«Омикрон» добрался до Карелии

В Карелии зарегистрировали первого заразившегося омикрон-штаммом коронавируса. Этот вариант вируса выявили у женщины, которая прилетела из Франции. Заболевшая чувствует себя нормально. Впервые «омикрон» зафиксировали в России в начале декабря. К концу месяца число зараженных новым штаммом в стране перевалило за сотню.

О проникновении «омикрона» в Карелию сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

«Омикрон» в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. <…> Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное» — уточнил он.

Всего, по последним данным оперативного штаба, в Карелии выявили 90 406 зараженных коронавирусом. Из них умерли 1 204 человека.

Впервые «омикрон» выделили как отдельный новый штамм коронавируса британские ученые в ЮАР в ноябре. «Омикрон» начал быстро распространяться по миру, несмотря на то, что некоторые страны, включая Россию, ограничили въезд из ЮАР и других африканских стран. К концу декабря, по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «омикрон» зарегистрировали более чем в 100 странах.

В России новый штамм впервые выявили 6 декабря у двух человек, вернувшихся из ЮАР. К 17 декабря число зараженных выросло до 25. Их зарегистрировали в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Минздрав России 25 декабря сообщил, что в стране появились первые незавозные случаи заражения «омикроном». Глава Роспотребнадзора Анна Попова 30 декабря сказала, что количество заболевших «омикроном» в России увеличилось до 103.

Попова пояснила, что избежать распространения «омикрона» в России было невозможно.

«Это неизбежно, у нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики, и останавливать это сегодня нет никакого смысла», — пояснила глава Роспотребнадзора.

По ее мнению, главное сделать так, что распространение «омикрона» не стало тяжелым ударом для системы здравоохранения.

Главное отличие «омикрона» от других типов коронавируса, уже официально подтвержденное — это его повышенная заразность. Омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других штаммов коронавируса, а первые проявления инфекции могут появиться уже на третий-пятый день после заражения, отмечала Попова.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также говорил, что «омикроном» чаще, чем обычными штаммами, заражаются дети.

На фоне распространения «омикрона» в США и европейских странах начала рекордно расти ежесуточная заболеваемость. Так, 27 декабря в США зафиксировали более 440 тысяч новых случаев.

В «омикроне» выявили рекордное число мутаций, поэтому исследователи также опасались, что он может оказаться устойчив к существующим вакцинам. Однако Попова подчеркивала, что все российские вакцины эффективны и против нового варианта.

Некоторые эксперты и вовсе предположили, что «омикрон» поможет быстрее закончить пандемию коронавируса. Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснил, что мутации вируса, наоборот, могли ослабить его. Скорее всего, они привели к тому, что у «омикрона» «нестабильный геном».

«Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию.<…> Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «омикрон», — заключил эксперт.