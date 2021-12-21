Глава Кузбасса Цивилев попал в массовое ДТП на трассе. Подробности

Служебная машина губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попала в аварию на трассе Кемерово – Новокузнецк. Об этом со ссылкой на подписчика сообщило сообщество «Инцидент Кузбасс» «ВКонтакте».
ДТП произошло в 9 утра по местному времени (5 утра мск) в районе поселка Карагайла (Прокопьевский район). По данным пресс-службы регионального правительства, Цивилев направлялся в Прокопьевск, чтобы встретиться с родными и близкими шахтеров и спасателей, погибших на шахте «Листвяжная».
По данным ТАСС, несколько человек в результате ДТП получили ранения, сам губернатор не пострадал. Жертв в результате аварии нет, медпомощь оказана пострадавшим на месте. Число пострадавших в пресс-службе региональной администрации не уточнили.
«Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь», — говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора.
На кадрах, снятых очевидцами последствий столкновения, видны сошедшая на обочину фура, помятый внедорожник, микроавтобус и белый автомобиль с повреждениями кормовой части. Кроме того, на видео видно, что с черного микроавтобуса Mercedes-Benz сняли номера.
Портал NGS42.RU сообщает, что минивэн Mercedes-Benz V-класса 2015 года выпуска появился в распоряжении губернатора Кузбасса через месяц после победы на выборах в 2018 году. В дар администрации Кемеровской области машину передал Андрей Бокарев — миллиардер из списка Forbes с состоянием $1,7 млрд, глава совета директоров компании «Кузбассразрезуголь», отмечает портал.
Снежные дороги Кузбасса
Через пару часов после сообщений об аварии с участием губернаторского кортежа «Инцидент Кузбасс» опубликовал видеозапись с большой пробкой фур на въезде в Ленинск-Кузнецкий (расположен в 115 км к северу от Прокопьевска, неподалеку от которого случилось первое ДТП — «Газета.Ru»). На кадрах также видна заснеженная трасса. Причиной затора, предварительно, также стало ДТП — грузовики съехали на обочину, дорогу перегородил пассажирский автобус.
Подробности инцидента пока не ясны, но в комментариях пишут, что «в Кузбассе дороги не чистят». На видео также говорят, что «дороги *** скользкие».
В начале декабря издание NGS42.RU сообщало, что кемеровчане массово жаловались на плохую уборку дорог и улиц от снега. «Каждую зиму одно и то же, сколько будет такое продолжаться? <...> С улицы снег не вывозили ни разу, на обочинах снега выше колен», — приводит портал слова одного из недовольных местных жителей. В комментариях к постам в Instagram мэра Кемерово Ильи Середюка горожане постоянно жалуются на недостаточные усилия коммунальщиков и властей по уборке снега.
«Сроки расчистки дорог составляют 3–4 суток, в период снегопадов сроки расчистки могут быть увеличены до семи дней», — заявили в кемеровской мэрии.
В середине ноября губернатор Сергей Цивилев заявил, что требует от глав муниципалитетов активнее убирать снег.
«С началом зимнего сезона и снегопадов регулярно требую от глав муниципалитетов активнее убирать снег и чистить дороги. Первые обращения людей показали, что эту работу надо усилить. Расчищенные улицы — это прежде всего безопасность кузбассовцев и удобство передвижения. Особое внимание — социальным учреждениям: больницам, школам, детским садам, а также автодорогам. Глав призываю продолжать расчистку и вывоз снега, не ожидая негативных сигналов от граждан, а действуя на опережение», — приводила слова Цивилева пресс-служба правительства Кузбасса.
По данным региональной администрации, к середине ноября очисткой дорог от снега в Кемеровской области были заняты 2,6 тыс. человек и 1,3 тыс. единиц техники.