Убийцы пятилетней девочки задержаны. Они признались в содеянном

Подозреваемые в убийстве пятилетней девочки в Костроме задержаны. Девочка пропала 4 января ее похитили, когда она играла на крыльце Дома культуры, где работает ее мать. Ребенка изнасиловали и убили. В преступлении уже сознались двое рецидивистов, один из которых отсидел ранее за подобное преступление.

Задержанные по подозрению в убийстве пятилетней Вероники из Костромы дали признательные показания. Об этом сообщает на своем сайте областное управление Следственного комитета РФ.

«Следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье – пожизненное лишение свободы.

СК сообщает, что девочка пошла гулять одна 4 января. На улице «Северной правды» в Костроме ее похитили двое мужчин, скрывшихся в неизвестном направлении с ребенком.

Впоследствии ее тело нашли в комнате одного из городских общежитий. Поиски вели полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Убитого ребенка нашли именно добровольцы, по их словам, девочка была изнасилована.

По данным издания «Блокнот», ребенка похитили, когда она играла на крыльца Дома культуры – там работает мать девочки.

Момент похищения был запечатлен камерами наблюдения. На кадрах видно, как по улице идут быстрым шагом двое мужчин, один из них несет девочку на руках. Хотя она машет рукой, а вокруг было много прохожих, никто не отреагировал на злоумышленников.

Когда убийц задержали, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Вечером того же дня возле здания общежития, где нашли тело девочки, собралась толпа возмущенных горожан, требующих выдать убийц.

Telegram-канал «112» сообщает, что одним из задержанных оказался 44-летний педофил-рецидивист Денис Герасимов. Он ранее был осужден за изнасилование малолетних и изготовление детского порно.

Второй задержанный – некий 24-летний Вадим Беляков, отсидевший за кражу денег с банковского счета.

Герасимов освободился из колонии общего режима в прошлом марте. После выхода на свободу он в течение восьми лет должен был каждый месяц отмечаться в ОВД, ему было запрещено покидать Кострому и находиться рядом со школами и детсадами.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить оперативный доклад, как идет расследование убийства 5-летней девочки в Костроме, ожидается, что преступление оперативно раскроют.

«С задержанными проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу»,

— уточнили представители СК.

Со стороны Бастрыкина отдано поручение, чтобы ему докладывали о всех этапах расследования дела и версиях произошедшего.