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Общество

«Людей просто убивали, не жалея». Что происходит в Алма-Ате

В Алма-Ате продолжается стрельба: слышны звуки взрывов и автоматные очереди

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В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Здесь сложилась наиболее тяжелая ситуация, бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. Протестующие вооружены не только подручными средствами, но и огнестрельным оружием. Со вчерашнего дня в Алма-Ате идет контртеррористическая операция, в город введены военные. Стрельба на улицах города не утихает.

Что происходило в Алма-Ате вечером 5 января

В среду в Алма-Ате сложилась наиболее тяжелая ситуация среди всех охваченных беспорядками регионов. Протестующие смогли захватить сразу несколько важных объектов: городскую администрацию, здание Комитета национальной безопасности Казахстана, старую резиденцию президента, аэропорт, офисы телерадиокомпании «Мир» и государственного телеканала «Казахстан».

Участники беспорядков устроили погромы и поджоги в занятых зданиях, разграбили арсенал Комитета национальной безопасности (КНБ) и оружейные магазины.

Вечером протестующие пошли на штурм Департамента внутренних дел города и здания Ауэзовского РОВД. Последнее отделение находится в спальном районе, в окружении жилых домов. Местные полицейские забаррикадировались на крыше здания и закидывали атакующих светошумовыми гранатами. В итоге оба здания силовикам удалось удержать.

В целом же, по сообщениям журналистов, в среду полиция ушла с улиц Алма-Аты, оставив город протестующим. МИД Казахстана вечером 5 января предупредил жителей о появлении мародеров и призвал не поддаваться провокаторам и не участвовать в вандализме.

Корреспондент «Известий» сообщал, что по охваченному волнениями городу на нескольких машинах без номеров разъезжают злоумышленники в масках, разбивают витрины и выносят товары из магазинов.

На дорогах Алма-Аты оставалось множество сгоревших машин, в том числе полиции и спецназа. Начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов 5 января сообщил, что в общей сложности в Алма-Ате сожгли более 120 транспортных средств, в том числе 33 машины экстренных служб: скорой помощи, пожарных и полицейских.

Были разграблены и разгромлены множество магазинов, в том числе крупнейшие торговые центры: Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ. Протестующие валили на землю светофоры, крушили банкоматы, били стекла государственных учреждений. В витрину одного из отделений банков неизвестные въехали прямо на угнанном бульдозере. В захваченном здании администрации мародеры нашли сейфы с деньгами, которые смогли вскрыть. Наличные участники беспорядков делили между собой.

Около 22.00 мск в Алма-Ате началась контртеррористическая операция. В город вошли военные и начали зачищать районы от бунтующих, мирных граждан попросили не выходить на улицы.

Ночь с 5 на 6 января

Всю ночь в центре города продолжались бои между силовиками и участниками волнений, на улицах были слышны автоматные очереди. По словам очевидцев, противники силовиков были вооружены не только подручными средствами, вроде камней и палок, но и огнестрельным оружием, частично набранным на разграбленных оружейных складах. Поздней ночью в Алма-Ату продолжали прибывать военные колонны. Некоторые машины протестующим удалось остановить на въезде в город и сжечь.

Официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек сообщила, что ночью бунтующие пытались штурмовать административные здания и отделения полиции.

«Десятки нападавших ликвидированы», — уточнила она.

В центр города пригнали бронетранспортеры, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками. В оцепление попали около 200 вооруженных бунтовщиков, которые пытались отстреливаться от полиции.

Житель города Тимофей рассказал SHOT, что в Алма-Ате нет машин на дорогах, трансляции по телевизору периодически прерывают сообщения об идущей спецоперации. Девушка по имени Тали отметила, что в городе почти невозможно купить продукты, так как магазины закрыты, в центре, по ее словам, продолжают звучать взрывы. Жительница Мила сообщила, что участники беспорядков насильно уговаривают присоединиться к ним.

«Люди толпой врывались в проезжавшие машины, звали с собой на митинги. Если человек не шел с ними, то его просто убивали, не жалея», — рассказала она.

Что происходило в городе 6 января

К утру на улицах Алма-Аты было тихо, в воздухе, по словам журналистов, чувствовался сильный запах гари. Военные смогли отбить занятые протестующими точки, в том числе аэропорт, при освобождении которого погибли двое силовиков.

При этом столкновения с бунтовщиками в четверг не закончились. Так, днем они захватили две больницы и отказывались выпустить медперсонал и пациентов. Мародеры требовали от медиков не лечить полицейских, выдать им обезболивающее, а также пытались использовать мирных граждан как живые щиты в перестрелках с военными. Утром вновь горело здание городской администрации, сейчас оно практически полностью уничтожено, пожары были замечены в зданиях телеканалов около центральной площади Республики.

Примерно к 12.00 мск стало известно, что всего в Алма-Ате в боях с протестующими погибли 13 сотрудников правоохранительных органов. Тела двоих из них были найдены обезглавленными. Пострадали более 300 силовиков.

Днем в городе вновь активизировались мародеры. Они напали на здания пяти телеканалов: МИР, «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК. Хулиганы повредили дорогую аппаратуру и украли видеокамеры, пострадал один сотрудник канала «Казахстан» — он получил легкие травмы. Мародеры также группами по 10 человек начали пробираться в уже разграбленные магазины. Стало известно, что в результате беспорядков сгорел «Золотой фонд» казахского кино.

Протестующие в это время вновь начали собираться на центральной площади. На город с утра опустился туман, что ухудшило видимость и осложнило военным работу. На улицах было мало машин и прохожих.

Пресс-служба МВД Казахстана сообщила днем, что полицейские в Алма-Ате выдвинулись для зачистки улиц. В центре города снова вспыхнули перестрелки. Были задержаны около 2 тысяч человек.

К вечеру четверга число погибших силовиков в Алма-Ате по официальной информации выросло до 18, число пострадавших — до 748 человек.

К 19.00 мск силовики отчитались об освобождении всех зданий государственных органов, заявили, что очистили центральную площадь. В Алма-Ате была создана следственно-оперативная группа, которая расследует массовые беспорядки.

При этом, поздним вечером в городе сохраняется неспокойная обстановка. В районе резиденции президента под обстрел попала съемочная группа телеканала «Алматы ТВ», один человек погиб, один был ранен.

На момент публикации материала появились сообщения, что в бывшей столице Казахстана вновь началась автоматная стрельбы, слышны взрывы.

РИА «Новости» сообщает со ссылкой на местное местное издание «Vласть», что выстрелы слышны в следующих частях города: Золотой квадрат, Новая площадь, Каменка, микрорайон Тастак, улица Момышулы (между улицами Толе Би и Рыскулова)». Как передает корреспондент издания, выстрелы и взрывы слышны «на улице Гоголя, между улицей Наурызбай-батыра и проспектом Достык в Алма-Ате».

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