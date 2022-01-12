«Им не место в обществе». В Госдуме оценили законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Костромская областная дума призвала как можно скорее ужесточить наказание для педофилов. Сейчас соответствующий законопроект рассматривает Госдума. Он расширяет основания, по которым суд может приговорить педофила к пожизненному лишению свободы. Дискуссии о необходимости чаще применять пожизненное заключение усилились на фоне последних громких преступлений, в том числе похищения и убийства пятилетней девочки в Костроме.

Костромская областная дума направила обращение с просьбой быстрее принять закон о пожизненном наказании для педофилов председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Обращение единогласно поддержали все депутаты думы.

«Жестокое преступление в отношении 5-летней девочки вызвало большой общественный резонанс и запрос на самое суровое наказание для педофилов», — отмечается на сайте думы.

Председатель думы Алексей Анохин заявил, что педофилам «не может быть места в нашем обществе». Он призывал не только осуждать их всех на пожизненное заключение, но и отправлять таких преступников отбывать наказание в тяжелых условиях.

«Они должны не только сидеть пожизненно, но и отбывать наказание в самых суровых условиях – работать на северных территориях, рудниках», — пояснил Анохин.

По его мнению, это поможет пресекать сами «мысли причинить вред ребенку».

Вячеслав Володин ранее говорил, что депутаты Госдумы сделают все возможное, чтобы принять законопроект о пожизненном для педофилов-рецидивистов уже в январе. «Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — заявил он, также призвав отправлять заключенных-педофилов на рудники и работу в других тяжелых условиях. Госдума планирует принять закон о пожизненном сроке для педофилов в январе Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты сделают все для того, чтобы... 05 января 11:51

Как предлагается ужесточить наказание для педофилов

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности для педофилов внесли в Думу в начале сентября прошлого года. Инициативу поддержало правительство. В конце декабря 2021-го депутаты одобрили законопроект в первом чтении.

В документе предлагается изменить 131 и 132 статьи УК. По действующим сейчас нормам педофил может получить в качестве максимального наказания пожизненное лишение свободы, если возраст жертвы меньше 14 лет. Законопроект предлагает распространить максимальное наказание на все случаи, когда жертва была несовершеннолетней, то есть, добавить случаи, когда ей было от 14 до 18 лет.

Авторы инициативы также предложили осуждать пожизненно тех, кто уже был осуждён за сексуальные преступления против детей. Очевидцы похищения девочки в Костроме не сообщили в полицию Очевидцы похищения пятилетней девочки двумя мужчинами в Костроме не сообщили о случившемся... 05 января 16:17

Кроме того, депутаты предлагают пожизненное заключение виновным в преступлении, в котором пострадали больше одного ребенка, или если насилие в отношении несовершеннолетних было сопряжено с другими тяжкими преступлениями.

Один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак пояснял, что законодательство надо изменить, потому что сейчас оно почти всегда дает педофилам второй шанс.

«Только не на исправление, а на преступление, потому что тюремным сроком такие отклонения не лечатся. Считаю, что мы не должны ждать, пока беда, трагедия случится с нашими детьми снова. Педофилов надо изолировать не на 15–20 лет, как это нередко происходит сейчас, а навсегда», — заявил Турчак.

В то же время некоторые эксперты сомневались в пользе подобных изменений в законах. Управляющий партнер AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев отмечал, что за границей в борьбе с педофилией используют инструменты, которых в России просто нет. Например, ведут реестр лиц, замеченных в педофилии, используют многоуровневую систему контроля за ними, отправляют на принудительное лечение. Правозащитник Алексей Федяров также высказал опасения, что если ужесточить наказание, то педофилы будут чаще убивать своих жертв, чтобы избавиться от свидетелей.

Убийство девочки в Костроме

Одно из последних громких преступлений, связанных с педофилией, произошло в Костроме в начале января. Двое мужчин, 24-лений Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили пятилетнюю девочку, которая играла на крыльце Дома культуры. Мать ребенка работает в Доме уборщицей и отпустила дочку погулять, пока убиралась в здании. Похитителей вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали в двух кварталах от Дома культуры. Девочку нашли мертвой в общежитии, где жили подозреваемые. Беляков и Герасимов сексуально надругались над ребенком, затем нанесли девочке множество ножевых ранений и убили. Тело они спрятали в спортивную сумку, намереваясь позже избавиться от улик. В России предложили ввести смертную казнь для педофилов Депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов. Об этом... 22 декабря 05:05

Оба подозреваемых полностью признали свою вину, суд отправил их под стражу. В СИЗО они содержатся в отдельных камерах, с другими арестантами не пересекаются. После задержания подозреваемых в интернете появилось видео, предположительно, сделанное неизвестным заключенным одной из московских колоний. Он заявил, что российские заключенные знают о трагедии и скорбят об убитой девочке. «Обещаем: в какой лагерь они ни попадут, им будет больно и печально. Ни одна мразь не останется в живых», — сообщил автор видео.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на первый допрос задержанных сообщал, что изначально Беляков и Герасимов хотели похитить мальчика, но не нашли подходящую жертву. Ребенок должен был стать «подарком» от одного подозреваемого другому. Однако, Telegram-канал «112» передавал, что на допросе Беляков и Герасимов утверждали, что не планировали преступление, и все получилось спонтанно. Беляков якобы в шутку предложил подельнику похитить девочку, которую они случайно увидели на улице, и поиздеваться над ней.

Также выяснилось, что подозреваемые давно знакомы и состояли в гомосексуальных отношениях, а один из них ранее был судим и отсидел за педофилию. Герасимов, которому сейчас 44 года, в 2012 году завел отношения с тогда 15-летним Беляковым. Как отмечает SHOT, у Белякова была задержка в развитии, он учился в школе для умственно отсталых. В 2015 году пара опубликовала свое интимное видео в интернете, после чего против Герасимова завели уголовное дело о педофилии и распространении порнографии. В итоге Герасимов отбыл четырехлетний срок в колонии, в марте вышел на свободу и вновь завел отношения с Беляковым. После отсидки Герасимов находился под административным надзором. В полиции рассказали, что участковый регулярно навещал его, но ничего подозрительного не замечал.

У Белякова также есть судимость – он находится на испытательном сроке за кражу денег с банковского счета.