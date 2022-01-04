«Жалко его». Жители Умбы переживают за убийцу местного криминального авторитета Тимченко

Много лет Владимир Тимченко и его брат держали в страхе жителей поселка Умба в Мурманской области. Люди неоднократно жаловались на бандита, записывали видеоролики, обращались к президенту РФ Владимиру Путину – но тщетно. В новогоднюю ночь один из местных жителей убил криминального авторитета.

Жалобы Путину

Жители Умбы много раз жаловались на Виктора и его брата Владимира Тимченко. Они просили помощи даже у президента России Владимира Путина. В июне 2020 года в YouTube появилось первое обращение двух местных жителей, которые рассказали, что братья Тимченко — бандиты, регулярно избивают сельчан, а также «заставляют брать в рабство людей, чтобы они работали за копейки», угрожая убийством.

24 июля 2020 года в сети появилось второе видео – «Жители Умбы обращаются к президенту». Один из авторов первого обращения рассказал, что в Умбу приезжали проверяющие из Мурманска, однако это не помогло. Свидетелей якобы начали запугивать, а молодому человеку после публикации первого ролика Владимир Тимченко угрожал убийством.

Во втором ролике не побоялись сняться еще несколько жителей поселка – мужчины и женщины. Они рассказали, что братья Тимченко избивали не только их, но и их родственников и друзей, и угрожали им расправой, если они обратятся в правоохранительные органы.

На сайте прокуратуры Мурманской области сохранилась заметка об очередном проступке Владимира Тимченко. Тогда его осудили на два с половиной года условно.

«Судом установлено, что 18.10.2014 Владимир Тимченко находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте - на улице Беломорской в поселке Умба Терского района. Совершаемое им правонарушение попытались пресечь двое сотрудников Кандалакшского отдела вневедомственной охраны. Однако, желая воспрепятствовать законной деятельности полицейских, Владимир Тимченко нанес одному из них удар кулаком в лицо, причинив физическую боль и телесные повреждения», — говорится в сообщении.

«Не менее трех ударов ножом»

«В Умбе зарезали бандита, третировавшего посёлок. В новогоднюю ночь в поселке Умба свершился акт народного мщения. Один из местных жителей нанес несколько ножевых ранений Виктору Тимченко», — это сообщение появилось 3 декабря в группе «Мурманск» «Вконтакте».

На сайте Следственного комитета по Мурманской области появились подробности произошедшего, хотя имя Тимченко не названо. В новости уточняется, что убийца – мужчина 1985 года рождения. Его подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«По версии следствия, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года подозреваемый и потерпевший 1982 года рождения распивали спиртные напитки в одном из баров Умбы, каждый в своей компании. Когда оба мужчины вышли на улицу, между ними начался словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему не менее трех ударов ножом», — говорится на сайте СК.

Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и госпитализацию, потерпевший скончался от ран. Подозреваемый уже дает признательные показания, его заключили под стражу.

«Говорил, отца изнасилует»

Жительница Умбы рассказала «Газете.Ru» о конфликте, в котором в новогоднюю ночь погиб криминальный авторитет Виктор Тимченко.

«Это случилось в новогоднюю ночь. Виктор на поселковой елке ходил, задирал всех. Был с ножом. Пристал к одному нашему местному. Говорил, что его отца изнасилует, что он на коленях перед ним ползать будет. Парень не выдержал и зарезал его. Он сам потом пошел в полицию и сдался. Молодой, ему лет 30. Семейный, положительный. Жалко его. Мы понимали, что это (убийство Виктора - «Газета.Ru») рано или поздно произойдет», — посетовала местная жительница.

По ее словам, на Тимченко-младшего, «кошмарившего» поселок, и его старшего брата Владимира постоянно жаловались в правоохранительные органы. «Куда мы только ни писали. Обращались и к президенту. У нас же ужас, что творится. Старший брат насилует мужиков, хотя женат. В больницу многие попадают потом с кровотечением. Полиция приходит и бездействует. Якобы нет доказательств. Да как так? Младший – Виктор – трус, всех кошмарил… Окружил себя слабохарактерными помощничками, провоцировал конфликты и старался убрать со своего пути тех, кто хоть как-то пытался дать ему отпор. Как-то с гранатой бегал по поселку, а наша полиция закрылась в участке и ничего не делала. Жену первую свою так избивал, что она босиком убегала в полицию, чтобы спастись. Вторая также получала он него», — отметила местная жительница.

Она призналась, что новость о смерти Виктора Тимченко обрадовала весь поселок – «Умба выдохнула». Жители поздравляют друг друга со случившимся. Тем не менее, у них еще остались «некоторые опасения за свою жизнь».