«Виден конец острой фазы пандемии». Итоги исследования пациентов с «омикроном» в ЮАР

Проведенное в Южной Америке исследование указывает на окончание острой фазы пандемии COVID-19, пишет Bloomberg. Однако вирус может дальше мутировать в штамм, который лучше уклоняется от антител и сделает течение заболевания ещё тяжелее, предупреждают ученые. Подробнее об их выводах — в материале «Газеты.Ru».

Южноафриканское исследование омикрон-штамма коронавируса говорит о том, что острая фаза пандемии COVID-19, возможно, подходит к концу. Такие выводы учёных опубликовало агентство Bloomberg. В России выявлено 16 568 случаев коронавируса В России выявлено 16 568 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб . 08 января 12:09

Волна инфекции двигалась с «беспрецедентной скоростью» и вызывала гораздо более легкие последствия заболевания, чем предыдущие штаммы, свидетельствуют результаты обследования пациентов в ЮАР, где впервые зафиксировали вспышку «омикрона».

«Если эта закономерность сохранится и повторится во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — предполагают ученые.

По их оценкам, «омикрон может быть предвестником окончания эпидемической фазы пандемии COVID-19, открывая ее эндемическую фазу».

В академическом больничном комплексе имени Стива Бико проанализировали записи 466 пациентов, заболевших коронавирусом во время текущей волной эпидемии, и 3976 пациентов, чья госпитализация пришлась на предыдущие волны инфекции.

На чем основаны выводы

Исследование показало, что только 4,5% больных COVID-19 умерли в ходе текущей волны по сравнению со средним показателем в 21% в предыдущие волны. Меньше людей госпитализировали в отделения интенсивной терапии (1% пациентов вместо прежних 4,3%), а само пребывание в больнице было «значительно короче» (четыре дня по сравнению с 8,8 дня). Ученые допустили появление коронавируса-супермутанта Коронавирус может мутировать и вызвать новую вспышку заболевания после того, как попадет в животную... 08 января 19:32

Сравнительно молодой возраст населения страны и тех, кто был госпитализирован во время последней волны, может маскировать тяжесть заболевания, вызванного омикрон-вариантом, говорится в статье. Однако полученные данные указывают одновременно и на высокую скорость передачи инфекции, и на легкую форму вызываемого ею заболевания с низким при этом показателем летальности.

Так, число госпитализаций в Южной Африке составляет менее 50% от максимума предыдущих волн (108 в сутки по сравнению с 213), а еженедельная избыточная смертность не превышает 20%.

«Если другие страны имеют аналогичный опыт, это может помочь перевести пандемию в эндемическую фазу, когда широкое распространение дает большему количеству людей иммунитет, что приводит к менее серьезному заболеванию. Тем не менее, вирус может дальше мутировать в штамм, который вызывает более тяжелое заболевание и легче уклоняется от антител, вырабатываемых в результате предшествующих инфекций или прививок», — пояснили ученые.

В исследовании также отмечается, что частота госпитализаций быстро росла, но начала снижаться в течение 33 дней после выявления первого случая «омикрона». Карты пациентов, поступивших в больницу 14 и 15 декабря, показали, что почти две трети инфицированных COVID-19 были госпитализированы по другим причинам. Ученые нашли связь «омикрона» с окончанием пандемии Южноафриканские ученые считают, что появление штамма «омикрон» означает, что самая острая фаза... 08 января 19:32

«Это явление не наблюдалось в такой степени раньше в академическом больничном комплексе Стива Бико или где-либо еще в Южной Африке. Скорее всего, это отражает высокий уровень бессимптомного заболевания в сообществе с омикронной инфекцией», — отмечается в публикации.

Темпы вакцинации и распространения инфекции в РФ

По состоянию на 7 января 2022 года Россия находится на 91-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 45,71% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

За последние сутки в нашей стране выявили 16 568 заразившихся коронавирусом. Число летальных исходов возросло на 796, сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Условная летальность выросла до 2,97%. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России поднялся 8 января до 0,92. В Москве показатель подскочил до 1,5 — максимума с середины июня 2021 года, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.