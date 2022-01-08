Пельмени и замороженные ананасы. Как праздновали Новый год в начале 90-х

Первые годы после перестройки принято считать не лучшим временем для России: пустые прилавки магазинов, девальвация рубля и крах экономики стали пугающей реальностью, однако было в это время и то, что объединяло и давало надежду на будущее. Новый год становился для россиян отдушиной и, как отмечают бывшие граждане СССР, дарил «радость вопреки». «Газета.Ru» узнала, какая атмосфера царила в стране на Новый год после развала Советского Союза, как новогодний стол приходилось собирать за полгода до праздника и почему лучшим подарком была одежда.

«Счастливые несмотря ни на что»

Для страны первые пять постперестроечных лет были действительно трудными. Как рассказали свидетели того времени, в финансовом плане им приходилось крайне тяжело: работы практически не было, основные продукты выдавали по талонам, которые отменили только к 1992-1993 году, а прилавки постоянно пустовали. Несмотря на это, закончившаяся перестройка давала надежду.

«Денег не было почти у всех, мы жили на зарплату папы учителя и радовались, когда ему в университете давали к празднику «гуманитарку» – арахисовое масло, кукурузу и детскую одежду. Положение было тяжелым, но трудности тогда не пугали, мы были молоды и, несмотря ни на что – счастливы», – вспоминают Любовь и Сергей Копытенковы.

В те времена Новый год ждали с особым нетерпением, собирались в кругу большой семьи или друзей, а после полуночи шли на елку. Сейчас, по мнению тех, кто застал развал СССР, такого настроения во время праздника не ощущается: никто не поет песни после боя курантов, не переодевается в Деда Мороза и Снегурочку и не ходит в гости к соседям, как это было тогда.

«Мы с семьей пели «Ой, мороз, мороз» и казачьи песни, а потом те, кто хотел, шли на елку. Даже когда праздник выпадал на оттепель выходили. В один год такое случилось: шел дождь, а наша елка стояла посредине катка. Люди практически купались в воде, но все равно улыбались, веселились и поздравляли друг друга. Атмосфера была невероятная», – говорят Марина и Игорь Чистяковы.

И создавала эту атмосфера вера, подчеркивают бывшие советские граждане. Они были уверены: будущее – будет лучше, а то, что сейчас – нужно просто пережить.

«Откладывали еду весь год»

Предновогодняя суета была для некогда советских граждан в радость, и особенно — что касается праздничного стола.

«Мы очень ждали Нового года еще и потому, что накрывали стол, который не могли позволить себе в течение года. К празднику покупали, например, колбасу или рыбу, которые не ели в обычные дни. Наша семья была неплохо обеспечена в 90-х, но и мы питались хорошо только по праздникам», – поделилась пенсионерка Светлана Матросова.

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Во времена дефицита везло тем, чьи родные и друзья работали в ресторанах и продавали еду «своим», и тем, у кого было собственное хозяйство. Остальным же приходилось буквально откладывать еду на Новый год как минимум за несколько месяцев до его наступления.

По словам Марины Зизевской, на протяжении полугода они всей семьей откладывали в холодильник «баночки» – так называли консервы. Это были шпроты, крабовое мясо, а также большой деликатес – печень трески.

«Помню, однажды специально ездила из Конаково в Москву за копченной скумбрией, чтобы поставить ее на праздничный стол», – вспоминает она.

Пельмени — на стол

На хороший праздничный стол у жителей тех времен в среднем уходило 30-50 руб. при зарплате в 120-140 руб. до девальвации. После нее – соотношение трат на Новый год и зарплат в целом не менялось, к цифрам просто добавлялись нули. Студентам со стипендией в 50 руб., например, приходилось «скидываться», чтобы остались деньги на весь следующей месяц. И скидывались не только деньгами, но и продуктами.

Как утверждает Лилия Калуга, в 1991 году, будучи на четвертом курсе института, они с подругами из общежития привозили из родительских домов все, что могли, а также получали еду и спиртное по талонам, чтобы на праздники всем все хватило.

«Новый год в 1991-м мы с четырьмя девчонками отмечали в общежитии, и кто-то из них привез замороженные ананасы – это было большое счастье! С продуктами в то время было тяжко, но мы не жаловались и всегда радовались тому, что есть», – добавляет Лилия.

Сам же новогодний стол своими основными блюдами почти не отличался от современного. К примеру, обязательно все готовили оливье, селедку под шубой и холодец. А вот мандаринов и икры не было – они стоили очень дорого. Зато практически на каждом столе была картошка и пельмени.

Пельмени же, в отличие от нынешних времен, считались праздничным блюдом, а не полуфабрикатом, от которого стоит отказаться.

«Есть пельмени на Новый год в нашей семье было многолетней традицией. Мама всегда вкладывала в один из них пятикопеечную монетку, и мы верили, что тому, кому она достанется – очень повезет», – отмечает Зизевская.

Детям дарили конфеты, взрослым – одежду

Большими везунчиками в период новогодних праздников, как ни странно, были дети, признаются граждане постсоветской России.

Им традиционно дарили сладости – конфеты, леденцы, печенье и фрукты – если вдруг удалось достать. Сладкие подарки для детей выдавали и предприятия, на которых работали родители. По словам Любови и Сергея Копытенковых, когда в 1992 году у них родился ребенок и ему не было к моменту праздника даже годика, подарок ему уже полагался.

С подарками друзьям и близким же все было куда скромнее: дарили в основном одежду – свитеры или джемперы, варежки или носки – то, что будет полезно и напомнит о дарящем. Также популярным был хрусталь, но и это для тех, у кого есть средства.

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«Подарки были символическими, родителям дарили дорогие вещи – свитеры, костюмы, шампанское. Тетям и бабушкам отправляли деньги. Но важнее всего было внимание: мы встречались с друзьями, звонили через телефонные будки близким, поздравляли, писали письма в деревни дальним родственникам», – вспоминает Оксана Семенова.

Кроме этого, детям также полагались и пригласительные на новогодние елки, которые никто ни в коем случае не пропускал. Для взрослых же праздничные мероприятия тоже были, и назывались они не корпоративами, как сейчас, а «огоньками». Туда за три-четыре дня до Нового года приглашались все взрослые члены семьи. Большие предприятия также дарили своим сотрудникам к Новому году путевки или выдавали премии.