«Музыканта обвиняли в киберпреступлениях»: США отменили экстрадицию русского диджея Казначеева

Минюст США снял обвинения против живущего в Берлине русского музыканта Дениса Казначеева. Ведомство отозвало запрос об экстрадиции диджея по подозрению в отмывании сотен миллионов долларов. Дело Казначеева тянулось полтора года. В Штатах ему грозило многолетнее тюремное заключение – за преступление, которое его защита и он сам называют надуманным и ошибочным. В минувшем ноябре берлинский суд постановил выдать Казначеева США, решение опротестовал МИД РФ.

Все обвинения в адрес российского диджея Дениса Казначеева, проживающего в Берлине, сняты Минюстом США. Кроме того, сообщила в своем Facebook менеджер музыканта Дениз Глюк, отозван запрос на экстрадицию Казначеева в Штаты по подозрению в отмывании $310 млн.

«Спустя полтора года борьбы за справедливость США сняли все обвинения против Дениса и отозвали запрос на экстрадицию!» — написала Глюк.

Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил в разговоре с РБК, что все обвинения в адрес музыканта выглядели «мягко говоря, надуманно — учитывая, что ему, простому музыканту, не имеющему какого-то специального финансового или технического образования, пытались инкриминировать причастность к <…> многомиллионным незаконным финансовым операциям».

Мельников добавил, что Казначеев живёт в маленькой съемной квартире на берлинской окраине. Снятие с диджея обвинений произошло во многом благодаря вниманию российских и зарубежных медиа, широкой общественной кампании, слаженной работе адвокатов и правозащитников, а также поддержке МИД России.

Апелляционный суд Берлина в конце минувшего ноября постановил выдать Дениса Казначеева американским властям. Решение было принято заочно, при этом экстрадиция была одобрена лишь при условии, что Штаты не будут выдвигать дополнительных обвинений без согласия Германии, а условия заключения россиянина не ухудшатся.

МИД Российской Федерации осудил это решение. «Мы заявляем решительный протест против возможной экстрадиции властями ФРГ российского гражданина в США», — говорила представитель ведомства Мария Захарова.

Минюст США обвинял Казначеева в отмывании $310 млн – по словам диджея, его самого обманули.

В конце весны 2020 года Дениса Казначеева арестовали немецкие полицейские, в задержании принимали участие также американские агенты. У диджея изъяли в ходе обыска почти всю электронику.

Согласно версии обвинения, Казначеев отмывал деньги для российских хакеров, лично заработав «от 3 до 15 млн долларов». Полтора месяца он провел в берлинской тюрьме строгого режима Моабит, а затем его отпустили под крупный залог.

«Возможно, те, кто меня подставил, смотрели мой график. Типа, он едет в Лондон, надо вот в этот момент сделать пару переводов значит. Впервые в жизни я был в Лондоне в декабре 2019 года», — говорил сам Казначеев в беседе с Русской службой «Би-би-си». По версии следствия, из Лондона, куда Казначеев хотел поехать, но не поехал, перевели две крупные суммы в штат Мэриленд. Спецагенты связали аккаунт с личностью Казначеева, поскольку в привязанной к аккаунту в обменнике почте нашли фотографию его паспорта.

Денис Казначеев родился в городе Таштагол в Кемеровской области. В 2000-х годах переехал в Москву, где играл в клубах «Пропаганда», Solyanka-11, Arma17, Rodnya и других известных в техно-среде местах. В 2014 году переехал в Берлин, чтобы работать в местном сообществе музыкантов и наладить сотрудничество с зарубежными лейблами.