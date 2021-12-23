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Общество

Москву накрыла «алмазная пыль»

Синоптики объяснили, почему в атмосфере Москвы появилось редкое атмосферное явление

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24 декабря москвичи могли наблюдать редкое для центрального региона России явление. Некоторые метеорологи назвали его «алмазной пылью», а другие — ледяными иглами и кристаллами. Такой световой эффект обусловлен сочетанием низких температур и высокой влажности — в воздухе витают мелкие частицы льда, переливаясь на фоне восходящего солнца.

В Москве местные жители обратили внимание на необычное явление — в воздухе витали мелкие частицы льда, переливаясь на фоне рассвета. Это создает визуальный эффект, будто солнце находится на расстоянии вытянутой руки. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» объяснил, что это была так называемая алмазная пыль.

По его словам, такое явление — редкий для центрального региона страны вид твердых осадков, который появляется при сочетании низких температур и высокой влажности. При попадании на них света они «начинают сверкать подобно множеству крошечных бриллиантов», сказал синоптик.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что часто «алмазную пыль» можно увидеть в регионах Сибири, где холодный воздух концентрируется в нижнем слое атмосферы.

«То, что наблюдалось в Москве — это аналог процесса в Сибири, поскольку у нас погода была в принципе очень холодной. Нижний слой атмосферы был с низкими температурами, а поверху пошел уже более теплый воздух. Мы еще наблюдали ясное небо — и именно в этот момент ледяные иглы опускались»,

— пояснила она «Газете.Ru».

В основе такого явления лежит эффект вымораживания водяного пара из воздуха и образования в большом количестве легчайших ледяных кристаллов, добавил руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов.

«Алмазная пыль» — это для громкого словца. Кристаллики льда, тоже переливаются, как и бриллианты. На них происходит преломление света и получаются самые разные световые эффекты: Гало (световая дуга, которая образуется вокруг солнца или луны — «Газета.Ru), ложные солнца, световые столбы и так далее», — уточнил эксперт.

Это, по его словам, нетипичное явление для центрального региона, но и не сверхнеобычное. Сегодняшнее появление «алмазной пыли» объясняется тем, что в Москве давно не было таких морозов.

«24 декабря 2012 года было -25,3. Мы решили, если [погода] не повторит этот рекорд, то приблизится к нему. В остальные годы в декабре мы к таким значениям и близко не подходили. А сам холод я связываю с особенностями циркуляции этого года», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Серьезно навредить человеку или вызвать недомогание ледяные иглы и кристаллы не могут — они слишком мелкие, уточнила Позднякова.

«Это просто кристаллы воды, мелкие, никаких побочных действий они не вызывают — иногда они даже до поверхности не успевают долететь», — объяснила она.

В следующий раз увидеть «алмазную пыль» или кристаллы москвичи смогут после того, как пройдет атлантический циклон, который будет определять погоду в выходные и первые дни предстоящей недели.

«Атлантический циклон принесет нам порцию тепла и влаги, что мы уже ощущаем сегодня, когда температура воздуха повышается. Ближайшей ночью будет порядка -9°C…-12°C. То есть температура будет другой с учетом прошедшей холодной недели. У нас ощущается довольно резкий рост температур в течении суток», — дала прогноз специалист Метеобюро.

В пятницу, 24 декабря, осадков не ожидается, однако в ночь на субботу на Москву обрушится снегопад, который продлится до воскресенья.

«В ночь на субботу мы будем под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут нам тепло и снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь на субботу и с меньшей интенсивностью они закончатся в ночь на воскресенье», — отметила она.

Сугробы в среднем вырастут на 5-6 см. 25 декабря, в субботу, температура воздуха составит -7°C…-9°C, однако дискомфорт принесет сильный ветер, скорость которого составит 7-12 м/с, а местами порывы могут достигать до 14 м/с.

«В последующие дни тепло у нас не задержится, температура воздуха у нас станет понижаться. Мы ждем, что в воскресенье ночью будет -12°C…-14°C, по области до -17°C. Дневная температура около -10°C. В ночь на вторник будет -15°C…-20°C, днем -10°C…-15°C. Температура воздуха будет ниже климатической нормы», — заключила метеоролог.

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