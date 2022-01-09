«Осталась с убогой каморкой». Как россияне отдают свой маткапитал мошенникам

Обналичивание маткапитала запрещено законом, однако некоторые россияне все же решаются ускорить получение денег, в итоге чего лишаются своих средств. Матери остаются без денег, с займами или неликвидным жильем, которые были куплены задешево, но в полицию обратиться не могут, ведь попытка обналичивания сертификата — мошенничество. Пострадавшие женщины рассказали «Газете.Ru» о распространенных схемах афер, связанных с материнским капиталом.

«Осталась с убогой каморкой»

Спустя 15 лет с момента введения материнского капитала россияне по-прежнему доверяют мошенникам, которые предлагают им «законно» обналичить выплату от государства. В такую ситуацию попала и 31-летняя многодетная мать Кристина (имя изменено по просьбе собеседницы) из Свердловской области.

«Год назад у меня родился третий ребенок, муж ушел и стало тяжело с деньгами. У меня был нереализованный маткапитал, но купить квартиру на него невозможно. Ждать пока дети вырастут (маткапитал можно потратить на учебу) тоже не вариант. Спустя несколько месяцев после родов на столбе около нашего общежития увидела объявление — там предлагалось «законно» обналичить маткапитал», — поделилась она.

Женщина позвонила по номеру, указанному на листовке, и записалась на прием. На встрече мошенники стали рассказывать о простых методах обойти закон и получить деньги — из-за наличия трех детей Кристине обещали сделали скидку за процедуру.

«Они попросили всего 10% от суммы, которая была указана на сертификате. Мне показалось это идеальным вариантом. В итоге я выписала доверенность на распоряжение маткапиталом — они должны были купить за очень дешево какую-нибудь комнатушку или участок, а ПФР выплатил бы всю сумму», — рассказала жертва.

Спустя месяц ее попросили приехать и посмотреть квартиру, которую якобы собирались покупать поверенные. Кристина увидела крохотное жилище в ужасном состоянии — максимум за 100 тыc. рублей.

«Мы подписали документы и все — они пропали с моими деньгами. Я осталась с этой убогой каморкой и без сертификата. Даже не знаю, за сколько они купили эту дыру. Думаю, что это какой-то их знакомый, с которым они потом поделили мои деньги. В полицию обращаться не стала, потому что сама же, как оказалось, стала преступницей», — заключила она.

Маленькая земля в кредит

О другой схеме рассказала 25-летняя мать двоих детей Оксана из Рязанской области. Ее мошенники убедили приобрести участок в несколько соток под заем. Земля стоила почти втрое меньше, чем сумма маткапитала.

«После всего этого я абсолютно перестала доверять людям. Получив сертификат, мне позвонили и предложили получить деньги быстрее, чем положено по закону. Пригласили на встречу — самое смешное, что их кабинет находился в том же здании, что и Пенсионный фонд», — отметила женщина.

На двери кабинета было написано, что это кооператив, который оказывает в том числе и юридические услуги — это убедило Оксану в правдивости и законности их действий.

«Мне предложили купить в кредит маленький кусок земли под 0,9% в день. Мол сам участок стоит всего 70 тыс. рублей, и заем быстро гасится, а остальное мне выплатят после покупки. Моя мама и сестра стали моими поручителями — это было одно из условий», — поделилась женщина.

В итоге Оксана купила и оформила землю, но ее вызвали в ПФР и пригрозили обвинением в мошенничестве, поскольку сумма капитала была, очевидно, больше стоимости участка.

«Сделку аннулировали, а вот с компанией возникли сложности. Пока решались проблемы с землей, у меня вырос долг до 320 тыс. рублей, и мошенники грозились подать в суд, чтобы взыскать всю сумму. Мой юрист пытается все это остановить, но пока гарантий никаких нет», — уточнила она.

По данным МВД, есть и другие способы обмана, которые активно практикуют мошенники. Например, потребительские кооперативы приобретают землю за копейки где-нибудь в глуши, межуют ее по три-четыре сотки и оформляют на владельцев сертификата — стоимость такого участка составляет максимум 10-15 тыс. рублей. При этом с получателя маткапитала фирмы берут по 100-150 тыс. рублей. Затем дают заем на строительство дома и якобы покрывают его маткапиталом, ничего не делая.

Штрафы и тюремный срок

В Пенсионном фонде РФ регулярно напоминают: все предложения по обналичиванию маткапитала — мошенничество. Сертификат нельзя обналичить, поменять или продать.

В 2021 году размер маткапитала составил 483 882 рубля на первого ребенка, при рождении второго он увеличивается на 155 550 рублей (общая сумма на двух детей — 639 432 рубля). Так как материнский капитал на первого ребенка был введен с 2020 года, семьи, где первый ребенок родился до этого времени, получают капитал на второго ребенка в размере 639 432 рублей.

Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе — на погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке, образование ребенка, на накопительную пенсию матери, а также на товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации детей-инвалидов из соответствующего перечня.

Все дела при обналичивании классифицируют как «хищение бюджетных средств» и «незаконное получение материнского капитала», фактически это ст. 159.2 УК РФ. Незаконными считаются любые операции с материнским капиталом, противоречащие ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ.

Ответственность за преступление зависит от множества факторов: совершения противоправного деяния одним лицом или группой лиц, использования служебного положения, размера полученных денежных средств. В зависимости от наличия этих обстоятельств наказание может варьироваться от штрафа в размере 120 тыс. рублей до лишения свободы сроком на 10 лет и взыскания одного миллиона рублей штрафа.

Также денежные средства, полученные в результате совершения преступления по ст. 159.2 УК РФ, возвращаются в ПФР в рамках гражданского иска в уголовном деле или в порядке подачи иска в рамках гражданского судопроизводства. Иными словами, сертификат на маткапитал родитель, обратившийся за «помощью» к мошенникам и впоследствии попавшийся правоохранителям, будет обязан вернуть государству.