Первая смерть от «омикрона» зафиксирована в США

Новый вид COVID-19 — «омикрон» — распространяется гораздо быстрее, чем его предшественники «дельта» и «альфа». Это подтверждают статистические данные американского регулятора. Если неделей ранее «омикрон» был выявлен только в 12,6% случаев, то за прошедшую неделю этот показатель увеличился в шесть раз — до 73%. Вместе с тем в США уже умер один из пациентов.

В США зафиксирован первый случай смерти от нового коронавирусного штамма «омикрон». Об этом со ссылкой на органы здравоохранения штата Техас сообщает телеканал ABC.

Умершему пациенту из округа Харрис в штате Техас было около 50 лет. У него были проблемы со здоровьем. Сообщается, что он не был вакцинирован.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов ранее сообщили, что штамм «омикрон» занял лидирующие позиции среди заражений.

За прошедшую неделю этот вид коронавируса был зафиксирован у 73% зараженных американцев. При этом неделей ранее было зафиксировано всего 12,6% пациентов с «омикроном».

В ряде штатов доля заразившихся превышает 90%. Такая ситуация сложилась на юго-востоке и северо-западе страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее подтвердила, что новый штамм распространяется намного быстрее, чем предыдущие варианты – «дельта» и «альфа». Иммунолог Тотолян назвал штамм «омикрон» частичным спасением от пандемии Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, врач-иммунолог Арег Тотолян заявил... 21 декабря 08:55

«В настоящее время имеется убедительные доказательства того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем вариант «дельта» <...> и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», – рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает Reuters.

По его словам, в этом году от коронавируса умерли 3,3 млн человек. Это количество летальных случаев превышает смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых за этот год.

Итальянский специалист Джорджо Палу из Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) подчеркнул, что «омикрону» могут быть не страшны антитела ни как после прививки, ни как после перенесенного заболевания. Но глава регулятора подчеркнул, что третья доза вакцины против коронавируса может стать завершением эффективного цикла инъекций.

«Это схема, которая является частью истории вакцинологии, мы не должны думать, что необходимость делать повторный укол служит доказательством неудачи этих средств против COVID», – указал Палу. Центр «Вектор» опубликовал фото «омикрона» Фотографии нового штамма SARS-CoV-2 «омикрон», снятые в Научном центре вирусологии и... 21 декабря 08:30

Несмотря на то, что ученые пока не могут со 100%-ной точностью ответить на вопрос о том, насколько «омикрон» опаснее «дельты» для жизни людей, специалисты уже выделили характерные для нового штамма коронавируса симптомы. По словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, «у «омикрона» самый характерный симптом – это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил». Об этом он сказал в комментарии порталу Ura.ru.

Специалист отметил, что для всех штаммов COVID-19 собрано более 70 симптомов. Из-за такого разнообразия сложно точно определить разновидность патогена у пациента.

«Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была – потеря обоняния, на «дельте» тоже встречается, но гораздо реже», – пояснил Болибок, добавив, что при «омикроне» потеря обоняния «встречается очень редко».

«Омикрон» обнаружили в ЮАР в середине ноября этого года. Тогда же ВОЗ признала его глобальной угрозой. На 16 декабря этот вид коронавируса был обнаружен уже в 89 странах, в том числе и в России. Но российские специалисты отмечают, что все жители страны, у которых обнаружен «омикрон» (в основном, это прибывающие из стран Африки), помещаются на изоляцию до выздоровления. Таким образом врачи пытаются замедлить процесс распространения.