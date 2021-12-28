«Уже адаптировались»: Собянин рассчитывает на минимальные эпидограничения в Москве

В связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» эпидемиологическая ситуация может ухудшиться во время новогодних праздников. Московские власти учитывают эти риски и постепенно готовятся. В частности, зарезервировано 6 тыс. коек. Кроме того, возможны ограничения, но точечные. Подробнее о возможных мерах по борьбе с коронавирусом в Москве — в материале «Газеты.Ru».

При ухудшении эпидемиологической обстановки из-за коронавируса московские власти постараются вводить минимальные точечные ограничения. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТВЦ.

«Мы прожили с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите», – посоветовал чиновник.

Он предположил: «Если какие-то «омикроны» или еще что-то будет, то, я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города».

Собянин отметил, что за 2021 года власти объявляли в Москве не более 12 нерабочих дней, несмотря на приход «дельты», спровоцировавший подъем заболеваемости. Он подчеркнул, что городские власти стараются сделать так, чтобы город работал, хотя риски ухудшения эпидситуации все еще остаются. «Поэтому мы будем стараться, чтобы москвичи были максимально защищены, а город работал», – добавил он в эфире телеканала.

Он рассказал также, что в Южную Африку была делегирована группа врачей для изучения методов лечения. На основе опыта африканских коллег российские медики готовят новые рекомендации. «Мы со своей стороны тоже занимаемся подготовкой к новой волне амбулаторного звена, стационарного», – сказал Собянин.

По словам московского градоначальника, 50% коечного фонда для заболевших коронавирусом «находится в горячем резерве». Шесть тысяч коек у нас задействовано, 6 тыс. даже еще не выводим из горячего этого резерва – постоянно находится, чтобы в случае вспышки заболеваемости у нас было достаточно коечного фонда, чтобы обеспечить москвичей», – пояснил он.

В разговоре с журналистами Собянин также рассказал об изменении привычек москвичей и гостей столицы. «Многие опасаются садиться в общественный транспорт, поэтому пересаживаются на автомашины, и эта пропорция вернулась практически к старой пропорции 60 на 40, но я считаю, что это временное явление», – сказал градоначальник, подчеркнув, что «город не может вместить все машины».

На сегодняшний день Москва занимает лидирующую позицию в рейтинге заболеваемости по России. В столице за время пандемии заразились коронавирусом 2 023 546 человек, из них 1 705 – за последние сутки. Выздоровели 1 860 822 пациента, умер – 36 561. Уровень коллективного иммунитета в Москве составляет 72%, вакцинацию прошли 6 268 959 человек.

В целом, по России наблюдается снижение заболеваемости. Если ранее этот показатель был на уровне 30 тыс. случаев в сутки, то сейчас он держится на отметке в 22 тыс.

Но власти придерживаются мнения, что после новогодних праздников количество зараженных резко увеличится.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон», безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации (по коронавирусу) после выходных дней», – констатировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Чиновница призвала региональные власти не допускать скопления людей. «Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий», – уточнила она.