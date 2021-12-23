«Батареи ледяные»: как жители Бурятии остались без тепла в мороз

Ночью 23 декабря на «Улан-Удэнской ТЭЦ номер 1» ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание, начался пожар. Были отключены четыре отопительных котла и турбогенератор. Сотни зданий в столице Бурятии остались без отопления в 30-градусный мороз. Жительница города рассказала «Газете.Ru», что ходит дома в ботинках и теплых кофтах.

ТЭЦ-1 в Улан-Уде — одно из крупнейших предприятий Бурятии, более 80 лет станция служит главным источником тепла и света для жителей Железнодорожного, Советского и части Октябрьского района столицы республики.

В 3.45 по местному времени в оперативную дежурную службу МЧС поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1. Прибывшие на место пожарные установили, что дым идет из подвального помещения турбинного цеха. Возгорание удалось ликвидировать, однако оно привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора.

Пресс-служба ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» уточнила, что на месте происшествия уже ведутся восстановительные работы. «В настоящее время в восстановительных работах задействованы порядка 100 человек», — говорится в сообщении энергокомпании.

Для поддержания режима в системе теплоснабжения города специалисты ПАО »ТГК-14» переводят тепловую нагрузку на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело по факту ЧП. По версии следствия, «возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности». На сайте регионального СК уточнили, что ущерб от пожара превысил миллион рублей.

«В настоящее время на месте происшествия… проводятся необходимые следственные действия, фиксируются следы аварии, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела. Также проводится соответствующий комплекс других процессуальных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия и конкретных виновных лиц, ведется сбор доказательственной базы», — добавили в комитете.

В экстренных службах сообщили РИА «Новости», что пожар в турбинном цехе ТЭЦ-1 в Улан-Удэ мог начаться с искры от сварки.

Сотни домов без отопления

На официальном портале Республики Бурятия сообщается, что отключение котлов затронуло Железнодорожный район и центральную часть Советского. В более чем 790 многоквартирных домов была снижена подача тепла. Кроме того, проблемы с отоплением начались в учебных заведениях и больницах района.

«Мы посмотрели и сценарии негативные, уже произведено полностью оповещение в первую очередь больниц, находящихся в данном районе. Больные, которые у нас идут на выздоровление, будут обследованы с возможностью выписки в домашние условия или для перевода в другие больницы. Те, которые тяжелые, сегодня перевозятся в другие больницы для оказания медпомощи», — сказал заместитель председателя правительства Республики Бурятия Евгений Луковников, выступая на совещании.

Кроме того, в Улан-Удэ подготовили 10 пунктов временного размещения для желающих переселиться на период устранения ЧС.

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков уточнил, что под отключение попадают около 1 тыс. домов.

«Под отключение у нас попадают 19 детских садиков, поэтому мы прием детей в эти детские садики не осуществляем, просим родителей оставаться дома и обращаемся к работодателям дать возможность родителям остаться дома с детьми. По поликлиникам Железнодорожного района сейчас принимается решение, если будет падать температура, прием граждан будет осуществляться в других поликлиниках… По школам – у нас сейчас дети все находятся на дистанционном обучении, поэтому здесь проблем нет», — подчеркнул градоначальник.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ввел в Улан-Удэ режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Он также сообщил, что прервет свою рабочую поездку в Сирию и будет «добираться до дома в кратчайшее время».

«Хожу в ботинках и теплых кофтах»

На официальном портале Бурятии сообщается, что открыта «горячая линия» для оперативной информации в связи с ЧС на ТЭЦ-1. Позвонив на нее, можно узнать об отключении тепла и водоснабжения, а также о работе социальной сферы.

Жительница района Железнодорожный Улан-Удэ рассказала «Газете.Ru», что проснулась в 3.30 ночи от шума в батарее. «Были какие-то стуки, и как будто что-то внутри капает. Продолжалось это довольно долго. Утром выяснилось, что на ТЭЦ произошла авария. Дома холодно. Я хожу в ботинках и теплых кофтах. С утра была горячая вода, сейчас ее нет. Насколько я понимаю, весь Железнодорожный район сейчас без отопления.

Власти говорят, что температура теплоносителя 70 градусов. Но этого и близко нет — батареи ледяные», — поделилась женщина.

Она опасается, что электрические сети не выдержат нагрузки (из-за того, что все включают электрообогреватели). «И тогда мы будем без тепла, горячей воды и электричества. То есть ни согреться, ни приготовить еды», — подытожила жительница Улан-Уде.