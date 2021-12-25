«Омикрон» начал распространяться внутри России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России появились люди, которые заразились «омикрон»-штаммом, не выезжая из страны. Глава Минздрава добавил, что «омикрон» действительно распространяется гораздо быстрее других вариантов вируса. В частности, им чаще заражаются дети. Министр также рассказал, что Минздрав из-за «омикрона» уже согласует новые рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Мурашко отметил, что Минздрав отслеживает все случаи заражения «омикроном».

«В общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории РФ случаи заражения штаммом «омикрон», — сказал он во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

По результатам поездки российских специалистов в ЮАР Минздрав установил, что «омикрон» действительно распространяется быстрее других штаммов.

«Специалисты оценили клиническое течение, особенности клинического течения. Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее. <...> Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс», — заявил Мурашко.

Он добавил, что больные после заражения омикрон-штаммом могут чувствовать симптомы, схожие с гриппом. Поэтому, подчеркнул Мурашко, важно правильно и быстро диагностировать заражение коронавирусом. Мурашко попросил пересмотреть особенности вакцинации из-за «омикрона» Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России больше чем в два раза выросло число... 21 декабря 18:45

Министр сообщил, что комиссия Минздрава разрабатывает новые рекомендации по лечению «омикрон»-штамма.

«Видим, что нужно будет изменить определенные подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которые вырабатывают новые рекомендации. Вчера часть позиций уже согласована была по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом», — указал министр.

Мурашко уже 21 декабря просил «немножко» пересмотреть особенности вакцинации против коронавируса из-за появления «омикрон»-штамма. Он пояснил, что это необходимо, так как число детей, заразившихся «омикроном» и нуждающихся в госпитализации, выросло в 2,5 раза. Также, обратил внимание министр, увеличилась частота повторных заражений среди тех, кто уже переболел COVID-19. Он отметил, что адаптировать процесс вакцинации к изменившейся ситуации призывают специалисты по всему миру. В Роспотребнадзоре рассказали о скрытых рисках заражения «омикроном» Замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что течение COVID-19... 25 декабря 09:15

Как отметил Мурашко, Минздрав рекомендует тем, кто уже сделал прививку от коронавируса, ревакцинироваться спустя шесть месяцев. Сославшись на проведенные исследования, министр заявил, что ревакцинация может эффективно защитить от «омикрона».

Мурашко также перечислял симптомы «омикрона». По его словам, часто это признаки ОРВИ: субфебрильная лихорадка, миалгия (мышечные боли), общие симптомы интоксикации.

Профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор говорил, что у пациентов, которые были вакцинированы против коронавируса, но заразились «омикроном», наблюдались тошнота и потеря аппетита.

В Роспотребнадзоре отмечали, что инкубационный период при заражении штаммом коронавируса «омикрон» продолжается три-шесть дней. Симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после контакта с заболевшим. Гинцбург заявил, что новый препарат на основе антител эффективен против штамма «омикрон» Глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что новый разработанный в центре... 24 декабря 08:10

«Учитывая способность этого штамма намного быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после заражения человека», — рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института им. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она отмечала, что некоторые симптомы «омикрона» вызывают обеспокоенность. «Большинство заболевших вроде бы переносят его легко, но существует симптоматика, на которую следует обратить внимание. Например, выраженную усталость, утомляемость, головные боли и высокую температуру. Это может указывать на поражение нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы», — пояснила эксперт.

Первых зараженных «омикроном» в России выявили в начале декабря среди россиян, вернувшихся из Африки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 21 декабря уточнила, что всего в России выявлен 41 случай заражения новым штаммом. По ее словам, все инфицированные «омикроном» находятся в стационарах.