Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
На Украине призвали Грузию не возвращать Саакашвили в тюрьму... 22:27
Блинкен назвал принципы, на которых будет строится диалог... 22:19
На Украине перед Новым годом ряд регионов останется... 22:14
Каменский: будет обидно, если МЧМ по хоккею остановят 22:12
В квартире в Подмосковье обнаружили тела мужчины и женщины... 22:08
Представительница маори стала первой в мире телеведущей... 21:56
В Киеве заявили о разногласиях с Пекином 21:51
Российские биатлонисты заняли второе место... 21:51
Россиянам рассказали, какие продукты снизят уровень сахара... 21:51
Директор «Севмаша» оценил качество российских атомных... 21:44
Общество

«Недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать». Уровень коллективного иммунитета вырос слабо

Попова: риски распространения «омикрона» в России возрастают

Слушать
Остановить
Количество контактов между людьми в период праздников увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают, указала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1%, однако этот показатель является недостаточным, отметила, в свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова. Подробнее о ситуации в регионах — в материале «Газеты.Ru».

Эпидемиологическая ситуация в России после январских каникул может ухудшиться. Об этом во вторник, 28 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — отметила она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Специалисты ведомства перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники, добавила Попова. «Организованы круглосуточные дежурства, все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, и запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», — указала она.

Ситуация в регионах

По ее словам, заболеваемость COVID-19 в Россию за неделю снизилась на 11,2%. «Хочу отметить, что в нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению не прекращается. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей», — проинформировала Попова.

Она констатировала, что рост заболеваемости фиксируется только в двух регионах, не уточнив, в каких именно. Около 24% заболеваемости приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, порядка 76% — на другие субъекты РФ, сообщила Попова, отметив, что эпидемическая ситуация наиболее спокойна в регионах с большим количеством привитых граждан.

«В тех субъектах, где привито максимальное количество населения, эпидситуация выглядит гораздо более стабильно», — сказала она, добавив, что только два региона на данный момент превысили 80-процентный уровень коллективного иммунитета.

В целом по стране этот показатель за минувшие выходные вырос до 61,1%, заявила, в свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова.

«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в РФ уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать. И в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — сказала она на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Голикова ранее говорила, что для достижения 80% необходимо привить свыше 90 млн человек.

По состоянию на 27 декабря 2021 года Россия находится на 93-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 44,59% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

Статистика за минувшие 24 часа

За последние сутки в РФ выявили 21 922 заразившихся коронавирусом, от последствий заболевания скончались 935 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,93%, следует из данных штаба.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции по стране 28 декабря снизился до 0,92, следует из подсчетов ТАСС.

Показатель превысил единицу в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Московской области, где он подскочил до 1,15, что стало максимумом с 1 декабря. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 281,5 млн человек, более 5,4 млн умерли. В России, по официальным данным, зарегистрированы 10 437 152 случая заражения, выздоровели 9 337 447 человек, умерли 306 090.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+