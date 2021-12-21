Глава Кузбасса Цивилев попал в массовое ДТП на трассе. Подробности

Кортеж губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в крупное ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк. Причины аварии пока не установлены, на видео с места происшествия видно, что по меньшей мере два автомобиля были серьезно повреждены. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести, сам Цивилев не пострадал.

Служебная машина губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попала в аварию на трассе Кемерово – Новокузнецк. Об этом со ссылкой на подписчика сообщило сообщество «Инцидент Кузбасс» «ВКонтакте».

ДТП произошло в 9 утра по местному времени (5 утра мск) в районе поселка Карагайла (Прокопьевский район). По данным пресс-службы регионального правительства, Цивилев направлялся в Прокопьевск, чтобы встретиться с родными и близкими шахтеров и спасателей, погибших на шахте «Листвяжная».

По данным ТАСС, несколько человек в результате ДТП получили ранения, сам губернатор не пострадал. Жертв в результате аварии нет, медпомощь оказана пострадавшим на месте. Число пострадавших в пресс-службе региональной администрации не уточнили.

«Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь», — говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора.

На кадрах, снятых очевидцами последствий столкновения, видны сошедшая на обочину фура, помятый внедорожник, микроавтобус и белый автомобиль с повреждениями кормовой части. Кроме того, на видео видно, что с черного микроавтобуса Mercedes-Benz сняли номера.

Портал NGS42.RU сообщает, что минивэн Mercedes-Benz V-класса 2015 года выпуска появился в распоряжении губернатора Кузбасса через месяц после победы на выборах в 2018 году. В дар администрации Кемеровской области машину передал Андрей Бокарев — миллиардер из списка Forbes с состоянием $1,7 млрд, глава совета директоров компании «Кузбассразрезуголь», отмечает портал.

Снежные дороги Кузбасса

Через пару часов после сообщений об аварии с участием губернаторского кортежа «Инцидент Кузбасс» опубликовал видеозапись с большой пробкой фур на въезде в Ленинск-Кузнецкий (расположен в 115 км к северу от Прокопьевска, неподалеку от которого случилось первое ДТП — «Газета.Ru»). На кадрах также видна заснеженная трасса. Причиной затора, предварительно, также стало ДТП — грузовики съехали на обочину, дорогу перегородил пассажирский автобус.

Подробности инцидента пока не ясны, но в комментариях пишут, что «в Кузбассе дороги не чистят». На видео также говорят, что «дороги *** скользкие».

В начале декабря издание NGS42.RU сообщало, что кемеровчане массово жаловались на плохую уборку дорог и улиц от снега. «Каждую зиму одно и то же, сколько будет такое продолжаться? <...> С улицы снег не вывозили ни разу, на обочинах снега выше колен», — приводит портал слова одного из недовольных местных жителей. В комментариях к постам в Instagram мэра Кемерово Ильи Середюка горожане постоянно жалуются на недостаточные усилия коммунальщиков и властей по уборке снега.

«Сроки расчистки дорог составляют 3–4 суток, в период снегопадов сроки расчистки могут быть увеличены до семи дней», — заявили в кемеровской мэрии.

В середине ноября губернатор Сергей Цивилев заявил, что требует от глав муниципалитетов активнее убирать снег.

«С началом зимнего сезона и снегопадов регулярно требую от глав муниципалитетов активнее убирать снег и чистить дороги. Первые обращения людей показали, что эту работу надо усилить. Расчищенные улицы — это прежде всего безопасность кузбассовцев и удобство передвижения. Особое внимание — социальным учреждениям: больницам, школам, детским садам, а также автодорогам. Глав призываю продолжать расчистку и вывоз снега, не ожидая негативных сигналов от граждан, а действуя на опережение», — приводила слова Цивилева пресс-служба правительства Кузбасса.

По данным региональной администрации, к середине ноября очисткой дорог от снега в Кемеровской области были заняты 2,6 тыс. человек и 1,3 тыс. единиц техники.