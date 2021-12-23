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Общество

Международный уровень: 5 новых научно-образовательных центров мирового уровня

Пять новых научно-образовательных центров мирового уровня были созданы в РФ в 2021 году

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В рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты» Владимиром Путиным была поставлена задача создать к 1 января 2022 года не менее 15 научно-образовательных центров. Благодаря ресурсам и современной исследовательской инфраструктуре инновационных платформ, наши ученые смогут реализовывать перспективные проекты и выводить их на рынок.

НОЦ «Север: территория устойчивого развития»

Разработки этого центра ведутся в по пяти направлениям, в рамках которых участники НОЦ решают задачи развития арктических и субарктических территорий.

В первую очередь, в НОЦ занимаются комплексным энергообеспечением и разработкой новых энергоносителей.

Ученые создают интеграционную технологическую платформу для разработки и апробации водородных технологий полного цикла для территорий Арктики и Крайнего Севера. Другое направление заключается в поиске износостойких строительных материалов, сплавов и полимеров, способных сохранять свои свойства в экстремальных условиях арктических территорий. Третье направление представляет собой рациональное и эффективное извлечение полезных ископаемых. В рамках четвертого направления ученые занимаются исследованиями в области медицины, биотехнологий и здравоохранения в условиях Арктики. Реализация пятого направления деятельности направлена на обеспечение социальной стабильности на Северо-Востоке, сохранение этнической и региональной идентичности населения.

НОЦ «Енисейская Сибирь»

Участники НОЦ «Енисейская Сибирь» занимаются проблемами климатических изменений и сохранением экологического равновесия Сибири и других регионов России. На базе центра ведутся разработки систем мониторинга промышленных выбросов и отходов, а также природных пожаров.

«НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь», в первую очередь, призван помочь в решении сложных вопросов адаптации нашей экономики, промышленности, предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, общества к происходящим климатическим изменениям, а также к усиливающимся эколого-ориентированным подходом подходам как в отношении РФ, так и в международной практике», — рассказал руководитель НОЦ «Енисейская Сибирь» Сергей Верховец. Он пояснил, что эти насущные вопросы и задачи связаны непосредственно с объективными обстоятельствами, такими как запрос на повышение качества жизни, качества условий труда, использование современных низкоуглеродных технологий в промышленности и энергетике.

Такая специфика деятельности НОЦ помимо прочего обусловлена задачей по подготовке нового поколения уникальных кадров, которые будут востребованы как в России, так и за ее пределами.

«Часть проектов и так решается в рамках действующих нацпроектов, но наш НОЦ выступает в качестве коммуникационной площадки, где встречаются различные, часто противоположные мнения, и на их основе формируются, а затем реализуются проекты. Мы помогаем собирать вместе разные мнения и вырабатывать единые согласованные решения, чтобы можно было составить общую программу работ на ближайшее будущее», — подчеркнул Верховец.

НОЦ «Юга России»

Одним из технологических драйверов развития сельского хозяйства в России должен стать НОЦ «Юга России». В него входят — 13 университетов, 9 научных организаций, 5 институтов развития и более 18 предприятий Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Центр занимается профильными исследованиями по шести направлениям: рискориентированная трансформация агропромышленного комплекса, биологический и медицинский инжиниринг, ресурсосберегающая энергетика, рациональный цикл продукции АПК, цифровая трансформация индустриального комплекса, а также развитие аквакультуры.

Главной задачей НОЦ является внедрение инновационных практик в российские сельскохозяйственные предприятия и создание новаторских, но в то же время экологичных решений для глобального продовольственного рынка. Так, участники НОЦ занимаются исследованием киберфизических систем, разработкой аддитивных технологий и промышленных роботизированных систем.

НОЦ «Байкал»

Разрабатываемые в межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня «Байкал» технологии призваны сохранить байкальское экологическое разнообразие и способствовать развитию «зеленой» экономики без ущерба для окружающей среды.
Как рассказал начальник научно-исследовательской части ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» Игорь Калошин, в рамках НОЦ реализуется три направления. Первое связано с лесопереработкой, второе — с переработкой промышленных отходов, третье — это био- и медтехнологии.

«В первом блоке, который касается леса, ключевой стейкхолдер — это индустриальный партнер Ассоциация «Русский лес», которая организует большой комплексный проект по лесопереработке на севере Иркутской области. Все научное сопровождение идет в рамках НОЦ. Во втором блоке есть два ключевых проекта. В третьем блоке есть только один проект, связанный с синтезом природных молекул, которые используются в различных отраслях, в частности, в фармакологии», — рассказал Калошин.

«Во втором блоке первый проект связан с переработкой отходов золоторудного производства. В рамках НОЦ разрабатываются технологии, которые позволяют вот эти отходы вовлекать в оборот и извлекать из них золото и другие ценные компоненты и редкие металлы. Второй проект связан с переработкой отходов алюминиевых производств, которых в Иркутской области три», — добавил эксперт.

В целом одна из первостепенных задач в реализации проектов НОЦ «Байкал» — сохранение уникального озера. Исследования этого научно-образовательного центра, в частности, будут направлены на превращение экологических ограничений в преференции экономического и социального развития и повышение привлекательности региона для населения и бизнеса.

НОЦ «МореАгроБиоТех»

Еще один новый научно-образовательный центр отвечает за инновации в прибрежном агропромышленном секторе и судостроении. Он расположен в Крыму, и одним из профильных направлений его деятельности является модернизация агропромышленного комплекса, на базе которого будут проводиться исследования в области развития сельского хозяйства республики. Участники НОЦ занимаются развитием виноградарства и аквакультуры, модернизацией устричных ферм и выращиванием полезных культур водорослей, в частности, для использования в фармакологических целях. Также в планы ученых входит развитие геномного редактирования растений, с целью защиты их от вирусов и заболеваний. Подобные технологии уже применяются в инновационной долине Крымского федерального университета (КФУ) «Агрополис», которая также вошла в состав межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех».

Помимо инноваций в агропромышленном секторе, крымский НОЦ займется развитием перспективных технологий судостроения — безэкипажными кораблями и морским приборостроением. Внедрять новаторские технологии на рынок НОЦ «МореАгроБиоТех» собирается в партнерстве с АО «Объединенная судостроительная корпорация».

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