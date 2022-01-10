«Еще несколько всплесков»: в ВОЗ заявили, что конец пандемии не за горами

Вплоть до апреля, а может быть и дольше, в мире будет сохраняться напряженная ситуация с распространением коронавируса, заявил спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро. Он подчеркнул, что коронавирус продолжает мутировать, а многие страны по-прежнему плохо справляются с противостоянием вирусу. Это означает, что в краткосрочной перспективе победить пандемию не удастся.

Еще как минимум три месяца ситуация с омикроном в мире останется тяжелой, хотя сроки окончания пандемии постепенно начинают просматриваться. Об этом сказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец [пандемии] не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками [заболеваемости]», – сказал он в разговоре с британским телеканалом Sky News.

Ученый считает, что «вирус продолжает эволюционировать». Набарро предсказал появление новых разновидностей коронавируса в ближайшее время. Он добавил, что, хотя в Западной Европе здравоохранение справляется с пандемией, «во многих других частях мира» ситуация близка к критической.

При этом у развивающихся стран нет возможности вводить жесткие меры, так как их национальная экономика понесет серьезные потери. Это, уверен Набарро, осложняет борьбу с коронавирусной инфекцией. По его словам, вспышки заболевания могут возникать каждые три-четыре месяца, так как за это время успевает появиться новый штамм.

Ранее ученые предположили, что появилась «новая» разновидность COVID-19. Кипрские ученые выявили «дельтакрон» – смесь предыдущих штаммов «омикрон» и «дельта». Данные о «мутации» внесены в международную базу GISAID. Но российские специалисты не спешат называть эту находку «новым» видом.

«При более тщательном изучении они [последовательности нового варианта] оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», – сказал глава научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, эту смесь образцов можно получить в лабораторных условиях, если не соблюдать стандарты работы. По мнению Хафизова, анализ мог проводить малоопытный специалист.

Российский ученый пояснил, что такие гибриды не появляются в лабораториях, где изучают только один штамм. «[Но], когда значительная часть образцов относится к «омикрону», а другая — «к дельте», то при контаминации можно получить смесь вариантов», – подчеркнул специалист ведомства.

Ситуация с COVID-19 в России

По данным на 10 января, за сутки в стране выявлено 15 830 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 14,1% из них не имели клинических проявлений заболевания. За это же время умер 741 россиянин, выздоровели 19 890 человек.

Всего в России обнаружено 10 666 679 случаев заражения, выздоровели 9 706 802 человека. 316 904 пациента не перенесли инфекцию.

Вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что уже в конце января – начале февраля в России начнется пятая волна распространения смертельного вируса. По его мнению, она будет сопровождаться высокой заболеваемостью.

Альтштейн пояснил, что виной пятой волны станет «омикрон»-штамм. Активное распространение этого типа коронавируса уже началось в США (там недавно суточная заболеваемость превысила 1 млн человек) и странах Европы.

Там, где хорошо ведется статистика, сказал собеседник издания, виден подъем «омикрона». «Даже без специального исследования видно, что это идет не дельта, а омикрон, потому что резко растет заболеваемость», – пояснил он, добавив, что в России «омикрон» пока «не прорезался на фоне «дельты».

«По миру идет вспышка, которая до нас еще не добралась. Я думаю, что в конце января – начале февраля мы все это будем иметь. Все зависит от того, сколько у нас сейчас «омикрона», – констатировал Альтштейн.

Но это не будет катастрофой, считает он, так как у этого штамма коронавируса низкий коэффициент летальности. Тем не менее медикам придется модернизировать вакцины, чтобы сдержать «омикрон» и не допустить перегрузку системы здравоохранения.

8 января африканские ученые допустили, что «омикрон» завершит острую фазу пандемии коронавируса. Специалисты Южно-Африканской Республики, где впервые выявили эту разновидность вируса, опубликовали результаты своего исследования на сайте South African Medical Research Council.

Они подсчитали, что в нынешнюю волну умерли 4,5% заболевших (изучены данные 466 пациентов). Смертность при предыдущих волнах составила 21%. Но и выборка пациентов была больше – 3 976 человек.

Помимо летальности, сократилась еще и продолжительность пребывания в больнице – с 8,8 дня до четырех дней. Количество тяжелых случаев стало меньше в четыре раза. По их данным, с каждым новым штаммом течение заболевания становится легче.