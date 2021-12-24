Школьники найдут себе занятие: проекты РДШ в 2021 году

Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как общественно-государственная детско-юношеская организация для всех школьников страны является важной составляющей системы воспитания образовательной организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. 29 октября 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 536 «О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

«Газета.Ru» вспоминает важнейшие мероприятия года с участием РДШ.

Масштабные мероприятия и проекты

Самый крупный чемпионат по киберспорту среди школьников «Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ» прошел онлайн в восьми федеральных округах по 10 дисциплинам. Гранд-финал с участием победителей отборочных игр состоялся в рамках Большого школьного пикника в Москве в мае. Всего в «Киберлиге» РДШ приняло участие более 30 000 школьников, а эфиры полуфинальных игр посмотрело в сети Интернет более 3 млн человек.

В 2021 году РДШ запустило всероссийский проект «Шеф в школе». Цель проекта – разработка концепции переформатирования меню питания в образовательных организациях, пропаганда принципов здорового и полноценного школьного питания.

С октября 2020 г. по ноябрь 2021 г. участниками проекта стали более 8000 школьников из всех регионов страны. Амбассадор проекта, известный шеф-повар Константин Ивлев вместе с «РДШефами» посетил несколько регионов, где оценил качество питания, а также презентовал и приготовил блюда по меню, разработанному с учетом мнения самих учеников. Результаты регулярных опросов школьников и составленные на их основе рейтинги «вкусных» и «невкусных» регионов привлекли внимание СМИ и региональных властей.

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В Нижнем Новгороде 28 и 29 августа прошел кулинарный фестиваль «Да, шеф!». На площадке проекта РДШ «Шеф в школе» ребята с родителями учились художественной резке по овощам и фруктам (карвингу), узнавали о полезных и вредных продуктах, а также о рецептах и тонкостях приготовления блюд. А на главной сцене фестиваля прошла первая Школьная кулинарная битва РДШ, в которой сошлись команды школьников и поваров столовых Нижегородской области. Они готовили завтрак будущего, который может появиться в школах. Оценивало работы профессиональное жюри: Константин Ивлев – шеф-повар, телеведущий; Ольга Петрова – министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

В проектах творческого направления РДШ в 2021 году приняли участие 42 000 человек, тогда как в 2020 – 13 367. В этом году направлением реализовано 14 проектов, а в 2020 году их было 5. В этом году совместно с Театральным институтом им. Б. Щукина был запущен Всероссийский проект «Школьная классика», направленный на формирование поликультурной среды, способствующей всестороннему развитию личности школьника. В этом году накануне Международного дня русского языка и 222 годовщины со дня рождения самого известного русского поэта Александра Пушкина в Псковской области на открытой сцене музея-заповедника «Михайловское» состоялся премьерный спектакль «Чудное мгновенье» всероссийского проекта «Школьная классика». Более 300 человек стали зрителями яркого сценического действия, представленного коллективами школьных театров из Курска, Казани, Тулы, Самары, Тамбова, Москвы и Московской области и выпускниками театрального института имени Б. Щукина. В новом сезоне, запущенном осенью 2021 года ожидается участие более 5000 человек.

Во всероссийской акции «Экодежурный по стране» приняло участие 71075 человек. Акция направлена на улучшение экологического состояния природы регионов, а также на популяризацию экологического образа жизни среди школьников. Осенью 2020 года в акции приняло участи 19476 человек. Количество субъектов, принявших участие в 2020 – 71 субъект РФ, а в 2021 уже 81 субъект РФ.

В проектах и мероприятиях военно-патриотического направления РДШ в 2021 году приняли участие 61 960 человек, тогда как в 2020 – 38 351. Кроме того, в феврале 2021 года РДШ совместно с Юнармией запустили экстремальное шоу «Защитники», которое в сети интернет посмотрело 835 тысяч человек.

Благодаря всероссийскому проекту «Классные встречи» на 1 декабря 2021 года было проведено 4693 классных встреч с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными личностями современности в 84 субъектах Российской Федерации на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. Количество школьников, принявших участие во встречах в субъектах Российской Федерации составило 487 129 человек.

Количество классных часов, проведенных в общеобразовательных организациях с использованием информационных материалов по программе Всероссийского проекта «Классные встречи» – 3 200.Количество просмотров информационных материалов по программе Всероссийского проекта «Классные встречи» – 1 248 385 просмотров.

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Научное направление РДШ в этом году провело два Всероссийских фестиваля: «Плоды науки», участниками которого стали 300 детей – победителей проектов научного направления РДШ, и космический фестиваль «Открытый космос», который объединил более 250 активистов научного направления Российского движения школьников. Во всероссийском проекте «Научное ориентирование: открытый космос» приняло участие 350 человек, в рамках этого проекта совместно с государственной корпорацией Роскосмос активисты РДШ приняли участие в брендировании космического корабля «Восток», который вывел на орбиту спутники системы кубсат. Всероссийский проект «ПРОдрон» объединил более 300 участников.

Совместно с компанией Геоскан активисты научного направления РДШ приняли участие в запуске Шоу-дронов. Около 100 активистов помогали в организации приуроченного ко Дню Победы Шоу дронов в городе Ржев. Благодаря социальным сетям его увидело 100 млн человек. Также ко Дню знаний активисты запустили более 2 000 дронов в Шоу дронов. Кроме того, в конце сентября РДШ запустили всероссийскую акцию «Отправь свое имя в космос», в которой приняли участие 5000 участников.

В проектах и мероприятиях информационно-медийного направления РДШ в 2021 году приняли участие 16 011 человек, тогда как в 2020 – 6 772. В этом году направлением реализовано 11 проектов, а в 2020 году их было 5.

Проект «Навигаторы детства» является одним из направлений в реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и посвящен внедрению в пилотных регионах новых должностей специалистов в сфере воспитания, призванных организовать эффективную работу единой системы воспитания от уровня школы до уровня региона. Организаторами проекта выступают Министерство просвещения РФ и Российское движение школьников, при участии Института изучения детства, семьи и воспитания РАО и МДЦ «Артек». Новые должности вводятся в 10 пилотных регионах: Брянская область, Вологодская область, Калининградская область, Нижегородская область, Омская область, Сахалинская область, Город Севастополь, Ставропольский край, Тюменская область и Челябинская область. Все специалисты прошли программу повышения квалификации по программе «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации», организованной МДЦ «Артек» совместно с партнерами.

Общественно-значимые достижения организации

В рамках II просветительского марафона «Новое Знание» в День знаний прошла встреча президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан». Среди ребят были и активисты Российского движения школьников. Им удалось задать свои вопросы президенту и выступить с социальными инициативами, которые он поддержал.

Инициативу по созданию единой базы приютов для бездомных животных выдвинула амбассадор Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» Аиша Садриева– четырнадцатилетняя школьница из города Бор Нижегородской области. 7 октября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту создания базы приютов для бездомных животных на сайте РДШ.РФ На сегодняшний день на сайт подано 1718 заявок.

Кроме того, Еврейская автономная область стала первым регионом, в котором активисты РДШ получили губернаторские премии. Глава ЕАО Ростислав Гольдштейн учредил ежегодную премию губернатора области лидерам регионального отделения РДШ за успехи в учебе и внеклассных активностях. В 2021 году премию получили 4 школьника.

В рамках марафона российского общества «Знание» Дарья Ошеровская – ученица 9 класса школы № 13 города Калуги, активистка Российского движения школьников, увлеченная наукой, провела вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым встречу с Илоном Маском.

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На Большом школьном пикнике в Москве состоялся гранд-финал Киберспортивной Лиги РДШ. Участие в нем приняли 118 школьников России. Во время своего посещения московского Гостиного двора первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко побывал на площадке гранд-финала и отметил навыки командной работы игроков.

Накануне празднования Дня отца 16 октября 2021 года в Москве состоялся первый Всероссийский родительский форум РДШ, который стал отправной точкой создания сообщества активных родителей России «Родительское крыло РДШ».

Ежемесячно в федеральных округах страны назначаются «дежурные» родители, которые вовлечены в события Российского движения школьников. Они принимают участие в организации и проведении мероприятий, а также выступают с общественными родительскими инициативами.

Поддержанные инициативы

Активистом РДШ Львом Афиногеновым (МБОУ г. Мурманска Гимназия № 1) во время онлайн встречи президента России Владимира Путина с общественностью рассказал главе государства, что у школьников есть предложения по совершенствованию сферы школьного питания. По итогам встречи Владимир Путин поручил Минпросвещения и Роспотребнадзору рассмотреть эти предложения в срок до 15 ноября. По итогам совместной работы подготовлены рекомендации, основанные на мнении школьников и кулинаров, которые разосланы для ознакомления и возможной реализации в школы страны.

Заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская Юлия Николаевна Калашникова во время онлайн встречи президента России Владимира Путина с общественностью поблагодарила президента за изменения в области образования, внесенные в законы, и рассказала о том, что прошла обучение в МДЦ «Артек» по программе подготовки специалистов на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями. Юлия обратилась к главе государства с инициативой сделать «Артек» постоянной базой для подготовки специалистов в области воспитания. По итогам встречи Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также организовывать повышение их квалификации с применением такого подхода, в том числе на базе Международного детского центра «Артек».

По итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося 25 августа 2021 года, президент поручил Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование» обеспечить возможность введения должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе посредством внесения изменений в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

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Одиннадцатиклассник из Воркуты Никанор Толстых на открытом уроке 1 сентября предложил включить интерактивные QR-коды во все учебники по истории из федерального перечня, чтобы уроки по истории были модернизированными и увлекательными. Кроме того, Никанор предложил ввести в уроки истории проведение дебатов. По мнению школьника, такой формат поспособствует не только развитию коммуникативных навыков, но и разовьет навыки критического мышления и аргументации. По итогам встречи Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования, предусмотрев сочетание различных форм урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием ресурсов организаций культуры и искусства.

Активистка Российского движения школьников Дарья Ошеровская из города Калуга на этом же уроке обратилась к президенту России с предложением, чтобы за каждым научным кружком было введено научное шефство или кураторство педагогов из университетов, которые помогут ребятам с реализацией проектов. По итогам встречи Владимир Путин поручил Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» принять меры по обеспечению массового вовлечения обучающихся в общеобразовательных организациях в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций и высокотехнологичных компаний.

15 декабря на одной из площадок московского центра дизайна ARTPLAY состоялись премьерные показы первого в России детского иммерсионного мюзикла «Zumer», созданного Российском движением школьников совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко «М.А.М.А.». Почетными гостями одного из спектаклей стали первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и композитор, продюсер, общественный деятель, заслуженный артист России Игорь Матвиенко. Героями мюзикла являются как профессиональные актеры театра и кино, так и 84 талантливых активиста Российского движения школьников в возрасте от 8 до 15 лет, прошедших очные и онлайн-отборы из более чем 1000 сверстников. География детей-актеров мюзикла очень обширна, ребята приехали из Республики Алтай, Кемеровской, Рязанской, Челябинской, Тюменской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской, Ленинградской, Московской областей, а также из Санкт-Петербурга и Москвы.

18 декабря РДШ провело Первый чемпионат школьников 8-17 лет по игре Roblox в России и запустило праздничную онлайн-трансляцию.