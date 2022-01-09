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Общество

«Вот так они за ним наблюдали». Что известно о смерти пациента в Лесосибирске

Родственники связали смерть пациента Лесосибирской больницы с «корпоративом» врачей

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Информацию о смерти пациента, которому предположительно не оказали помощь из-за празднования новогоднего корпоратива, проверяют в прокуратуре Красноярского края. Горожане говорят, что случаи наплевательского отношения персонала Лесосибирской больницы происходят там регулярно. Минздрав изучает качество оказываемой в учреждении медицинской помощи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию о смерти пациента Лесосибирской межрайонной больницы, передает в воскресенье, 9 января, ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О том, что врачи вовремя не оказали мужчине медицинскую помощь якобы из-за празднования новогоднего корпоратива, сообщили его родственники.

В СМИ и соцсетях распространили видеозапись, которую сняла жена умершего больного. На кадрах видно, как сотрудники медучреждения предположительно празднуют новогодний корпоратив, обнимаясь и целуясь друг с другом, а также распивая напитки в стаканчиках. Утверждалось, что в это время пациент ждал срочной операции.

«Проверка данной информации организована, выясняются обстоятельства», — рассказали в краевой прокуратуре.

Связаны ли два события

По предварительной информации главного врача больницы, два события — смерть пациента и застолье медработников — между собой не связаны. Тем не менее, в минздраве региона пообещали тщательно провести проверку «всего происходившего в этот период, включая качество оказываемой медицинской помощи».

Позднее стало известно, что съемка «корпоратива» проводилась около 23 часов. На следующий день семья узнала, что больной — Сергей Ромашев — умер 5 января в 20:40.

По словам его сестры Лидии, он поступил в больницу 25 декабря. После ДТП, произошедшего много лет назад, мужчина долго лечился, и в этот раз был госпитализирован с сильными болями. 26 декабря ему сделали операцию и его жене разрешили на минуту повидаться с супругом. Анализы у Сергея оказались очень плохие. Он нуждался еще в одной операции и некоторое время был подключен к ИВЛ.

«Динамики фактически нет»

Как передает телеканал РЕН ТВ, супруга Ромашева постоянно ходила около больницы, потому что с врачами, как сказали родным, разговор возможен только с 13 до 14 часов или с 18 до 19 часов. Чтобы поговорить с врачом, надо было сначала пообщаться с медсестрой, которая грубо отвечала и просто бросала трубку.

4 января Лидия позвонила в больницу узнать о состоянии брата, и врач сказал, что «динамики фактически нет». У Сергея начался тромбоз и перитонит. Позднее сестре Ромашева позвонила его жена — она рассказала, что через жалюзи засняла «пьянку» врачей с улицы.

Главврач в ответ на претензии семьи заявил, что на кадрах не видит спиртного на столе. Лидия Ромашева говорит, что насчитала в ролике семерых сотрудников одной только реанимации. По ее словам, врачи также отказывались везти ее брата в другие больницы. Дело в том, что его лечащего доктора из хирургического отделения не было — он ушел на выходные.

«Точно не молоко пьют»

В свою очередь, сын умершего Эдуард Ромашев рассказал «Газете.Ru», что его отец находился в медикаментозной коме после пяти перенесенных операций, и врачи должны были за ним наблюдать.

«Они там точно не молоко пьют, по-моему. Это было 5 января в реаниматологии. Это ординаторская, где они сидят. Анестезиолога видно хорошо, остальные все медсестры, как я понял. Это было 22:56, рабочее время. Я не думаю, что так себя на работе можно вести. Операции сделали пять штук, положили его в медикаментозную кому, и они наблюдали за ним так, когда он в коме находился — вот они так за ним наблюдали», — поделился Эдуард, добавив, что уже обратился в городскую прокуратуру, где его ждут «10 января, после выходных».

«Всех разогнать надо»

По словам горожан, случаи наплевательского отношения персонала больницы Лесосибирска к пациентам повторяются регулярно, а не только в праздники.

«Не смотрят за тяжелыми больными — не только в реанимации, в хирургии спать ложатся в 24.00, а в 5.00 просыпаются и пошли осмотр делать по палатам, где тяжелобольные, а там — раз — и человек умер, оказывается. Они говорят, что умер в пять утра. Так моего мужа просмотрели в 2016 году. Там всех разогнать надо», — рассказала местная жительница ФАН.

Другая женщина пожаловалась на то, что ее мужа два дня продержали в этой больнице без назначения необходимого лечения. Более того, когда мужчину выписали, ему не дали на руки соответствующий документ. В итоге он скончался от рака на последней стадии.

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