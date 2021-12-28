«Недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать». Уровень коллективного иммунитета вырос слабо

Количество контактов между людьми в период праздников увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают, указала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1%, однако этот показатель является недостаточным, отметила, в свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова. Подробнее о ситуации в регионах — в материале «Газеты.Ru».

Эпидемиологическая ситуация в России после январских каникул может ухудшиться. Об этом во вторник, 28 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Еще 21 922 зараженных коронавирусом выявили в России за сутки В России выявили 21 922 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 6,8% не имели клинических... 28 декабря 22:11

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — отметила она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Специалисты ведомства перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники, добавила Попова. «Организованы круглосуточные дежурства, все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, и запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», — указала она.

Ситуация в регионах

По ее словам, заболеваемость COVID-19 в Россию за неделю снизилась на 11,2%. «Хочу отметить, что в нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению не прекращается. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей», — проинформировала Попова. «Для этой группы он будет легкой историей». Ученые собирают данные об «омикроне» Тяжелее всего могут переносить «омикрон»-штамм коронавируса те, кто еще не болел COVID-19 и не... 18 декабря 19:44

Она констатировала, что рост заболеваемости фиксируется только в двух регионах, не уточнив, в каких именно. Около 24% заболеваемости приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, порядка 76% — на другие субъекты РФ, сообщила Попова, отметив, что эпидемическая ситуация наиболее спокойна в регионах с большим количеством привитых граждан.

«В тех субъектах, где привито максимальное количество населения, эпидситуация выглядит гораздо более стабильно», — сказала она, добавив, что только два региона на данный момент превысили 80-процентный уровень коллективного иммунитета.

В целом по стране этот показатель за минувшие выходные вырос до 61,1%, заявила, в свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова. В Роспотребнадзоре рассказали, кто переносит «омикрон» тяжелее всего Темпы распространения «омикрон»-штамма высоки, но в ЮАР он вызывает тяжелое течение болезни... 28 декабря 22:11

«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в РФ уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать. И в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — сказала она на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Голикова ранее говорила, что для достижения 80% необходимо привить свыше 90 млн человек.

По состоянию на 27 декабря 2021 года Россия находится на 93-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 44,59% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

Статистика за минувшие 24 часа

За последние сутки в РФ выявили 21 922 заразившихся коронавирусом, от последствий заболевания скончались 935 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ превысил 60% Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в настоящий момент коллективный иммунитет... 28 декабря 22:11

Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,93%, следует из данных штаба.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции по стране 28 декабря снизился до 0,92, следует из подсчетов ТАСС.

Показатель превысил единицу в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Московской области, где он подскочил до 1,15, что стало максимумом с 1 декабря. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 281,5 млн человек, более 5,4 млн умерли. В России, по официальным данным, зарегистрированы 10 437 152 случая заражения, выздоровели 9 337 447 человек, умерли 306 090.