруханском крае – -45°C. Ожидается, что на Камчатке будет от -37°C до -41°C градусов.

Ниже нормы температура опустится и в НАО, и в Архангельской области. До 22 декабря там будет на 9-14°C ниже нормы. Минимальные значения температуры в этих субъектах страны – -28…-33°C. Карелия и Республика Коми недалеко ушли от предыдущих областей. Там ожидается минимум -31°C, что на 8-14°C ниже нормы.

«В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду аномалии на 7-14 градусов ниже нормы. Минимальные температуры до -23 градусов. В ЦФО на большей части округа аномалии температуры – 7-16 градусов, в Черноземье минимальные температуры до -16 градусов, а в Нечерноземье, в том числе в Московской области будет до -26 градусов», – подчеркнул собеседник агентства.

Что касается юга России, то и там будут погодные аномалии в сторону снижения температуры.

В Приволжском крае – на 7-12 градусов ниже нормы. В Южном федеральном округе – примерно также. Синоптик подчеркнул, что очень холодная погода к концу декабря будет и в Волгоградской области – ожидается до -22°C. В Ростовской области будет до -16°C.

По словам Вильфанда, такой погоде способствуют очень холодные массы, которые из приполярных районов направляются в Европейскую Россию и Красноярский край. При этом в европейскую часть страны воздух будет приходить с Таймыра, а не как обычно – с Баренцева моря.

Погода на Новый год

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра «Фобос», рассказал, что в Новый год жителей Центральной России ожидает «классическая русская зима».

«Это будет умеренно морозная погода. Будет без слякоти, ледяных дождей и просто дождей, с хорошими сугробами 25-30 сантиметров, которые должны быть в Центральной России в конце января. Со всей атрибутикой нашей классической русской зимы, что, конечно, случается редко», – добавил синоптик в разговоре с Life.

По словам Тишковца, морозы придут под конец декабря и продержатся до конца праздников.

Что ждет москвичей

Что касается ближайшего времени, то жителей столицы в субботу, 18 декабря, ожидает облачная погода, небольшой снег и гололедица.

«Ожидается облачная погода, в начале дня с неустойчивыми прояснениями, пройдет небольшой снег. Местами гололедица. Температура в столице минус один – минус 3, по области – от нуля до минус 5 градусов », – рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Из-за гололедицы, которая в московском регионе держится уже второй день, Гидрометцентр предложил продлить «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Теперь он будет действовать до 6 утра понедельника. «Желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении метеоцентра.

В воскресенье Москва окажется в центре циклона. В этот день атмосферное давление будет очень низкое – 726-728 мм рт. ст. «В понедельник давление повысится, но не сильно - до 730-731 миллиметра», – отметил синоптик «Гидрометцентра» Роман Вильфанд.

При этом в столице будет идти снег, местами сильный, усиление ветра. «Это приведет к метели. Особенно в ночь на понедельник», – добавил он, предупредив, что такая погода будет и в понедельник, 20 декабря.

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