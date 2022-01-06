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Общество

Минюст и Генпрокуратура должны придумать, как предотвратить пытки в колониях

Путин поручил до лета подготовить предложения по мерам борьбы с пытками в СИЗО

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Илья Наймушин/РИА «Новости»
У Генпрокуратуры и Минюста есть полгода, чтобы подготовить предложения по предотвращению пыток в колониях и других местах лишения свободы. Парламентарии также к концу года подготовили законопроект: они предлагают наказывать силовиков, причастных к насилию над заключенными, лишением свободы до 12 лет.

Российский президент Владимир Путин заявил, что к началу лета этого года должны быть готовы предложения Минюста и Генпрокуратуры РФ по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», – говорится на сайте Кремля.

За подготовку доклада ответственны министр юстиции Константин Чуйченко и Генпрокурор Игорь Краснов.

На своей итоговой пресс-конференции 23 декабря Путин заявил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел, связанных с пытками в тюрьмах. «Там, по-моему, уже свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела», – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что уголовные дела о пытках в колониях «нужно доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны».

На следующий день после разговора Путина с журналистами стало известно, что правительство поддержало законопроект, ужесточающий наказание за пытки в местах лишения свободы. 20 декабря в Госдуму внесли предложение наказывать сотрудников ФСИН и других представителей власти лишением свободы до 12 лет.

Вместе с тем в законопроекте предлагается приравнивать к пыткам принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН, а также дать определение понятию «запугивание» и внести его в положения Уголовного кодекса РФ.

Парламентарии хотят благодаря законопроекту исключить из статьи 117 «Истязание» УК РФ квалифицирующий признак «совершение деяния с применением пытки» и примечание, содержащее определение понятия «пытка».

«Одновременно с этим статья 286 «Превышение должностных полномочий» Кодекса дополняется примечаниями, содержащими новое определение пытки, а статьи 286 и 302 «Принуждение к даче показаний» Кодекса дополняются новыми частями, устанавливающими повышенные меры ответственности за совершение указанных деяний с применением пытки (части четвертая и третья соответственно)», – приводит данные ТАСС.

В начале прошлого года из-за резонанса в Иркутской области власти заговорили о принятии мер в отношении тех, кто пытает заключенных. Как отметила омбудсмен региона Светлана Семенова, за 2021 год поступило более 20 жалоб на пытки в пенитенциарных учреждениях.

«Все они были направлены в следственные органы, в органы прокуратуры, часть уголовных дел была возбуждена», – подчеркнула она.

Чиновница отметила, что на 1 декабря 2021 года она получила более тысячи обращений от заключенных под стражу и осужденных. По ее словам, россияне рассказывали о том, что происходило с ним совсем недавно, но и вспоминали случаи насилия трехгодичной давности.

В январе 2021 года из-за массовых жалоб на сотрудников пенитенциарных учреждений Иркутской области ФСИН начала проверку соблюдения прав человека. В итоге правоохранители возбудили девять уголовных дел, установлены более 40 сотрудников, которые применяли насилие в местах лишения свободы. Главу СИЗО-1 Иркутска уволили.

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