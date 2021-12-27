Киберпанк, бабушки и красота природы: как завершился фотоконкурс «Широка моя страна» от Почта Банка

От одного дня до девяти лет — столько времени потребовалось участникам конкурса «Широка моя страна», чтобы создать свою работу. 23 декабря состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса, организованного Почта Банком. Участники рассказали о своих идеях, а члены жюри — о трудностях выбора. Узнать, почему Почта Банк воплощает всю страну и какая номинация была самой необычной, можно в специальном материале «Газеты.Ru».

Вся Россия

Осенью 2021 года Почта Банк запустил фотоконкурс «Широка моя страна»: любой желающий мог прислать свои работы в трех номинациях. Более 3 тысяч работ участвовало в конкурсе, из которых были отобраны лучшие с помощью народного голосования, а затем — переданы на рассмотрение жюри. 20 работ, которые выбирали почти 10 тысяч голосующих, эксперты и общественные деятели должны были оценить на оригинальность и соответствие условиям конкурса.

Идея конкурса тесно связана с самой концепцией Почта Банка: его отделения расположены по всей стране, даже в самых отдаленных уголках России. Представители компании рассказали, что знают, какие красоты прячутся в мало изведанных местах, и решили дать возможность жителям всей страны показать, как прекрасна их родина. Организаторы придумали также и номинацию, которая бы рассказала о банке, ставшем настоящей сетью, объединяющей и мегаполисы, и крохотные поселки — «Почта Банк здесь!». А в третьей категории — «Почта Панк» — участникам нужно было создать графическое изображение в стиле киберпанка на тему того, как Почта Банк мог бы выглядеть в будущем.

В жюри вошли авторитетные фотографы и общественные деятели: Андрей Карбуков, Павел Маркелов, шеф-фотограф National Geographic Россия Андрей Каменев и многие другие.

Широка моя страна

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

«В этом году я увидел, как открывалась самое высокогорное банковское отделение Почта Банка в селе Даргвас в Северной Осетии, высота над уровнем моря — более 1,4 тысяч метров. Только представьте, раньше, чтобы воспользоваться банковскими услугами, местные жители, селяне, ехали 30 километров по серпантинной, разбитой дороге в ближайший банкомат или отделение. А теперь они могут пользоваться услугами у себя. И туристы, которые все чаще и чаще приезжают туда, тоже могут пользоваться карточкой банка», — рассказал первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев.

Именно обширная география Почта Банка, которая дотянулась даже до самых маленьких населенных пунктов, сподвигла организаторов создать номинацию «Широка моя страна», где можно было представить пейзажные фотографии, на которых запечатлена красота России.

Победителем в этой категории стал Александр Рудный из города Асбест Свердловской области, который представил панораму пейзажа Горного Алтая. Как рассказал Александр, фото снято не с квадрокоптера: эффект масштаба связан с тем, что выбранное им место располагается на возвышенности. Второе место досталось Евгению Юдинцеву из Мурманска, который сфотографировал озеро Большой Вудъявр.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Андрей Карбуков, фотограф и член жюри, награждал Игоря Егорова, который запечатлел Дальневосточный морской заповедник в Уссурийске. Как рассказал сам Игорь, он много раз ездил отдыхать в это место, но, чтобы «поймать» идеальный кадр, ему потребовалось целых девять лет.

«Из всех работ, которые были в этой номинации, меня эта зацепила больше всего. В ней есть некая загадка. Там нет линии горизонта, есть ощущение, что скала висит в воздухе. По законам композиции она тоже «сработала»: там есть подобные фрагменты, за которые цепляется взгляд, и эту работу хочется рассматривать. Я хотел бы автору пожелать, раз он делал ее девять лет: можно показать работы, которые не очень удались, и сравнить с последней, сделать своего рода ретроспективу», — поделился Андрей Карбуков.

Другой член жюри, фотограф Павел Маркелов, рассказал участникам церемонии о своих впечатлениях от конкурса.

«Когда я «жюрил» на конкурсе «Широка страна моя», я понял, что пандемия нам показала нашу страну так, как мы ее никогда не видели, никогда не знали», —отметил Павел.

Место притяжения

По словам членов жюри, номинация «Почта Банк здесь!» была очень непростой. Член жюри Павел Маркелов поделился, что для него самого сложно придумать, что можно было бы в такой категории представить.

Третье место в этой номинации занял Юрий Феткулов из Москвы. Фотография была сделана на станции «Мир» на горе Эльбрус, на высоте 3455 метров. Юрий рассказал, что несколько раз уже поднимался на Эльбрус вместе с супругой и друзьями и признался, что фотографию сделал не специально для конкурса, но она отлично подошла под условия конкурса. Финалист объяснил, что сам работает в Почта Банке и вместе с коллегами соревнуется: кто сфотографирует карточку банка в самом необычном месте?

Второе место заняла Елена Приходько из Курска, а победителем стал Владислав Стрелков из Москвы. Молодой человек сделал фотографию в последний день подачи заявок: приехал к ближайшему отделению Почта Банка и увидел, как бабушки продавали теплые носки и соленья. Сначала Владислав хотел снять сцену со стороны, а потом решил подойти поближе, пообщаться и сделать фотографию такой, какой ему хотелось.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

«Я пообщался с бабушками и понял, что им это нравится. Пока я ждал нужный кадр, к ним подходили люди. Они получали удовольствие от общения, радовались, что они кому-то нужны. Для них почта и Почта Банк — место, куда люди приходят всегда, поэтому они тоже здесь. Это фото о том, как в, казалось бы, цифровом мире, можно найти вот такие места притяжения», — поделился Владислав.

Молодой человек, улыбаясь, заметил, что после награждения вернется к отделению и надеется увидеть бабушек вновь, чтобы рассказать им об их вкладе в победу.

Фотограф Павел Маркелов отметил, что особенно оценил фотографии любителей, а не только профессиональных участников.

«Хочу сказать, что любители снимают ничуть не хуже, а иногда гораздо лучше, чем профессионалы, по той простой причине, что они любят это дело, в отличие от профессионалов, которые вынуждены этим заниматься», — пошутил Павел.

Смелый взгляд в будущее: панк и банк

И гости, и ведущие мероприятия отметили необычность третьей номинации «Почта Панк»: с помощью графических редакторов нужно было создать иллюстрацию в стиле киберпанк с использованием бренда Почта Банка.

«Сейчас сказали, что эта номинация неожиданная, но мне кажется, для Почта Банка эта категория вполне очевидна и правильна. Мы как банк всегда смотрим в будущее, не на один день, не на два, а далеко вперед», — поделился директор по маркетингу банка Петр Стерлигов.

Член жюри Андрей Карбуков рассказал, что сложнее всего для него было голосовать как раз в номинации «Почта Панк», потому что там были очень разные и сильные работы. Андрей учитывал прежде всего образ, а также трудоемкость иллюстрации. А Павел Маркелов подчеркнул, что в первую очередь оценивал идею, а не исполнение.

Третье место занял Тимофей Белых из Читы, который представил свое видение мира через 200 лет, где банкоматами Почта Банка по-прежнему можно воспользоваться. Жюри отметило и идею, и ее воплощение. Второе место досталось Анне Проскуриной из Барнаула. По ее словам, создание истории было нетрудным, поскольку идей было множество, но остановилась девушка на образе работника Почта Банка из будущего.

Победителем в этой номинации стал Сергей Гуменюк, который представил очень интересную идею: знаменитый автомобиль УАЗ — «буханка» Почта Банка прилетает в заснеженную деревню.

«Очень волнуюсь, в первый раз выигрываю такой большой приз. Это первая моя такая графическая работа, я больше в видеосфере работаю, решил попробовать свои силы в графике. Работал в Photoshop. А идея появилась внезапно: просто проходил мимо нашего отделения Почта Банка и увидел буханку, рабочая машина. И подумал, почему бы не использовать этот символ проходимости в работе?», — рассказал Сергей Гуменюк о своей задумке.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Из маленького — в большое

Все призеры и победители получат крутые призы – iPhone 13 Pro, квадрокоптер, графический планшет, монитор для компьютера, сертификаты в магазин фототехники и сертификаты от платформы Skillbox. Некоторые участники смогли приехать на вручение лично, а кто-то присутствовал на церемонии в онлайн-формате. Так, Игорь Егоров из Уссурийска вышел на связь, хотя в его регионе была глубокая ночь.

На церемонии финалистов поздравил глава Почта Банка Дмитрий Руденко.

«Все работы совершенно фантастические, в каждой категории. Всегда завидовал людям, которые могут вот так фотографировать природу. Глазами кажется: что тут, навел объектив и щелкнул. Но если я щелкну, так не будет. Это какой-то особый взгляд, это, несомненно, талант», — признался Дмитрий Руденко.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Глава банка на церемонии рассказал и о пути банка, который не всегда был простым, но всегда проходил там, где живут наши сограждане. «Почта Банк — это интересная история, ей пять лет. За пять лет был пройден путь от маленького монолайнера к гигантскому по охвату банку. Это банк, который использует современные технологии. Почта Банк — это отражение страны», — поделился глава банка.

PR-директор Почта Банка Ольга Очеретина отметила, что конкурс получил огромный отклик со всей страны.

«Нам прислали свыше 3 тысяч фотографий из самых разных частей нашей огромной страны — от Мурманска до Уссурийска. Причем этот поток не прекращался даже в последний день приема работ. Было действительно много достойных фотографий, так что членам жюри пришлось непросто. Помимо изумительных пейзажных кадров всеобщими фаворитами стали работы в номинации «Почта Панк». Их и все остальные фотографии вы можете увидеть на нашем и игровом сайте www.igrapb.ru. А лучшие работы из номинации «Широка моя страна» попадут в галерею карт банка с индивидуальным дизайном», — рассказала Ольга Очеретина.